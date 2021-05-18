Фирма создает и сопровождает сайты: какие доходы можно учесть в целях пониженных взносов?

ИТ-компания занимается разработкой, адаптацией (модификацией), сопровождением интернет-сайтов и предоставляет права пользования ими. Какие доходы она может учитывать для получения льготных тарифов взносов?

Министерство финансов РФ в письме от 19.04.2021 г. № 03-15-06/29109 разъяснило, какие доходы IT-организации вправе учитывать в целях применения пониженных тарифов страховых взносов.

Льготы по страховым взносам

С 2021 года и на бессрочный период для организаций, работающих в области информационных технологий, установлены льготные ставки страховых взносов в совокупном размере 7,6 %. Из них 6% - взносы на ОПС, 1,5% - взносы на ОСС и в связи с временной нетрудоспособностью и материнством, 0,1% - взносы на ОМС.

Претендовать на такие ставки могут компании, соответствующие всем изложенным в пункте 5 статьи 427 НК РФ условиям. Так, фирме необходимо получить документ о госаккредитации в качестве организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, или свидетельство, подтверждающее ее регистрацию в качестве резидента технико-внедренческой особой экономической зоны или промышленно-производственной особой экономической зоны.

Имеет значение и количество работников организации. Так, за девять месяцев года, предшествующего году перехода на уплату страховых взносов по пониженным тарифам, средняя численность работников должна быть не менее семи человек. Кроме того, доля доходов от профильной деятельности должна составлять не менее 90% от всех поступлений.

Доходы от работы с сайтами

В своем письме представители Министерства финансов отмечают, что IT-компания вправе учесть в доле профильных доходы от оказания услуг/выполнения работ по разработке сайтов, адаптации и модификации страниц в сети, в том числе несобственной разработки, а также доходы от сопровождения сайтов, разработанных ей, адаптированных или модифицированных. В последнем случае у компании должны быть подтверждающие документы.