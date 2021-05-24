СИЗ нельзя выдавать на руки работнику

СИЗ нельзя выдавать сотрудникам, в том числе и при разъездном характере работы. Они должны храниться у работодателя и выдаваться работникам каждую смену.

Такое разъяснение дал Минтруд в своем письме от 28.04.2021 № 15-2/ООГ-1397.

Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты предусматривают, что СИЗ хранится у работодателя, который осуществляет выдачу, стирку, сушку, ремонт и замену средств. СИЗ должны храниться в специально оборудованных помещениях.

Выдача СИЗ для хранения у работников не предусмотрена межотраслевыми правилами.