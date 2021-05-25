Передача результата работ по этапам: что важно знать бухгалтеру

Результат выполненных работ (в первую очередь строительно-монтажных) может передаваться не только после завершения всех работ в целом, но и после окончания какого-либо этапа (п. 1 ст. 753 ГК РФ). Разумеется, если в данном договоре выделены эти конкретные этапы и предусмотрен порядок их передачи. Сразу возникает вопрос: что следует понимать под этапом выполнения работ?

Его определение мне удалось найти в Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

Под этапом строительства понимается строительство одного из объектов капитального строительства, строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных объектов капитального строительства на этом земельном участке, а также строительство части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства. В отношении метрополитена под этапом строительства также понимается комплекс работ по организации строительства, включающий в себя строительство временных зданий и сооружений, проходку шахтных стволов с подходными выработками, оснащение горных комплексов, сооружение и оснащение стартовых котлованов для щитовой проходки тоннелей. В отношении автомобильных дорог под этапом строительства также понимается комплекс работ по подготовке территории строительства, включающий в себя изъятие земельных участков, необходимых для размещения автомобильной дороги, отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится, оформление прав владения и пользования на указанный земельный участок, снос зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, вырубку леса, проведение археологических раскопок в пределах территории строительства, разминирование территории строительства и другие работы (п. 8 Положения).

Исходя из вышеприведенного определения этапа строительства, на мой взгляд, можно сделать вывод, что также под ним можно признать ту часть результата выполненных строительно-монтажных работ, продолжать которые подрядчик уже не будет. Заказчик при этом принимает на себя обязанности по сохранности этой части выполненных работ, то есть берет на себя риск повреждения или гибели. Подрядчик, соответственно, этот риск передает и материальной ответственности за него далее уже не несет.

При этом не обязательно, чтобы результат по переданному этапу работ был пригоден к эксплуатации. Главное, что подрядчик все предусмотренные работ по этому этапу завершил и дальнейшей ответственности за его судьбу не несет.

Допустим, все электромонтажные работы на объекте можно разделить на устройство наружных электрических сетей — один этап, и устройство внутренней системы электроснабжения — второй.

При строительстве жилого дома этапами можно признать, например, каждую из секций (подъездов).

Передав результат работ по законченному этапу и переложив всю ответственность за дальнейшую сохранность этого имущества на заказчика, подрядчик обязан будет отразить у себя в учете реализацию (как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения).

Приемка результата работ по выделенному в договоре этапу для заказчика вполне обоснованно позволяет принять его к учету и вычесть по итогам налогового периода предъявленный подрядчиком НДС.

Передача результата работ по этапам может быть оформлена как Актом по форме КС-2 и Справкой по форме КС-3, так и актом произвольной формы, утвержденной заключенным договором. И после подписания такого акта подрядчик должен выставить заказчику счет-фактуру на реализацию и, по мере необходимости, счет для оплаты выполненных работ.

Передача результата работ по переданному этапу отразится записями: