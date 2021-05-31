Электронные торговые площадки нуждаются в доказательствах: что сказал Верховный суд

Верховный суд РФ вынес определение, в котором указал на обязанность арбитражных управляющих доказывать необходимость привлечения посредника для проведения банкротных торгов (в том числе, если посредником выступает электронная площадка). Суд также обратил внимание, что посредник не может быть допущен к работе с лотом без соответствующего решения арбитража, даже если кредиторы согласовали привлечение третьего лица к торгам и готовы оплатить его услуги. Разбираемся в деталях с ДОЛГ.РФ.

В правилах привлечения стороннего организатора торгов, работающего за вознаграждение в виде процента, ВС разбирался в рамках банкротного дела ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» (структура Ростеха, признана банкротом в 2017 году). Как следует из материалов дела, арбитражный управляющий привлек для продажи активов «Технопромэкспорт» (долей в двух предприятиях) посредника — ООО «Ру-трейд».

Причем привлечь площадку к торгам у управляющего получилось «задним числом». Так, в июне 2018 года он впервые обратился в суд для утверждения расходов на оплату услуг «Ру-трейда» — 1,5% от суммы продажи активов. Однако суд заявление отклонил, сославшись на то, что вознаграждение посреднику должно быть установлено в твердой форме.

Впрочем, отказ суда не помешал управляющему продолжить сотрудничество с «Ру-трейд», с которым он заключил договор на оказание услуг в июле 2018, не дожидаясь решения суда, но заручившись согласием кредиторов на оплату гонорара организатору торгов.

Спустя два года, в мае 2020, конкурсный управляющий «Технопромэкспорта» повторно обратился в суд для утверждения вознаграждения «Ру-трейду». Теперь в его заявлении была указана твердая сумма - 22,35 млн руб. К моменту второго обращения «Ру-трейд» уже продал активы «Технопромэкспорта» почти за 1,5 млрд руб., и размер гонорара можно посчитать точно.

Повторное заявление конкурсного управляющего арбитражный суд удовлетворил, это же решение подтвердили апелляция и окружной суд.

Однако одного из кредиторов «Технопромэкспорта» — ООО «Корпорация акционерной компании «Электросевкавмонтаж» — ни сумма, уплаченная организатору, ни порядок проведенных им торгов не устроили. Он добился, чтобы в ситуации с привлечением организатора торгов разобралась экономколлегия ВС, которая, в свою очередь, поддержала кредитора. В ВС напомнили, что арбитражному управляющему, желающему привлечь к торгам организатора, необходимо обстоятельно доказывать необходимость этой меры. Чего в данном случае сделано не было.

«Суды неправомерно освободили управляющего от необходимости документального подтверждения юридически значимых обстоятельств, проигнорировав ранее сделанные правильные выводы о распределении бремени доказывания и порядке привлечения специалистов при превышении лимитов», — отмечает экономколлегия решения предыдущих инстанций.

Кроме этого, вопросы у ВС вызвала и сама процедура торгов. В частности, на первых двух этапах аукциона не было подано ни одной заявки от участников, в результате активы «Технопромэкспорта» ушли с молотка с дисконтом в 80%. ВС обратил внимание, что конкурсный управляющий не потрудился доказать суду, почему данные торги можно считать успешными и заслуживающими гонорара в 22,35 млн руб.

«Приняв предложенную управляющим цену услуг общества «Ру-Трейд», выходящую за установленный законом лимит расходов, суды неправомерно возложили на компанию (кредитора) обязанность по первичному доказыванию ее нерыночности, тогда как в силу прямого указания пункта 6 статьи 20.7 Закона о банкротстве именно конкурсному управляющему надлежало представить свидетельства соответствия данной цены обычным расценкам на аналогичные услуги. Управляющий экономическую обоснованность цены услуг общества «Ру-Трейд» не подтверждал, никаких доказательств по этому вопросу в дело не представлял», — резюмировали в ВС.

ВС отменил решения всех трех нижестоящих инстанций, согласовавших выплату «Ру-трейду» гонорара в 22,35 млн руб.