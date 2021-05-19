Договор цессии при УСН доходы минус расходы (нюансы)

Договор цессии при УСН доходы минус расходы законом не запрещен, но сопряжен для упрощенца с целым рядом нюансов. Об этом вы узнаете из нашего материала.

Упрощенец и договор цессии: разбираемся в понятиях

Упрощенец — это налогоплательщик, избравший для налоговых расчетов специальный режим, позволяющий не уплачивать ряд обязательных налогов (на прибыль, НДС, за некоторыми исключениями, др.).

В процессе применения этого режима упрощенцу требуется соблюдать несколько правил:

следить за соблюдением установленных для УСН законом ограничений (по доходам, остаточной стоимости основных средств и др.);

контролировать расходы (для упрощенца предусмотрен особый закрытый перечень расходов, на которые он может уменьшить доходы при расчете упрощенного налога).

В процессе своей деятельности упрощенец вправе заключать все виды не запрещенных законом договоров, включая договор цессии (ДЦ) — договор, по которому можно продать (приобрести) право требования к должнику. Такие договоры в последнее время стали весьма распространены, и упрощенцы в данном случае не исключение.

Упрощенец может принять решение о заключении ДЦ, если одновременно совпали следующие обстоятельства (например):

он выступает кредитором;

у него отсутствует возможность ждать погашения долга;

он не располагает возможностью принудить должника исполнить обязательство;

нашелся субъект, готовый перекупить этот долг и взыскать его с нежелающего платить контрагента.

Подробнее о ДЦ расскажем в следующем разделе.

Особенности договора цессии

ДЦ регулируется отдельными нормами гражданского законодательства — ст. 382–390 ГК РФ.

Особенности ДЦ:

наличие 2 сторон договора: передающей права (цедента) и получающей права после их уступки (цессионария);

двойная ответственность цедента (за подлинность документов и действительность передаваемых прав);

необязательность получения согласия должника на цессию при безусловно необходимом его письменном уведомлении об этой процедуре;

иные особенности (невозможность регрессивных требований к цеденту при уклонении должника от исполнения своих обязанностей и др.).

ДЦ нельзя заключать в отношении прав, которые являются неразрывно связанными с личностью кредитора (ст. 383 ГК РФ), например:

права требования алиментов;

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью.

Какие налоговые последствия возникают у упрощенца по договору цессии

При заключении ДЦ упрощенцу необходимо обратить внимание на 2 важных момента:

На сумму дохода по ДЦ. Денежные средства, полученные по договору уступки требования третьему лицу, являются доходом от реализации имущественных прав. Для упрощенца указанный доход учитывается в размере фактически полученной от цессионария суммы.

Дату признания дохода по ДЦ. Признать доход необходимо в день поступления от цессионария денег на расчетный счет в банке или в кассу цедента (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

Доход по ДЦ у упрощенца для налоговых целей признается по правилам кассового метода учета. Для режимов «доходы минус расходы» и «доходы» они идентичны.

Отсутствие поступившей от покупателя оплаты за реализованные ему товары (работы, услуги) для упрощенца означает отсутствие выручки. В результате продажи долга покупателя у упрощенца-цедента возникает доход в размере полученной по ДЦ от цессионария суммы, а в расходы попадает стоимость проданных покупателю товаров (работ, услуг).

Если в результате ДЦ цедент получит убыток, учесть его в расходах цедент-упрощенец не вправе по причине отсутствия такого вида расходов в закрытом перечне при применении УСН.

Не в лучшем положении может оказаться и цессионарий, если он применяет УСН «доходы минус расходы»: включить уплаченную им цеденту сумму по ДЦ в состав расходов он также не может по той же самой причине.

Указанная выше учетная схема характерна при уступке долга по договору поставки и не применяется в случае ДЦ по заемному обязательству.

Нюансы расчета УСН-налога по договору цессии по заемным обязательствам

Если упрощенец (доходы минус расходы) реализовал требование, вытекающее из договора займа, то его доход по ДЦ определяется исходя из следующего:

в результате ДЦ требование по займу приобретает цессионарий (новый кредитор);

оплата, полученная цедентом (первоначальным кредитором) по ДЦ, — это выручка от реализации имущественного права, а не погашение займа;

у цедента возникает облагаемый доход.

У нового кредитора учетная схема по ДЦ несколько иная (речь идет о погашении займа должником новому кредитору):

доходом по ДЦ признается только сумма процентов по займу и суммы, полученные сверх заемных средств;

сумма, полученная в счет погашения займа, при расчете единого упрощенного налога не учитывается (подп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Итоги

Упрощенец может выступать по договору цессии как цедент или как цессионарий. Для каждой стороны договора налоговые последствия зависят от того, какой вид имело первоначальное обязательство (связано оно было с реализацией или займом).