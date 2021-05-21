Чего боятся инвесторы, или Как сохранить капитал в 2021 году

Уже больше года финансовые рынки уверенно растут, несмотря на пандемию и карантин. Ежегодная майская распродажа лишь подтверждает наличие очевидного тренда. Почему же и мировые и российские инвесторы опасаются, что происходящее — очередной финансовый пузырь? Оправданы ли страхи? И что делать, чтобы сохранить свой капитал в 2021 году? Разберемся в статье.

Страхи инвесторов

Инвесторы боятся перегретого рынка

С марта 2020 по апрель 2021 индекс S&P поднялся на 90% со своих минимальных значений. За тот же период технологический индекс NASDAQ вырос на 100%. Мировой фондовый рынок обновляет исторические максимумы больше 12 месяцев подряд. Акции растут несмотря на катастрофу в реальной экономике, безработицу и карантин.

Разногласия двух миров образуют пропасть между рыночной ценой активов и их фундаментальной стоимостью. Кажется, что рост обеспечивается исключительно энтузиазмом и деньгами новых вкладчиков. Такая вот глобальная финансовая пирамида.

Джереми Грэнтэм, именитый инвестор и предсказатель финансовых кризисов, убежден, что происходящее сегодня однажды назовут величайшим финансовым пузырем в истории, наряду с компанией Южных Морей, Великой депрессией и пузырем доткомов в 2000 году.

Инвесторы боятся других инвесторов

Если быть точным, то банки, инвестиционные и хедж фонды опасаются небольших, зачастую непрофессиональных инвесторов. Армия студентов и домохозяек, вооруженная приложениями для инвестиций и стимул-чеками, достигла силы, достаточной, чтобы управлять рынком по своему желанию.

Credit Suisse подсчитал, что в определенные периоды 2021 года на долю ретейл-инвесторов приходилась треть всего объема мирового рынка. При этом, согласно данным Deutsche Bank, почти половина таких инвесторов — новички, которые инвестируют впервые в жизни.

Во время карантина многие люди, не имеющие ни формального образования, ни опыта инвестирования, поддались биржевому ажиотажу. С января по июнь прошлого года среднее количество сессий в инвестиционных приложениях повысилось на 88%.

Интересно, что именно российские пользователи проводят на таких платформах больше времени, чем жители других стран с показателем в 11,5 минут на одну сессию, при мировом среднем показателе в 8,35 минут.

Инвесторы боятся инфляции

Тенденция такова, что, чем меньше инвесторы уверены в будущем, тем меньше они вкладывают в новые проекты реальной экономики. Как следствие — падает ВВП и растет безработица.

Bank of America выяснил, что инвесторы опасаются инфляции (37% опрошенных) даже больше, чем коронавируса (35% опрошенных). По данным ФРС США, только за период с марта по ноябрь 2020 года показатель денежной массы М2 вырос на 24%. Иными словами, каждый пятый доллар в мире был напечатан в 2020 году.

Инвесторы боятся коронавируса

Год назад казалось, что вакцина разрешит все проблемы. Сегодня в нашем распоряжении десятки различных медикаментов, но до нормальной жизни еще далеко. Самая популярная вакцина от Astra Zeneca, на которую делал основную ставку Евросоюз, потерпела фиаско — повторные тесты показали эффективность ниже 80%.

Если проблема не будет оперативно решена, то третья волна пандемии усугубит и без того сложную экономическую и социальную ситуацию. По оценке Bloomberg, Евросоюз может потерять 100 млрд евро в случае срыва летнего туристического сезона.

Почему инвесторам не стоит бояться

Многое на инвестиционном рынке зависит от восстановления экономики Соединенных Штатов. Масштабные программы помощи, реализованные в США, могут подтянуть за собой всю мировую экономику государств. ОЭСР пересмотрел прогноз по росту мировой экономики в 2021 году до 5.6%. Это на 1.4% выше, чем в ноябрьском прогнозе организации.

Российская экономика стабильна

Российская экономика и финансовый рынок чувствуют себя более-менее уверенно, несмотря на неприятные факторы. Внутренние ограничения де-факто сняты, промышленный и потребительские секторы функционируют в штатном режиме. Рост инфляции протекает плавно, параллельно с ним происходит повышение ключевой ставки Центрального банка.

На данный момент фактический уровень инфляции все еще выше ожидаемого и, по прогнозам на конец года, может составить до 5.2%. Курс рубля удерживается в установленном коридоре 70-80 рублей за доллар США. Стоит упомянуть и многочисленные сигналы российского правительства о необходимости инвестировать заработанные в России капиталы внутри страны. Совокупность этих факторов положительна для инвестиций в рублевые активы.

Вакцинация продолжается

Потребители боятся коронавируса меньше, чем в начале 2020: население и бизнес успели адаптироваться к карантинным ограничениям, а программы вакцинации существенно укрепляют оптимистичный настрой. Bloomberg подсчитал, что на сегодняшний день в мире сделано более 1.38 млрд прививок различных вакцин по 22.5 млн доз в день.

Скорость вакцинации активно увеличивается, а новые эффективные препараты стабильно выходят на рынок. Страны-лидеры вакцинации планируют достичь состояния «национального» иммунитета уже в этом году. В России вакцинация идет медленнее, чем хотелось бы — к середине мая сделано около 20 млн прививок, что пока достаточно лишь для 6.7% населения.

Что делать

Продавать акции хайповых компаний. В эту категорию попадает большинство технологических «growth» компаний. Мы часто слышали эти названия в новостях: Amazon, Tesla, Netflix и другие. Технологический сектор в пандемию выиграл больше всех. Акции выросли чрезмерно и в майской коррекции покажут максимальные снижения рыночной стоимости.

Формировать резерв. Как правило, размер резервов зависит от личных предпочтений инвестора и может варьироваться от 5% до 15% от стоимости активов. «Сухой порох» нужен для того, чтобы, с одной стороны, сократить риск при возможном падении рынка, с другой — чтобы воспользоваться коррекцией и купить активы «на распродаже». Для российских инвесторов такая стратегия также актуальна с одним лишь дополнением: резервы следует формировать, в том числе, в евро, долларах США или швейцарских франках, чтобы снизить валютный риск по российскому рублю.

Покупать. Покупать компании «отставших» в восстановлении циклических компаний. Сюда входят финансовый сектор, энергетика, индустриальные компании и т.д. В 2021 году потенциал роста данных сегментов оценивается в 2 раза выше, чем у сектора технологий (24.8% против 12.1%).