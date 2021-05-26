НДС при выполнении работ организацией-банкротом

Организация признана банкротом, но продолжает выполнять работы и оказывать услуги по заключенным договорам. Начиная с 1 января 2021 года работы, выполненные должниками, признанными банкротами, НДС не облагаются. Но как быть с НДС организации, если она еще не завершила работы по договору, начатому в 2020 году?
Как быть с НДС организации после признания ее банкротом
Начиная с 1 января 2021 года работы, которые в ходе своей текущей деятельности выполняет организация, признанная несостоятельной или банкротом, не являются объектом обложения НДС.
Освобождение от обязанности платить НДС возникает только с момента принятия решения арбитражным судом о признании должника банкротом и открытия конкурсного производства.
Организация при ведении текущей деятельности должна придерживаться правил:
- не выставлять счет-фактуру по товарам, которые были приобретены либо изготовлены после признания ее банкротом;
- не начислять НДС при выполнении работ и оказании услуг после признания ее банкротом;
- не принимать к вычету «входной» НДС по товарам, которые использует для выполнения работ или оказания услуг после признания ее банкротом;
- восстановить НДС, ранее принятый к вычету по товарам, которые используются при выполнении работ, оказании услуг после признания ее банкротом.
Восстановленный НДС можно учесть в прочих расходах по налогу на прибыль.
Возможен ли НДС-вычет по переходящим договорам
Организация, которая в 2021 году признана банкротом, но продолжает выполнять работы или оказывать услуги по договору, начатому в 2020 году, для вычета НДС должна иметь в виду следующее:
- если в договор внесли изменения в части уменьшения стоимости работ, услуг на НДС, то сумму налога, который был уплачен при получении оплаты или предоплаты по договору, надо вернуть покупателю. В таком случае организация-банкрот может принять НДС к вычету;
- если в договор внесли изменения, согласно которым стоимость работ или услуг без НДС соответствует ранее установленной стоимости работ, услуг с учетом налога, то НДС, уплаченный при получении оплаты или предоплаты, к вычету принять нельзя;
- если в договор никаких изменений не вносили и работы, услуги продолжают выполнять и оказывать с учетом НДС, то налог надо перечислить в бюджет в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса.
То есть в последнем случае организация-банкрот должна заплатить НДС в бюджет в таком же порядке, что и УСНщики при выставлении счета-фактуры с НДС. К такому выводу пришел Минфин в письме от 09.04.2021 № 03-07-11/26558.