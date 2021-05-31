Резервы в бухгалтерском и налоговом учете

Создание резервов в налоговом учете нужно для того, чтобы отдельные затраты списывались равномерно в течение года, а не одной суммой. Единовременное списание крупных расходов может привести к резкому увеличению затрат и стать причиной убытка.

Если резерв создан, то указанные траты списываются за счет него. В расходы вне резерва следует списать только превышение затрат над величиной резерва.

В бухучете резервы формируются, чтобы не завышать в балансе стоимость активов, а также не занижать величину обязательств.

Какие резервы создаются в бухгалтерском и налоговом учете

В бухучете разделяют два вида резервов: оценочные резервы и оценочные обязательства. К оценочным резервам относятся резервы по сомнительным долгам, под обесценение финвложений и МПЗ. Учитывают эти резервы на специальных счетах 14, 59, 63.

Оценочные обязательства — это предстоящие неизбежные расходы, точных данных о суммах и сроках которых еще нет. Например, расходы на предстоящую выплату отпускных. Платить отпускные придется, но ни точная сумма, ни срок выплаты еще неизвестны. Поэтому надо создать резерв.

Оценочные обязательства отражаются на счете 96: по кредиту отчисления в резерв, а его использование или восстановление учитывается по дебету указанного счета.

Формировать резервы по прибыльному налогу могут только компании, которые применяют метод начисления.

В налоговом учете создание резервов не является обязанностью юрлица. Следовательно, компания автономно принимает решение, формировать ли ей резервы и какие конкретно. Поэтому если она примет соответствующее решение, то об этом следует упомянуть в учетной политике.

В налоговом учете можно образовывать следующие резервы:

по сомнительным долгам;

на оплату отпусков;

на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год;

на ремонт основных средств;

по гарантийному ремонту и обслуживанию;

по предстоящим расходам на НИОКР;

по предстоящим расходам на социальную защиту инвалидов;

по предстоящим расходам, связанным с ведением предпринимательской деятельности;

на возможные потери по ссудам;

под обесценение ценных бумаг.

Как и когда начислять резервы в бухучете

В общем случае все юрлица обязаны создавать резервы в бухучете. Однако есть исключения. Так, малые компании, которым разрешено вести бухучет в упрощенном порядке, должны образовывать только резерв по сомнительным долгам (п. 3 ПБУ 8/2010, п. 19 ПБУ 19/02, п. 32 ФСБУ 5/2019).

Остановимся подробнее на нюансах образования данного резерва.

Формировать резерв по сомнительным долгам надо минимум раз в год на последний день года.

Порядок исчисления резерва компания определяет самостоятельно. Можно, например, делать это аналогично созданию указанного резерва в целях налога на прибыль.

Лучше использовать статистический способ. Даже когда дебиторов много, он позволяет не отслеживать состояние каждого долга, а рассчитывать резерв сразу по всей «дебиторке».

Рассчитывая резерв впервые, начислить его необходимо по кредиту счета 63. После этого безнадежную «дебиторку» нужно списать за счет резерва, то есть уменьшить на нее начисленный резерв. И только если резерва не хватило, остаток долга следует отнести к прочим расходам.

В дальнейшем по счету 63 доначисляется разница между новым резервом и остатком резерва. Если выяснится, что новый резерв оказался меньше остатка, нужно восстановить резерв, включив разницу в прочие доходы.

В балансе резерв отдельно показывать не следует, но дебиторскую задолженность следует вносить за минусом резерва.

Резерв на оплату отпусков отражает обязательства перед работниками на отчетную дату (п. 15 ПБУ 8/2010).

Правила расчета указанного резерва каждая компания утверждает самостоятельно и прописывает в учетной политике.

Проводки по резервы в бухгалтерском учете

Оценочные резервы указываются на счетах 14, 59, 63. Оценочные обязательства на счете 96: по кредиту — отчисления в резерв, по дебету — его применение или восстановление

Приведем проводки по созданию и применению резерва по сомнительным долгам:

Дебет 91 Кредит 63 — образование или доначисление резерва.

Дебет 63 Кредит 62 (60, 76) — списание безнадежной задолженности за счет резерва.

Дебет 91 Кредит 62 (60, 76) — списание безнадежной задолженности, не покрытой резервом.

Дебет 63 Кредит 91 — восстановление резерва.

Проводки по созданию и применению отпускного резерва: