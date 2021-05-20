Передача выполненных работ: проблемы бухгалтерского и налогового учета

На форумах уже который год не утихает дискуссия, переходящая местами в полемику, по вопросу порядка отражения в бухгалтерском и налоговом учете реализации выполненных работ.

Начнем с определений, так как зачастую народ, применяя тот или иной термин, понимает под ним не то, что сказано в законодательных или нормативно-правовых актах, а исходя из принципа «я художник, я так вижу».

Итак, для целей налогообложения работой (п. 4 ст. 38 НК РФ) считается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение. То есть это либо создание новой вещи, либо изменение каких-то параметров вещи, уже имеющейся.

При оказании услуг (п. 5 ст. 38 НК РФ) их результат материального выражения не имеет.

Другими словами, когда муж меняет розетку, ремонтирует кухонный кран или вешает полку на стену — он работает. Супруга же, дающая особо важные ценные указания «выше, ниже, чуть левее, опять ты меня не слушаешь», плавно переходящие затем в «правильно мне мама говорила, что не за того я замуж вышла» оказывает услуги (и довольно часто — непрошенные).

Реализацией работ (п. 1 ст. 39 НК РФ) признается передача их результата одним лицом другому. Но что следует понимать под передачей результата, и когда его отражать, НК РФ ничего не говорит.

Следовательно, мы не то, что имеемправо, а обязаны определять порядок отражения результата работ в налоговом учете точно так же, как это предусмотрено гражданским законодательством, то бишь ГК РФ.

И по ст. 702 ГК РФ, при выполнении работ одним лицом (подрядчиком) для другого лица (заказчика) первый обязуется для второго выполнить определенную работу и сдатьее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Нельзя передать само создание новой вещи или ремонт уже имеющейся, но неисправной. Передана будет, после того, как создание или ремонт успешно закончены, новая или отремонтированная вещь.

То есть передается и принимается не сама работа, так как это процесс, а возникший после завершения его результат.

И что считать датой передачи результата?

Опять читаем ГК РФ.

По п. 1 ст. 705 ГК РФ риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

Следовательно, именно момент перехода риска от подрядчика к заказчику и должен признаваться передачей результата работ, то есть реализацией.

И что такое этот риск?

Под ним следует понимать материальную ответственность лица, за которым числится в данный момент эта самая вещь. И лицо это должно будет в случае чего компенсировать, полностью или частично, возникший ущерб.

Вещь в любой момент времени должна быть закреплена за каким-то конкретным лицом.

Если договор подряда заключен между двумя организациями, то до передачи результата работ материальную ответственность за ее сохранность несет определенный сотрудник подрядчика, а после передачи — сотрудник заказчика.

И вот когда сотрудник заказчика подпишет соответствующий первичный документ, подтверждающий, что он такого-то числа такого-то года принял на себя ответственность за сохранность переданного ему результата выполненных подрядчиком работ, то подрядчик (сотрудник которого в этот момент часто облегченно вздыхает: — Наконец-то сдал) должен посчитать себя передавшим его.

На эту дату у подрядчика должна быть отражена и дебиторская задолженность заказчика.

А до тех пор, хотя подрядчик и передал весь пакет документов (по ЭДО, лично, голубиной почтой или как-то еще) — акт приема-передачи, счет-фактуру, счет и т. д. — у него в регистрах бухгалтерского учета будут числиться затраты на выполнение работ по договору подряда, учтенные по дебету балансового счета 20 «Основное производство».

Ведь пока эта вещь заказчиком не принята, подрядчик продолжает отвечать за ее сохранность, и считать ее просто переданной кому-то вообще, не имеет права.

Хотя в последние годы ретивые юристы стали успешно доказывать в судах, что договор подряда, согласно которому результат работ заказчику передан, но риск его случайной гибели или повреждения при этом по-прежнему остается за подрядчиком, продолжающим выполнять эти работы, не противоречит действующему законодательству.

Мы здесь не касаемся проблем применения ПБУ 2/2008 (которое применяется только для целей бухгалтерского учета и никоим образом не влияет на порядок начисления НДС и налога на прибыль) и случаев, когда заказчик намеренно уклоняется от приемки результата выполненных работ.

Итак. Ровно до тех пор, пока бухгалтерия подрядчика не будет со стопроцентной уверенностью знать дату подписания заказчиком приемопередаточного акта, она будет учитывать затраты на выполнение этих работ, как незавершенное производство.

На дату подписания заказчиком этого акта подрядчик покажет передачу ему результата, то есть реализацию в регистрах бухгалтерского учета и для целей налогообложения.

А то, что при оформлении в соответствующей программе акта приема-передачи автоматически выписывается и счет-фактура — так это уже издержки этой программы.

Подгонять под нее методологию учета, как бухгалтерского, так и налогового, на наш взгляд, не совсем корректно.