Табель учета рабочего времени: что нужно знать про код «ОЖ»‎

В этой статье речь пойдет о кодах учета рабочего времени. А если конкретно, то о коде «ОЖ» в табеле. Разберем подробнее код «ОЖ» в табеле учета рабочего времени.

Коды в табеле рабочего времени

Расчет заработной платы ведут на основании данных, указанных в табеле рабочего времени.

Для заполнения табеля используют буквенные или цифровые коды. Они нужны для обозначения того или иного события. Например:

командировку обозначают кодом «К» или «06» в цифровом обозначении;

ежегодный оплачиваемый отпуск — «ОТ» или «09».

Что же обозначают кодом «ОЖ»?

Расшифровка кода «ОЖ»

Нам часто поступают вопросы, что означает в табеле «ОЖ» и можно ли использовать в табеле свои коды.

Согласно приказу Минфина № 52н от 30.03.2015, компания вправе дополнить принятые сокращения своими кодами. Для этого необходимо принять локальный нормативный акт, в котором указать принятые сокращения и дать расшифровку устанавливаемых обозначений.

Кодом «ОЖ» в табеле учета рабочего времени обозначают период времени по уходу за ребенком до 3-х лет. Теперь подробнее об этом.

В ситуации, когда сотрудник увольняется на следующий день после выхода из декретного отпуска, последний день «работы» (а вернее отпуска) отмечают в табеле также «ОЖ».

Кто ведет табель учета рабочего времени

Табель учета рабочего времени ведет лицо, назначенное приказом или распоряжением руководителя, ответственным за ведение учета рабочего времени в целом по компании или по отдельному структурному подразделению или филиалу. Таких сотрудников называют «табельщик».

Табельщик должен проставлять явки или неявки сотрудников на основании приказов по кадровому составу. Если табельщик видит, что сотрудник сегодня отсутствует на работе, он должен поднять приказы. Если на отсутствующего сотрудника оформлен приказ на отпуск по уходу за ребенком, в табеле должно быть указано: «ОЖ» или «15».

Последний день отпуска по уходу за ребёнком — это день, когда ребенку сотрудника исполнится 1,5 или 3 года соответственно. В случае выхода сотрудника из отпуска писать заявление не надо. Заявление нужно только если сотрудник выходит из отпуска досрочно.

Заполнение табеля, когда сотрудник работает в отпуске по уходу за ребенком

Если сотрудник трудится на условиях неполного рабочего времени и осуществляет уход за ребенком, рекомендуем следующее.

Буквенным кодом «Я» или цифровым «01» обозначайте дни работы, а «ОЖ» и «15» соответственно время по уходу за ребенком. Под строкой с кодами в табеле необходимо проставить время работы.

Также в табеле рекомендуем указывать время на кормление ребенка. Перерывы на кормление ребенка включают в рабочее время и оплачивают (ч. 4 ст. 91, ч. 4 ст. 258 ТК РФ). Утвержденных кодов для таких перерывов нет. Поэтому можете утвердить свои, если это нужно.

Неполное рабочее время устанавливают работнику только если он попросил об этом в заявлении.

Итоги