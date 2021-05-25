Как налоговая система для малого бизнеса выглядит в России и как в Израиле: обзор от экспертов

Налоговые системы стран имеют общую идею (забрать часть дохода в пользу государства) и много небольших, но принципиальных отличий. Российский адвокат и израильский аудитор решили провести небольшой сравнительный анализ налоговой системы РФ и Израиля.

Почему именно такая пара для сравнения? Россия — огромная страна с нереализованным потенциалом развития малого бизнеса (который власти успешно придушили административными методами); Израиль — маленькая экономически развитая страна, в которой налоговые сборы от малого бизнеса приносят стране около 40 % ВВП.

Экономическое и политическое давление на бизнес в РФ заставляет многих предпринимателей искать альтернативные способы вложения капиталов, выводить их в иные юрисдикции, а для российских граждан, имеющих еврейские корни, естественный интерес вызывает Израиль.

Наш анализ ни в коем случае не претендует на полноту, но позволяет человеку, впервые задумавшемуся о репатриации и/или вложении средств в израильскую экономику, получить начальную информацию к размышлению.

Бизнес в РФ и Израиле имеет различные организационно-правовые формы, но мы ограничимся только индивидуальным предпринимательством, иначе размер статьи выйдет за разумные пределы.

В России

Индивидуальный предприниматель (ИП), имеющий годовой доход менее 206,4 миллионов рублей, имеет право на упрощенную систему налогообложения (УСН). Он может выбрать вариант уплаты налога на профессиональную деятельность:

в размере 6% со всего дохода (8%, если доход более 154,8 млн руб.);

или 15% с доходов, уменьшенных на расходы (20%, если доход более 154,8 млн руб.).

У ИП нет НДС и нет налога на прибыль.

Кроме того, при доходе менее 300 000 руб. в год ИП обязан заплатить фиксированную сумму в Пенсионный фонд в размере 32 448 руб. и 8 426 руб. в Фонд медицинского страхования. При доходе более 300 000 нужно в ПФ заплатить 32 448 1% от превышения.

Вообще-то была бы очень неплохая система налогообложения, если бы не два замечания.

Если ИП работает с юридическим лицом, находящимся на общей системе налогообложения (ОСН), то для этого лица НДС по сделке не списывается. То есть ИП либо должен снизить цену на сумму НДС, чтобы контрагент не потерпел убытка, либо юридическое лицо должно взять на себя этот НДС, заплатить его. Эта система резко ограничивает возможности бизнеса для ИП на УСН. Он должен ограничиться работой с физическими лицами (у них нет НДС), либо с такими же ИП. Фактически это только территория мелкого бизнеса, и о доходе в 200 млн. в год мало кому можно мечтать. Если ИП вообще не имеет дохода, а в жизни всякое бывает, болезнь, кризис, 32 448 8 426 руб. извольте заплатить. А это на сегодня, между прочим, около 500 долларов в год.

Чтобы наглядно представить, какие налоги должен платить индивидуальный предприниматель (ИП) в России, рассчитаем суммы налогов для месячного дохода 100 000 рублей. Это сумма, позволяющая в РФ более-менее содержать семью из 3-4 человек.

Будем проводить расчет для ИП на УСН 6% со всего дохода. Этой налоговой системой пользуется большинство мелких предпринимателей, оказывающих услуги населению.

Итак:

НДС = 0

100 000×6% = 6 000 (налог)

32448 (1 200 000 — 300 000)х1% = 41 448 : 12 = 3 454 (взнос в ПФ)

8 426 : 12 = 702 (взнос в ФОМС)

Всего 6 000 5 454 702 = 10 156 руб. в месяц нужно отдать государству при доходе 100 000 руб.

Если доход будет миллион в месяц, общая нагрузка (налоги и взносы) составит 70 701 руб.

Получается, что с увеличением дохода эффективная нагрузка уменьшается: при доходе 100 000 руб. в месяц 10%, а при 1 000 000 — 7%. Это происходит из-за фиксированных платежей, которые взымаются даже при нулевом доходе. Обращаю внимание на этот важный для сравнения налоговых систем факт.

В Израиле

Все расчеты будем проводить в национальной валюте, в шекелях. Текущий курс всегда можно найти в интернете: на момент написания статьи на один шекель дают 25 рублей.

Для ИП в Израиле существует два налоговых режима: «патур» с доходом до 100 000 шек. в год освобожден от НДС. При превышении дохода ИП должен перейти на режим «мурше» и платить НДС, ставка которого 17%.

В стране нет налоговой системы, в которой налог взымается с дохода без учета расходов. Мы не можем более-менее адекватно сравнить налоговую нагрузку в двух системах, если попытаемся учесть расходы. Поэтому представим, что у израильского предпринимателя нет расходов (хотя, конечно, это не так!). Но, поверьте, и при этих допущениях сравнение будет интересным.

