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СИЗ нельзя выдавать на руки работнику

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Рубрика Трудовые отношения
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СИЗ нельзя выдавать сотрудникам, в том числе и при разъездном характере работы. Они должны храниться у работодателя и выдаваться работникам каждую смену.

Такое разъяснение дал Минтруд в своем письме от  28.04.2021 № 15-2/ООГ-1397

Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты предусматривают, что СИЗ хранится у работодателя, который осуществляет выдачу, стирку, сушку, ремонт и замену средств. СИЗ должны храниться в специально оборудованных помещениях.

Выдача СИЗ для хранения у работников не предусмотрена межотраслевыми правилами.

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