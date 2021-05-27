Новая система прослеживаемости: в ФНС наконец рассказали, как с ней работать

С приближением 1 июля у предпринимателей появляется все больше вопросов и негодования по поводу новой Национальной системы прослеживаемости импорта: окончательно все еще не разработаны регулирующие документы, до конца не ясно, как система будет работать и кому она вообще нужна, а с критериями отбора товаров и вовсе не согласны представители бизнеса.

ФНС выпустила вебинар, разъясняющий, откуда взялась эта система, как она будет функционировать и чем вообще отличается от маркировки. «Клерк» приводит основные выдержки.

Зачем нужна эта система?

Государства-члены Евразийского экономического союза — Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия — еще в 2019 году решили создать механизм прослеживаемости товаров, ввезенных на их территорию из третьих стран.

Предполагается, что Национальная система прослеживаемости импорта легализует и позволит контролировать оборот товаров, следить за ценообразованием, обеспечит экономическую безопасность страны, предотвратит ввоз контрафакта, а также повысит конкурентоспособность отечественных товаров.

С новым механизмом на рынке также сократится количество серого импорта, а уклоняться от уплаты таможенных и налоговых платежей станет еще сложнее. Помимо этого, система будет обеспечивать сбор, учет, хранение сведений о прослеживаемых товарах и операциях с ними.

Система будет состоять из двух сегментов:

внешнего, наднационального сегмента, обеспечивающего обмен информацией о пересечении товарами границ между участниками таможенного союза;

внутреннего, национального сегмента, обеспечивающего прослеживаемость импортных товаров на внутреннем рынке. В России именно такая система вступит в силу с 1 июля 2021 года на основании ФЗ № 371.

Как будет работать система прослеживаемости?

Национальная система прослеживаемости импорта будет распространяется на всех налогоплательщиков, вне независимости от системы налогообложения.

При ввозе импортных товаров необходимо будет создать регистрационный номер партии товара (РНПТ). Он может формироваться двумя способами: самостоятельно налогоплательщиком — в том случае, если он ввозит импорт из третьих стран. Либо номер будет присвоен ФНС при подаче уведомления об остатках или уведомления о ввозе товаров.

Но не стоит путать систему прослеживаемости и маркировку — это две разные вещи. При новой системе товар будет отмечен только документально, без физической маркировки. К тому же, Национальная система прослеживаемости касается только импортных товаров.

Код РНПТ будет проставлен во всех счетах-фактурах и УПД при реализации продукции. Поэтому все документы, всю отчетность нужно будет предоставлять ФНС в электронном виде.

Подробнее о порядке функционирования системы прослеживаемости «Клерк» писал здесь.

В настоящее время еще не утвержден окончательный перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, однако с большой вероятностью в него войдут позиции, которые уже сейчас участвуют в эксперименте: это холодильники, автопогрузчики, бульдозеры, стиральные машины, мониторы, электронные интегральные схемы, детские коляски и детские сидения безопасности.

Как изменится законодательство?

В настоящее время Правительство РФ уже внесло изменения в нормативные правовые акты и подготовило целый ряд проектов документов, касающихся новой системы.

Так, уже внесены изменения в Налоговый кодекс РФ (09.11.2020 № 371-ФЗ): налогоплательщиков обязали предоставлять документы, содержащие реквизиты прослеживаемости. А налоговые органы, в свою очередь, получили право истребовать счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к операциям с товарами, подлежащими прослеживаемости. Налоговая также сможет проводить осмотр помещения, если во время камеральной проверки были выявлены нарушения.

Изменения также коснулись счетов-фактур, книг покупок/продаж, журналов выставленных/полученных товаров (02.04.2021 № 534) и электронного документооборота счетов-фактур (05.02.2021 № 14Н).

На очереди — внесение поправок в КоАП, создание нормативного регулирования, утверждение перечня товаров, критериев отбора товаров, а также документов по прослеживаемости.

Подробнее ознакомиться с проектами и со всеми имениями в нормативных правовых актах можно на сайте ФНС в этом разделе.

Этапы реализации системы прослеживаемости

После того, как правительство утвердит перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, все предприниматели, имеющие в собственности такие товары, с 1 июля 2021 года должны будут предоставить в налоговую уведомление об остатках и получить РНПТ. Эти реквизиты нужно будет отражать во всех налоговых декларациях по НДС и отчетах по операции с товарами.

Административная ответственность за непредоставление документов с реквизитами прослеживаемости, предположительно, будет введена с 1 июля 2022 года.

С 1 января 2023 года все операторы электронного документооборота обязаны будут ежедневно предоставлять в ФНС счета-фактуры или УПД с реквизитами прослеживаемости. С этой же даты для их будет введена ответственность за нарушения этого порядка.

Как проверить, отслеживается ли ваш товар или нет?

В помощь предпринимателям на сайте ФНС созданы специальные сервисы.

В сервисе «Прослеживается ли мой товар?» можно получить информацию по одному из реквизитов: наименованию товара, коду ТНВЭД, коду ОКПД или регистрационному номеру таможенной декларации. В ответ сервис предоставит перечень прослеживаемых товаров, подходящих под введенное описание.

С помощью сервиса «Проверь идентификатор прослеживаемости» можно получить сведения о наличии в системе имеющегося регистрационного номера партии товара. В поле «Поиск» необходимо ввести регистрационный номер и в ответ на запрос сервис предоставит сведения.