Ставка НДФЛ в Израиле прогрессивная.

Вот так выглядит таблица налогообложения для израильского ИП:

Налог Доход/месяц Процент Расчет Макс. cумма Эф. процент* 0-6 290 10 доход х 10% 629 10 6 290 — 9 030 14 629 (доход — 6 290)х14% 1013 11,20% 9 030-14 490 20 1013 (доход — 9030)х20% 2105 14,50% 14 490-20 140 31 2105 (доход-14490)х31% 3857 19,20% 20 140-41 910 35 3857 (доход-20140)х35% 11447 27,30% 41910-999999 47 11447 (доход-41910)х47% - -

* эффективный процент рассчитан по формуле (Максимальная сумма налога / Максимальный доход) х 100%

Кроме этого, ИП обязан оплачивать Битуах Леуми, это аналог российского ФОМС:

Битуах Леуми Доход Процент Расчет макс. сумма 0-6 331 5,97 доход х 5,97% 378 6 331 — 44020 17,83% 378 (доход- 6 331)х17,83% 7098 Более 44020 - Только 7098 7098

И взносы в Пенсионный фонд:

Взносы в ПФ Доход/месяц Процент Расчет Макс. Сумма 0-6331 4,5 (доход) х 4,5% 285 6331-12662 12 285 (доход-6331)х12% 1045

К этим таблицам есть очень важные замечания.

На 52% суммы, уплаченной в Битуах Леуми, уменьшается налогооблагаемая база для расчета налога. На 35% суммы, уплаченной в Пенсионный Фонд, уменьшается сумма налога. Все израильтяне имеют налоговую льготу, и могут сделать вычет из налогов на сумму:

Налоговый вычет Пол баллы стоимость балла Уменьшение налога/мес. Мужчина 2,25 218 490,5 Женщина 2,75 218 599,5

Да, вот такое гендерное неравенство... Плюс к этому, учитывается множество факторов: возраст, наличие нетрудоспособных членов семьи и т.д. Например, мужчина израильтянин, если его жена не работает, получит 5 баллов и сможет уменьшить налог на 1 090.

Теперь попробуем рассчитать налоговую нагрузку на израильского ИП («патур) из расчета его дохода до 100 000 шекелей в год (8 300 в месяц), чтобы не перейти в категорию платящих НДС.

Заметим, что в переводе на рубли это большой доход для россиян — примерно 200 000 в месяц. Но жизнь в Израиле в два раза дороже, чем в РФ, и этой суммы хватит примерно на такой же уровень жизни семьи, как и на 100 000 руб. в РФ. Естественно, это грубая экспертная оценка, она не претендует на точность.

Итак:

НДС = 0

378 (8 300- 6 331) х 17,83% = 712,4 (Битуах Леуми)

285 (8 300-6331) х12% = 526,2 (взнос в ПФ)

Теперь рассчитаем налог без вычетов и льгот:

(8 300 — 6290)х14% = 281,4 629=910,4 (налог)

Налог с учетом вычетов уплаченных сумм в Битуах Леуми и ПФ:

((8 300 — 712,4×52% — 6290) х 14% 629) — 526,2×35% = 674,3

А теперь самое интересное. Учтем налоговый вычет 5 баллов (ИП, у которого жена не имеет дохода). Вычет составляет 1090 шек. в месяц. И получается налог со знаком минус — 415,6 шек. И вот здесь происходит то, во что ни один российский предприниматель не поверит, но это неопровержимый факт: этот «отрицательный» налог государство выплатит ИП! Реально перечислит на счет, а не зачтет в следующего периода!

А если жена работает и льгота составит 2,25 балла, то вычет = 490,5 шек., и налог будет 183,8 шек. в месяц.

Вычислим налоговую нагрузку с учетом взносов и льгот:

712,4 (Битуах Леуми) 526,2 (взнос в ПФ) — 490,5 (выплата "отрицательного налога) = 748,1 шек.

В процентах: (748,1 / 8 300) х 100% = 9%

Еще раз заметим: мы не учитывали расходы и брали налог от всего грязного дохода, а это неверно. Просто мы не можем иначе корректно сравнить налоги российского (на УСН) и израильского (патор) предпринимателя. А расходы, конечно есть, и в них можно включать, помимо прямых производственных расходов, 25% расходов на коммунальные услуги жилья ИП, 45% расходов на эксплуатацию автомобиля, и много чего еще, о чем расскажет бухгалтер в каждом конкретном случае. Если учесть все расходы, налог может стать почти равным нулю.

О чем еще важно напомнить? Если доход ИП в налоговом периоде равен нулю, взносы в ПФ и Битуах Леуми не уплачиваются. И если ИП (мужчина) старше 60 лет, он может не уплачивать взносы в ПФ даже при наличии дохода.

Выводы