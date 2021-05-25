«Утренний бухгалтер». Налоговая реконструкция: что сказал Верховный суд и чего ждали налоговики

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
«Письмо года» налоговиков вроде бы разрешило налоговую реконструкцию, но вот Верховный суд такое право у «Фирмы Мэри» забрал. И это тревожный прецедент, потому что налоговики ждали этого решения как ориентира в своих дальнейших действиях на практике.
Чтобы быть спокойным за свой бизнес в общении с инспекторами, советуем, кстати, пройти курс Центра обучения «Клерка» про налоговую безопасность бизнеса: на него как раз сейчас скидка 40%.
Собрали семь советов о том, как выбирать бухгалтера. Берите на заметку.
ФСС даст работодателям субсидии на трудоустройство безработных выпускников 2020 года. Хотя, конечно, не всех.
«Яндекс.Еду» и Delivery Club подозревают в скрытых трудовых отношениях. Скорее всего, они маскируют их сотрудничеством с самозанятыми.
В Торгово-промышленной палате озаботились судьбой малоимущих и предложили ввести целевые выплаты нуждающимся гражданам на покупку продуктов.
Рассказываем, как налоговики проводят выемки документов, на бесплатном вебинаре 4 июня в 11:00 мск. Зарегистрироваться можно прямо сейчас.
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Онлайн-курс «HR БИЗНЕС-ПАРТНЕР» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 31 мая, понедельник
Онлайн-курс «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И РИТЕЙЛА» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 31 мая, понедельник
Петербургский деловой форум PRO.БИЗНЕС
Дата проведения: 28 мая, пятница
Онлайн-презентация курсов CIMA Rus (модули Р1, Р2) к экзаменам в декабре 2021 г.
Дата проведения: 27 мая, четверг
Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)
Дата проведения: 27 мая, четверг
Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов
Дата проведения: 27 мая, четверг
Бесплатный вебинар по валютному законодательству
Дата проведения: 27 мая, четверг
Валютный контроль 2021: минимизация рисков проведения валютных операций
Дата проведения: 27 мая, четверг
Вебинар «Как собрать идеальную CRM-систему для бизнеса с помощью Low-code»
Дата проведения: 27 мая, четверг
Онлайн-курс «Advanced Excel» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 27 мая, четверг
Статьи
В форме небольшие изменения, которые надо учесть.
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Немного судебной практики по интересному и специфическому вопросу.
- «Ночной бухгалтер». Если у вас требуют слишком много документов, ФНС тут ни при чем. Это инспекторы на местах виноваты
Оценка законности требований инспекций — это бремя налогоплательщика, считают в руководстве ФНС. А если у вас при этом просят документы, которые вообще не относятся к делу, то это местное самоуправство, а не инициатива налоговиков.
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Документы
Минфин РФ: № 30-01-15/34952 от 06.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже товаров адвокатам чек обязателен
Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-1397 от 28.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости СИЗ нельзя выдавать на руки работнику
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