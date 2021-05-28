​Банк ошибся в пользу клиента. С «иронией судьбы» разобрался Верховный Суд

Банковские работники, как и все люди, не застрахованы от ошибок. Банковская техника, как и любая другая, время от времени сбоит. Причем страдают от этих ошибок и сбоев обычно клиенты. В данном же случае банк ошибся «в минус себе». И попытался превратить его в «плюс». Сначала все шло успешно (тем более что клиент банка тоже явно схитрил), но «картину маслом» испортил ВС РФ.

«Задвоилось, задвоилось, задвои-ло-ся!»

Летом 2016 года москвичка пополнила свою дебетовую карту Visa Classic Сбербанка на 465 000 рублей. Но произошел сбой программы и сумму начислили дважды. Дама воспользовалась ситуацией и успела вывести 928 000 рублей, 463 000 из которых «лишние».

Спустя несколько часов банк узнал о сбое и отменил второе начисление. А недостаток оформил как непогашенный овердрафт, то есть краткосрочный кредит со ставкой 40% годовых.

Женщина была не против вернуть сумму, которая получилась из-за сбоя, но не была согласна оплачивать проценты. Сколько ей нужно вернуть, решал суд.

Проценты за ошибку

Спор рассмотрел Зюзинский райсуд Москвы. Истец отметил, что возможность возникновения неразрешенного овердрафта предусмотрена условиями выпуска и обслуживания карт.

Так, один из пунктов гласит, что если сумма операции по карте превышает остаток собственных средств (по независящим от банка причинам, например из-за разницы курсов), то банк предоставляет клиенту нужную сумму в кредит.

Клиентка же настаивала, что согласия на предоставление ей овердрафта по карте она не давала, кредитный договор с банком не заключала, а значит, навязать его не могли.

Но первая инстанция согласилась с позицией истца. Суд решил, что банк не сам решил установить лимит овердрафта на карте, а сделал это по необходимости, так как фактическая сумма операции превысила остаток на счете. Такого же мнения оказались апелляция и кассация. Тогда женщина, которую не устроило решение в части процентов, пожаловалась в Верховный Суд (дело N 5-КГ20-134-К2).

«Вам в подарок... овердрафт!»

Заседание в ВС РФ прошло 26 января 2021 года. Юрист клиентки начал с того, что договор потребкредита считается заключенным, если согласованы индивидуальные условия (согласно п. 6. ст. 7 «Заключение договора потребительского кредита (займа)» Закона о потребительском кредите). Женщина такие условия не подписывала. По его словам, клиентка банка не знала о возможности открыть овердрафт и о процентах по нему (40% годовых).

Представитель банка напомнил, что женщина подписала заявление о получении карты, где есть информация о согласии с условиями выпуска и обслуживания карт. Они обнародованы и на сайте банка.

Председательствующий в процессе судья зачитал этот пункт. Согласно тексту, ситуация возможна, если «сумма операции превышает остаток собственных средств клиента в силу не зависящих от банка обстоятельств».

«А что от банка тут не зависело? Зачисление излишней суммы?» — поинтересовался судья. «В этой части была ошибка банка, но овердрафт возник в результате действий клиента. Своими действиями она выразила согласие на заключение кредитного договора. Для нее было очевидно, что те деньги, которыми она распоряжается, ей не принадлежат», — ответствовал юрист Сбербанка.

Судья поинтересовался, каким был остаток по счету женщины до двойного перевода. Он объяснил, что если бы сумма была внушительной, например, несколько миллионов, то клиентка могла не заметить, что по ошибке ей начислили больше. Точную цифру представитель Сбербанка назвать не смог, но отметил, что она явно была меньше 465 000 рублей.

После этого судья напомнил: в кассационной жалобе женщина пишет, что она не против вернуть деньги, но в качестве неосновательного обогащения. «Пока она не потратила деньги, что это было: подарок, неосновательное обогащение или овердрафт?» — уточнил судья у представителя банка. Тот пояснил, что «если бы она не списала, это было бы неосновательное обогащение».