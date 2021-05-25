«Утренний бухгалтер». Налоговая реконструкция: что сказал Верховный суд и чего ждали налоговики

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«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

«Письмо года» налоговиков вроде бы разрешило налоговую реконструкцию, но вот Верховный суд такое право у «Фирмы Мэри» забрал. И это тревожный прецедент, потому что налоговики ждали этого решения как ориентира в своих дальнейших действиях на практике.

Чтобы быть спокойным за свой бизнес в общении с инспекторами, советуем, кстати, пройти курс Центра обучения «Клерка» про налоговую безопасность бизнеса: на него как раз сейчас скидка 40%.

Собрали семь советов о том, как выбирать бухгалтера. Берите на заметку.

ФСС даст работодателям субсидии на трудоустройство безработных выпускников 2020 года. Хотя, конечно, не всех.

«Яндекс.Еду» и Delivery Club подозревают в скрытых трудовых отношениях. Скорее всего, они маскируют их сотрудничеством с самозанятыми.

В Торгово-промышленной палате озаботились судьбой малоимущих и предложили ввести целевые выплаты нуждающимся гражданам на покупку продуктов.

Рассказываем, как налоговики проводят выемки документов, на бесплатном вебинаре 4 июня в 11:00 мск. Зарегистрироваться можно прямо сейчас.

Новости

События

Онлайн-курс «HR БИЗНЕС-ПАРТНЕР» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 31 мая, понедельник

Онлайн-курс «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И РИТЕЙЛА» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 31 мая, понедельник

Петербургский деловой форум PRO.БИЗНЕС

Дата проведения: 28 мая, пятница

Онлайн-презентация курсов CIMA Rus (модули Р1, Р2) к экзаменам в декабре 2021 г.

Дата проведения: 27 мая, четверг

Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)

Дата проведения: 27 мая, четверг

Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов

Дата проведения: 27 мая, четверг

Бесплатный вебинар по валютному законодательству

Дата проведения: 27 мая, четверг

Валютный контроль 2021: минимизация рисков проведения валютных операций

Дата проведения: 27 мая, четверг

Вебинар «Как собрать идеальную CRM-систему для бизнеса с помощью Low-code»

Дата проведения: 27 мая, четверг

Онлайн-курс «Advanced Excel» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 27 мая, четверг

Статьи

В форме небольшие изменения, которые надо учесть.

Ниже представлена подборка материалов, в которых описаны операции по счетам, вызывающие подозрения у банков. Кроме того, рассказано, на каких правовых основаниях они прибегают к указанным отказам, комиссиям и блокировкам. Если в конкретной ситуации окажется, что подобных оснований нет, то отказ банка в выдаче наличных средств, переводе их на другой счет или расторжении договора будет являться незаконным. Такие ситуации проиллюстрированы в подборке судебными решениями.

Физлицо косвенно участвует в российской организации через иностранную фирму и получает доход в виде дивидендов. Включаются ли они в базу по НДФЛ?

Про переходный период все уже разобрались?

Впервые идея предоставить россиянам кешбэк не только на свой отдых, но и на детский, зародилась у Ростуризма в феврале. Две завершившиеся волны программы туристического кешбэка показали, что люди охотно приобретают путёвки, если их стимулировать финансово.

Появился текст Определения Верховного суда № 309-ЭС20-23981 от 19.05.2021 г. (дело № А76-46624/2019).

Немного судебной практики по интересному и специфическому вопросу.

Оценка законности требований инспекций — это бремя налогоплательщика, считают в руководстве ФНС. А если у вас при этом просят документы, которые вообще не относятся к делу, то это местное самоуправство, а не инициатива налоговиков.

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Документы

Минфин РФ: № 30-01-15/34952 от 06.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже товаров адвокатам чек обязателен

Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-1397 от 28.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости СИЗ нельзя выдавать на руки работнику

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