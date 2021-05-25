Если в счете-фактуре неправильно указан КПП — чем чревата такая ситуация для составителя документа и для принимающей стороны? Выясним в нашей статье, почему законодательством предъявляются достаточно жесткие требования к оформлению счета-фактуры и что делать, если все-таки были допущены определенные ошибки.

Для чего служит счет-фактура и чем грозят допущенные в нем ошибки?

Счет-фактура — первичный документ налогового учета по НДС, выписываемый продавцом — налогоплательщиком НДС при реализации продукции, работ, услуг и пр.

Счет-фактуру обязаны выставлять лица, освобожденные от НДС по ст. 145 НК РФ. Также в определенных случаях (например, при импорте товаров из-за границы) документ обязаны оформлять и лица, не являющиеся плательщиками указанного налога, например упрощенцы или вмененщики.

Составитель должен выделить размер НДС, подлежащий уплате в бюджет с операции. Покупатель, в свою очередь, если он являет плательщиком НДС, может принять к вычету величину налога, прописанную в полученном счете-фактуре. Таково основное предназначение данного документа (ст. 169 НК РФ).

Учитывая, что вычет — это возможность уменьшить НДС к уплате в бюджет, к счетам-фактурам как документам, подтверждающим право на вычет, предъявляются серьезные требования. Нарушив их, продавец лишает покупателя возможности правомерно снизить размер налога. Обо всех этих требованиях мы поговорим далее.

Какие требования предъявляются к оформлению счета-фактуры?

Прежде всего, счет следует оформлять на действующем бланке. В настоящее время применяется форма, утвержденная постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137 (в ред. постановления от 19.08.2017 № 981). Применение любого другого бланка чревато отказом налоговыми органами в вычете.

Форма счета-фактуры обновлена постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 № 534 (вступает в силу 01.07.2021). Изменения связаны с внедрением на территории РФ системы прослеживаемости товаров.

Поправки в НК РФ предусматривают, что при реализации прослеживаемых товаров счета-фактуры, в том числе корректировочные, нужно выставлять в электронной форме.

Также в счете-фактуре должны быть заполнены все обязательные реквизиты (дата и номер документа, идентификация продавца и покупателя, наименование реализуемого товара (работ, услуг и пр.), его объем, стоимость, налоговая ставка, сумма налога и т. д.). При отсутствии любого из этих реквизитов подача заявления на вычет невозможна.

Обновленный бланк счета-фактуры выглядит так:

Еще одним требованием к счету-фактуре является отсутствие в нем критичных для вычета ошибок. Что это за ошибки, разберем в следующем разделе.

Какие ошибки в счете-фактуре являются существенными для вычета?

На основании разъяснений Минфина и ФНС выделим примеры ошибок, которые повлекут за собой отказ в вычете:

Нарушение сроков выставления счета-фактуры, особенно это касается его выписки до оформления самих отгрузочных документов и осуществления реализации товаров, работ, услуг.

Несоответствие адреса продавца или покупателя адресам из единых госреестров организаций и предпринимателей.

Отражение ошибочного ИНН продавца или покупателя.

Искажение наименования товара.

Указание неверного количества или неверной цены товара, из-за чего показатель графы 5 не равен произведению показателей из граф 3 и 4.

Отражение ошибочной налоговой ставки.

Наличие факсимиле вместо живой подписи директора, главного бухгалтера или других уполномоченных лиц.

Существуют и другие ошибки, из-за которых могут возникнуть споры с налоговой с последующим отказом в вычете. Поэтому при обнаружении погрешностей в документе лучше всего изучить разъяснения чиновников и судебную практику с тем, чтобы понять, к каким налоговым рискам может привести та или иная ошибка. И если риски в отказе велики, то стоит обратиться к выставившему счет-фактуру экономическому субъекту с просьбой переоформить документы.

Насколько рискованно заявлять вычет при неверном КПП в счете-фактуре?

КПП — это код причины постановки на учет. Он содержит в себе сведения о том, на каком основании организация была поставлена на учет в налоговом органе, и таким образом является своего рода дополнением к ИНН.

Индивидуальным предпринимателям КПП не присваивается.

Если неверно указан КПП в счете-фактуре, то покупатель может спокойно принять налог к вычету, не боясь отказов налоговой. Во всяком случае такая позиция изложена в письмах финансового и налогового ведомств.

К примеру, Минфин в письме от 18.05.2017 № 03-07-09/30038 разъясняет, что указание КПП головной организации при том, что отгрузка или получение продукции происходят через обособленное подразделение, не является поводом для отказа в вычете по такому счету-фактуре.

Также просто ошибка в цифре КПП не должна служить основанием для отказа — см. письма Минфина от 26.08.2015 № 03-07-09/49050, ФНС от 07.09.2015 № ГД-4-3/15640.

Доводы ведомств сводятся в основном к тому, что ошибка в КПП не препятствует идентификации продавца или покупателя (в зависимости от того, в чьем КПП была допущена ошибка).

Итоги

Счет-фактура — это важный документ налогового учета, на основании которого покупатель имеет право заявить НДС к вычету. Для правомерного уменьшения налога к уплате в бюджет документ должен быть оформлен на актуальном бланке с заполнением всех необходимых реквизитов, также в нем должны отсутствовать критичные для вычета ошибки.

Неверный КПП не является существенной ошибкой, поскольку позволяет идентифицировать продавца или покупателя. Поэтому в такой ситуации получатель товаров (работ, услуг и пр.) безо всяких рисков может воспользоваться своим правом на вычет.