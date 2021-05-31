Прощение долга путем внесения вклада в имущество ООО: что с налогом на прибыль?

Организация получила заем от иностранного учредителя, доля которого составляет 49% в ее уставном капитале. С целью увеличения чистых активов компании учредитель планирует простить ей долг путем вклада суммы основного долга и процентов в добавочный капитал. Должна ли российская компания платить налог на прибыль с суммы прощенного долга и процентов по договору займа? Разобраться в вопросе помогут разъяснения Минфина.

Особенности оказания учредителем ООО помощи своей организации

Учредители могут оказать помощь своей организации, внося дополнительные вклады в ее уставный капитал, предоставляя займы и имущество в безвозмездное пользование, прощая долги. Вкладом участника ООО в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли, акции в уставных капиталах других обществ, государственные и муниципальные облигации.

Вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Прощение участником ООО долга по займу с целью увеличения чистых активов было безналоговым до 2018 года. Это следовало из прежней редакции подпункта 3.4 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса. В тот период в случаях, когда ООО прощали долг перед участником, дохода, облагаемого налогом на прибыль, у него не возникало. Такого подхода придерживался Минфин (письмо Минфина от 18.03.2016 № 03-03-06/1/15079).

В настоящее время вопрос включения помощи от участников, полученной в качестве вклада в имущество ООО, урегулирован другой нормой Налогового кодекса: подпунктом 3.7 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса.

Она дает право не включать в доходы помощь от участников, полученную в качестве вклада в имущество ООО, если этот вклад был внесен в порядке, установленном статьей 66.1 Гражданского кодекса и статьей 27 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Это подтверждают и чиновники Минфина (письмо от 19.04.2021 г. № 03-03-06/1/29226).

Однако при этом возможность внесения вклада в имущество ООО путем прощения долга названными законами прямо не предусмотрена.

Учредитель прощает долг организации: что с налогом на прибыль

Вывод, к которому пришли чиновники, рассматривая сложившуюся ситуацию, сделан не в пользу организации.

В Минфине напомнили о других нормах Налогового кодекса, которые могут быть применимы в данном случае. В частности, о том, что суммы кредиторской задолженности, которые списаны в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, признаются внереализационными доходами организации (п. 18 ст. 250 Налогового кодекса).

При прощении долга обязательство прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора.