Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Утренний бухгалтер». Налоговая реконструкция: что сказал Верховный суд и чего ждали налоговики

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

«Письмо года» налоговиков вроде бы разрешило налоговую реконструкцию, но вот Верховный суд такое право у «Фирмы Мэри» забрал. И это тревожный прецедент, потому что налоговики ждали этого решения как ориентира в своих дальнейших действиях на практике.

Чтобы быть спокойным за свой бизнес в общении с инспекторами, советуем, кстати, пройти курс Центра обучения «Клерка» про налоговую безопасность бизнеса: на него как раз сейчас скидка 40%.

Собрали семь советов о том, как выбирать бухгалтера. Берите на заметку.

ФСС даст работодателям субсидии на трудоустройство безработных выпускников 2020 года. Хотя, конечно, не всех.

«Яндекс.Еду» и Delivery Club подозревают в скрытых трудовых отношениях. Скорее всего, они маскируют их сотрудничеством с самозанятыми.

В Торгово-промышленной палате озаботились судьбой малоимущих и предложили ввести целевые выплаты нуждающимся гражданам на покупку продуктов.

Рассказываем, как налоговики проводят выемки документов, на бесплатном вебинаре 4 июня в 11:00 мск. Зарегистрироваться можно прямо сейчас.

Новости

События

Онлайн-курс «HR БИЗНЕС-ПАРТНЕР» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 31 мая, понедельник

Онлайн-курс «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И РИТЕЙЛА» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 31 мая, понедельник

Петербургский деловой форум PRO.БИЗНЕС

Дата проведения: 28 мая, пятница

Онлайн-презентация курсов CIMA Rus (модули Р1, Р2) к экзаменам в декабре 2021 г.

Дата проведения: 27 мая, четверг

Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)

Дата проведения: 27 мая, четверг

Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов

Дата проведения: 27 мая, четверг

Бесплатный вебинар по валютному законодательству

Дата проведения: 27 мая, четверг

Валютный контроль 2021: минимизация рисков проведения валютных операций

Дата проведения: 27 мая, четверг

Вебинар «Как собрать идеальную CRM-систему для бизнеса с помощью Low-code»

Дата проведения: 27 мая, четверг

Онлайн-курс «Advanced Excel» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 27 мая, четверг

Статьи

В форме небольшие изменения, которые надо учесть.

Ниже представлена подборка материалов, в которых описаны операции по счетам, вызывающие подозрения у банков. Кроме того, рассказано, на каких правовых основаниях они прибегают к указанным отказам, комиссиям и блокировкам. Если в конкретной ситуации окажется, что подобных оснований нет, то отказ банка в выдаче наличных средств, переводе их на другой счет или расторжении договора будет являться незаконным. Такие ситуации проиллюстрированы в подборке судебными решениями.

Физлицо косвенно участвует в российской организации через иностранную фирму и получает доход в виде дивидендов. Включаются ли они в базу по НДФЛ?

Про переходный период все уже разобрались?

Впервые идея предоставить россиянам кешбэк не только на свой отдых, но и на детский, зародилась у Ростуризма в феврале. Две завершившиеся волны программы туристического кешбэка показали, что люди охотно приобретают путёвки, если их стимулировать финансово.

Появился текст Определения Верховного суда № 309-ЭС20-23981 от 19.05.2021 г. (дело № А76-46624/2019).

Немного судебной практики по интересному и специфическому вопросу.

Оценка законности требований инспекций — это бремя налогоплательщика, считают в руководстве ФНС. А если у вас при этом просят документы, которые вообще не относятся к делу, то это местное самоуправство, а не инициатива налоговиков.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: № 30-01-15/34952 от 06.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже товаров адвокатам чек обязателен

Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-1397 от 28.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости СИЗ нельзя выдавать на руки работнику

Новые темы форума

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама