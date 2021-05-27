Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: нюансы расчета по новым правилам

По общему правилу, расчет пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка работающего родителя (или другого родственника, ухаживающего за ребенком). Однако в 2021 году при расчете пособия по уходу до 1,5 лет действуют несколько правил, в результате которых выплата может отличаться от общеопределяемой.

Начислением и выплатой детских пособий с 2021 года занимается территориальное отделение ФСС. Сведения и документы для начисления пособия в ФСС предоставляет работодатель. В статье разберем, как рассчитывается в 2021 году размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком и в каком порядке.

Расчет выплат по уходу за ребенком

Для расчета пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2021 год (как и ранее) необходимо выполнить следующие действия:

Определить средний дневной заработок. Рассчитать величину пособия. Сравнить полученную сумму с максимальным и минимальным размером пособия.

Далее рассмотрим эти шаги подробнее.

Средний заработок для расчета пособия

Средний заработок в день для пособия по уходу за малышом считают аналогично заработку для выплат, связанных с появлением малыша.

Так же, как и для пособия по беременности и родам, в расчет берут период в 2 предыдущих года перед годом назначения пособия. В случаях, когда дохода в этих годах не было или он невелик (например, выплаты шли только за часть года), принимаемые в расчет годы можно заменить.

Из полученного временного промежутка, выраженного в днях (например, 731 день) исключают дни, когда рассчитываемый сотрудник освобождался от работы, а на получаемое им содержание не начислялись взносы на временную нетрудоспособность и материнство (ВНиМ).

Сотрудница была в отпуске по уходу ребенком до 3-х лет 60 дней и на больничном 16 дней. В расчет надо взять: 731-60-16 = 655 дней.

Доход работника тоже следует взять только за эти дни по принципу: выплата облагалась взносами на ВНиМ.

Допустим, сотрудница, историю которой мы уже начали рассматривать, получила за расчетные 2 года: зарплату — 380 000 рублей;

пособие по больничным — 16 000 рублей;

материальную помощь от работодателя — 15 000 рублей. В расчет среднего заработка для выплат по уходу ей пойдет только 380 000 рублей.

Заключительной итерацией нужно разделить расчетный доход на расчетное количество дней.

СРЕДНИЙ ДНЕВНОЙ ЗАРАБОТОК = ДОХОД ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД / КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ В НЕМ

Для рассматриваемой нами гипотетической сотрудницы: 380 000/655 = 580,15 рублей.

Как считать величину пособия по уходу

Как мы уже отметили, пособие по уходу за ребенком до полутора лет платят не в полном размере среднего заработка, а только в проценте от него.

Кроме того, оно ежемесячное. Поэтому для справедливого расчета берут не фактическое количество дней в конкретном месяце, а расчетное — 30,4 дня.

Исходя из этого, формула определения пособия выглядит так:

РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ДО 1,5 ЛЕТ = СРЕДНИЙ ДНЕВНОЙ ЗАРАБОТОК × 30,4 × 40%

Посмотрим, сколько будет получать в месяц сотрудница из нашего примера:

580,15 × 30,4 × 40% = 7054,62 рубля.

Максимальный размер выплаты по уходу за ребенком

К сожалению, закон не допускает выплачивать работнику, ухаживающему за младенцем до полутора лет, сколь угодно высокую сумму. Несмотря на то, что расчет ведут исходя из двухгодичного заработка, эта величина ограничена максимальным лимитом.

Лимит утверждают для каждого года индивидуально по предельной величине взносов, уплачиваемых на страхование по ВНиМ.

Например, в 2019 году — это 865 000 руб., в 2020 г. — 912 000 руб.

Когда заработок работника за соответствующие 12 месяцев выше, чем указанные цифры, лишнее просто не берут в расчет. И пособие считают по возможному максимуму. Посмотрим, как это работает на практике. Для этого посчитаем максимально возможную выплату в 2021 году.

Берем предельный доход (облагаемый взносами на страхование) за 2019 и 2020 годы и складываем его: 865 000 912 000 = 1 777 000. Теперь рассчитаем максимальный размер пособия: 1 777 000 / 731 дн. × 30,4 × 40% = 29 600,48 рублей. То есть, максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2021 году равен 29 600,48 рублей в месяц.

Минимальный размер пособия по уходу до 1,5 лет

Кроме максимального размера пособия, есть и минимальный размер. Ниже его пособие не может быть.

Минимальный размер пособия по общему принципу нужно считать из МРОТ. То есть, пособие за месяц не должно быть меньше чем 40% от МРОТ. Но в 2021 году возник интересный нюанс.

Дело в том, что есть категории граждан, которым пособие по уходу назначают в фиксированной сумме (не зависящей от заработков и МРОТ). Например, такое пособие получают безработные. И по дополнительному условию из законодательства выплата работающему ухаживающему лицу не должна быть меньше, чем выплата безработному.

Поскольку пособие по уходу безработным регулярно индексируют (последний раз это произошло 1 февраля 2021 года), настал момент, когда его размер «перепрыгнул» тот, что получается по МРОТ. Поэтому при расчете можно не делать лишних вычислений и сразу ориентироваться на размер пособия безработным.

Так, минимальный размер пособия по уходу на 2021 год составляет 7082,85 рублей.

Сравнение суммы пособия с минимальным и максимальным размером

Рассчитанную сумму пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет сравнивают с максимальным и минимальным размером ежемесячного пособия по уходу.

Далее выбираем один из вариантов:

Если рассчитанная сумма пособия меньше минимального размера, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет выплачивают в размере 7082,85 рублей. Если рассчитанная сумма пособия больше максимального размера, выплачивают пособие в размере 29 600,48 рублей.

По аналогии делают расчет пособия по уходу за вторым ребенком.

Примерим полученную информацию к нашей сотруднице из расчетов выше.

По расчету от заработка вышло, что сотруднице в месяц надо платить 7054,62 рубля. Это явно меньше, чем 29 600,48 руб. А минимум, на который надо опираться, — 7082,85 рублей. То есть, рассчитанное по зарплате пособие оказалось чуть ниже. Вывод: сотрудница должна получать в месяц 7082,85 рублей.

Выплата пособия по уходу в 2021 году

С 01.01.2021 выплату пособия производит только ФСС. Более того — приведенные выше расчеты тоже отошли в ведение ФСС. От нанимателя работающей сотрудницы нужно только направить в Фонд информацию, по которой его специалисты произведут расчет.

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Пособие назначают на каждого ребенка до 1,5 лет, за которым идёт уход. Если ребенок не один, допустимы разные варианты: одно пособие — маме, второе — папе (бабушке) и т. д. либо одному родителю все пособия.

При последнем варианте есть еще одно ограничение. Суммарный размер пособия не должен превышать величину среднего заработка за месяц.