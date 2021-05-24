Критерии отбора товаров для системы прослеживаемости не понравились бизнесу

Представителям бизнеса не понравились критерии отбора товаров для системы прослеживаемости, предложенные Минфином.

Как пишет «РБК», компании считают, что эти критерии не отвечают основной задаче существования системы.

Такую точку зрения высказала Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, входят Apple, Intel, Canon, Panasonic, Ariston, «М.Видео» и др.) в отзыве на проект постановления. Письмо от РАТЭК уже поступило в Минэкономразвития.

На данный момент проект постановления предполагает два критерия отбора товарных категорий: на товары установлены меры нетарифного либо технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, их наименования также отсутствуют в перечнях систем контроля оборота товаров на территории России.

В своем письме РАТЭК обращает внимание, что главной целью прослеживаемости товаров служит борьба с их незаконным ввозом, а значит главным критерием отбора отдельных видов товаров для включения в перечень должна быть обоснованная степень нелегальности их импорта. Такой критерий в проекте акта отсутствует, а тем, что есть, соответствуют практически все товары, ввозимые в страну.

«Что позволяет сделать вывод, что система прослеживаемости товаров создается с единственной целью — обеспечение контроля за операциями, связанными с оборотом товаров, что не соответствует букве и духу соглашения», — говорится в письме.

Ассоциация компаний розничной торговли также направила свои замечания. Среди предложений АКОРТ — перенос сроков начала действия системы для бизнеса, так как сейчас нормативная и техническая база не готова, а бизнес не имеет возможности адаптировать свои процессы под введение системы в действие.

Кроме того, обязательным критерием для включения товара в систему должно стать проведение эксперимента в течение не менее одного года по действию системы в отношении данного товара. Критерии отбора должны быть точными, исчерпывающими и соответствовать целям внедрения национальной системы прослеживаемости товаров, в систему должны быть также включены только товары, ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС.