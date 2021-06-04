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Учет малоценного оборудования по ФСБУ 5/2019 «Запасы» в 1С: Бухгалтерии ред. 3.0

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Cогласно новому стандарту ФСБУ 5/2019 «Запасы», все активы, отвечающие критериям малоценного оборудования, должны относиться сразу на затраты в том периоде, в котором они были понесены. Но критерии отнесения к малоценным у организаций будут разными. Почему?

Дело в том, что помимо нового стандарта «Запасы» появился новый ФСБУ «Основные средства». И часть организаций начала его применение с 2021 года, а остальные по-прежнему применяют ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Так вот, согласно ПБУ, к малоценным основным средствам относятся те, стоимость которых не превышает 40 000 рублей без НДС. А новый стандарт предусматривает установление лимита с учётом существенности.

Так, например, на производственном предприятии могут решить, что затраты, связанные с приобретением производственных мощностей, являются для них существенными, а затраты на приобретение офисной техники ими не являются, даже если их стоимость выше лимита в 40 000 рублей.

Конечно же, такие решения обязательно должны быть закреплены в учётной политике предприятия.

Напомним, ранее малоценное оборудование мы учитывали как инвентарь на счёте 10.09, или в составе основных средств с присвоением инвентарного номера, но при этом в налоговом учёте относили их стоимость на затраты предприятия.

Теперь же мы должны их отражать на счёте 10.21.1 «Приобретение малоценного оборудования и запасов», затем фиксировать их выбытие на счёте 10.21.2 «Выбытие малоценного оборудования и запасов» с последующим списанием на затратный счёт.

Рассмотрим данный пример в программном продукте 1С: Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0.

Предположим, нами был куплен компьютер за 39 000 рублей без НДС. Для отражения этого факта нам необходимо перейти в раздел «Покупки» и выбрать пункт «Поступление (акты, накладные, УПД)».

В открывшемся окне следует нажать на кнопку «Поступление» и из выпадающего меню выбрать «Товары (накладная, УПД)». Шапка документа заполняется в соответствии с приходными документами: дата, номер, контрагент, договор.

Переходим к заполнению табличной части документа и создаём новую номенклатурную позицию с видом номенклатуры «Малоценное оборудование и запасы». При выборе данной номенклатуры в программе автоматически будет указан затратный счёт учёта.

Затем указываем сумму и количество и переходим в колонку «Счета учёта», в ней при необходимости меняем счёт затрат на 20, 23, 26 или 44 и проверяем статью затрат.

Заполненный документ выглядит следующим образом:

Проверяем проводки:

  • Дт 10.21.1 Кт 60.01 на сумму 39000 рублей и в бухгалтерском и в налоговом учётах;
  • Дт 26 Кт 10.21.2 на сумму 39000 рублей в бухгалтерском учёте и временная разница на эту же сумму в налоговом учёте;
  • Дт 19.03 Кт 60.01 на сумму НДС.

Вторым этапом рассмотрения нашего примера будет передача нашего малоценного оборудования сотруднику Иванову И.И.

Для отражения этого факта, как и ранее, используется документ «Передача материалов в эксплуатацию». Его можно ввести как в разделе «Склад», так и путём ввода на основании документа покупки.

В данном документе необходимо перейти на вкладку «Инвентарь и хозяйственные принадлежности», добавить новую строку и указать ранее приобретённое малоценное имущество, а также кому оно передаётся и на каком счёте отражается.

При заполнении способа отражения расходов необходимо, чтобы была указана статья затрат «Малоценное оборудование и запасы».

Заполненный документ выглядит следующим образом:

Проведённый документ сформирует следующие проводки:

  • Дт 10.21.2 Кт 10.21.1 на сумму 39000 рублей в бухгалтерском учёте и временная разница на эту же сумму в налоговом учёте;
  • Дт 26 Кт 10.21.1 на сумму 39000 рублей в налоговом учёте и отрицательная временная разница на ту же сумму;
  • Дебет МЦ.04 на сумму 39000 рублей с указание материально ответственного сотрудника для забалансового учёта.

Для проверки всех произведённых действий сформируем оборотно-сальдовые ведомости по бухгалтерскому и налоговому учётам.

По счёту 10.21.1 будет отражена покупка малоценного оборудования по дебету и его выбытие по кредиту.

По счёту 10.21.2 суммы будут отражены лишь в бухгалтерском учёте.

И наконец, на счёте 26 и по бухгалтерскому, и по налоговому учётам будут отражены затраты по статье «Малоценное оборудование и запасы».

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