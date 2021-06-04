Заполнение единой упрощенной налоговой декларации

Если организация или ИП недавно зарегистрировались или, напротив, планируют прекратить деятельность, вместо отдельных деклараций по налогам можно сдать единую упрощенную декларацию. О том, как ее заполнить и в какие сроки представить, пойдет речь в статье.

Кто сдает единую упрощенную налоговую декларацию

Согласно пункту 2 ст. 80 НК РФ, единую (упрощенную) налоговую декларацию (ЕУД) вправе представлять организации и ИП, у которых в течение отчетного (налогового) периода одновременно были выполнены два условия:

не было объектов обложения по налогам, плательщиками которых они являются;

отсутствовало движение средств по счетам в банке и в кассе.

Но не все виды деклараций можно заменить единой упрощенной.

ЕУД можно представить вместо деклараций:

по налогу на прибыль;

по НДС;

по налогу при УСН. Правда, смысла подавать ЕУД вместо декларации только по одному УСН-налогу, нет, поскольку он и так заменяет все остальные налоги (пп. 2, 3, 5 ст. 346.11 НК РФ);

по ЕСХН.

Индивидуальному предпринимателю, работающему на ОСН, заменить 3-НДФЛ декларацию на ЕУД нельзя (письмо Минфина РФ от 30.10.2015 № 03-04-07/62684), даже если два вышеназванных условия представления ЕУД соблюдаются.

А вот вместо ежеквартальных нулевых НДС-деклараций ИП, временно приостановивший работу, сдавать ЕУД может. Не забудьте, что для этого не должно быть объекта налогообложения по НДС, в том числе операций, отражаемых в разделе 7 НДС-декларации. Даже если в отчетном периоде окажутся только не облагаемые НДС операции, представить нужно будет именно декларацию по НДС, а не ЕУД (п. 1 письма ФНС РФ от 16.04.2008 № ШС-6-3/288).

Вместо ЕУД организация или ИП могут подавать в ИФНС нулевые декларации по налогам, плательщиками которых они являются, поскольку эта возможность является правом, а не обязанностью. Это следует из писем Минфина РФ от 08.10.2012 № 03-02-07/1-243, от 09.06.2012 № 03-02-08/50. Кроме того, в НК РФ отсутствуют положения, запрещающие плательщикам того или иного налога подавать нулевые декларации. Главное — исполнить обязанность по декларированию результатов своей деятельности — пп. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ.

Если вместо нулевых деклараций по налогам подать ЕУД, а позже окажется, что условия для представления ЕУД не выполнены (например, банк спишет комиссию за обслуживание счета), инспекторы могут оштрафовать за несвоевременное представление нулевых деклараций.

Чтобы этого не случилось, нужно успеть подать декларации по всем налогам раньше, чем ИФНС станет известно об этом правонарушении. Дело в том, что в таком случае подача ЕУД считается первичной декларацией, а декларации по другим налогам — уточненными. За представление уточненных деклараций к ответственности за нарушение сроков не привлекают (п. 1, пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ, письмо Минфина РФ от 12.11.2012 № 03-02-07/2-154). Главное — указать на титульных листах деклараций по налогам номер корректировки. В этом случае факт подачи «уточненки» будет зафиксирован документально.

Несвоевременное представление упрощенной декларации карается штрафами. Так как ЕУД заменяет собой декларации по нескольким налогам, штраф возьмут за каждый из них (письмо Минфина РФ от 26.11.2007 № 03-02-07/2-190).

Размер штрафа составит 1 тыс. рублей. Поскольку при представлении ЕУД все налоги нулевые, штраф начислят по минимальной планке, установленной п. 1 ст. 119 НК РФ, в размере 1 тыс. рублей за каждый налог, указанный в ЕУД.

За то же нарушение могут наказать и должностных лиц, отвечающих за составление отчетности. По статье 15.5 КоАП РФ штраф может составить 300–500 рублей.

Возможны и другие санкции. При просрочке в подаче ЕУД свыше 10 рабочих дней ИФНС вправе заблокировать движение средств по счетам и платежи электронных денег (пп. 1 п. 3, п. 3.2 ст. 76 НК РФ, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.06.2012 № А45-16695/2011). Начиная с 01.07.2021 срок с 10 дней увеличится до 20 (ст. 3 Закона от 09.11.2020 № 368-ФЗ).

При условии, что у организации есть договор с оператором ЭДО и вопрос о подаче отчетности исключительно на бумаге не стоит, менее рискованным вариантом представляется сдача обычных нулевых деклараций по всем налогам вместо одной упрощенной декларации. Так как, если окажется, что ЕУД представлена ошибочно, то есть условия для ее подачи не выполнены, налоговики могут заморозить счета компании и оштрафовать за непредставление деклараций по НДС и налогу на прибыль.

Сроки сдачи единой упрощенной налоговой декларации

Сроки сдачи ЕУД установлены пунктом 3 ст. 80 НК РФ. Декларация подается в ИФНС ежеквартально не позже 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Таким образом, в 2021 году сроки сдачи ЕУД таковы:

20.07.2021 — за полугодие;

20.10.2021 — за 9 месяцев.

Декларацию по итогам 2021 года нужно сдать не позднее 20.01.2022.

Порядок заполнения единой упрощенной налоговой декларации

Порядок и форма заполнения ЕУД приведены в Приказе Минфина РФ от 10.07.2007 № 62н (порядок). Он зависит от статуса налогоплательщика (организация или ИП), а также режима налогообложения (ОСН или УСН).

Организации заполняют только титульный лист ЕУД (пп. 5, 7 порядка):

ИНН (КПП). В первых двух ячейках строки ИНН проставить «00» (например, 007728093765);

в поле «Вид документа». При первичной подаче ЕУД в первой ячейке поставить «1», во второй — прочерк. При уточненной подаче — в первой ячейке «3», во второй — номер «уточненки». К примеру, «3/1», если подается первая корректировка, или «3/2», если вторая;

отчетный год;

полное наименование ИФНС, в которую представляется ЕУД, и ее код (например, инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г. Москве, 7728);

полное наименование налогоплательщика;

в поле «Код по ОКАТО» — указывается код по ОКТМО (письмо ФНС РФ от 17.10.2013 № ЕД-4-3/18585). ОКТМО можно узнать либо в своей ИФНС, либо с помощью электронного сервиса «Узнай ОКТМО» на сайте ФНС;

код по ОКВЭД;

строка 110 — в ней указываются сведения о налогах, по которым представляется ЕУД. Информация отражается в зависимости от того, какую систему налогообложения применяет налогоплательщик.

Если организация применяет ОСНО, строка 110 заполняется в следующем порядке (пп. 7–9 п. 7 порядка).

1. Сначала отражаются данные об НДС.

Номер графы Содержание Расшифровка 1. Налог на добавленную стоимость — 2. 21 Номер главы НК РФ об НДС 3. 3 Налоговый период по НДС, то есть квартал 4. «01», «02», «03», «04» Номер квартала отчетного периода

2. Указываются данные о налоге на прибыль.

Номер графы Содержание Расшифровка 1. Налог на прибыль организаций — 2. 25 Номер главы НК РФ о налоге на прибыль 3. «3» — за I квартал, «6» — за полугодие, «9» — за 9 месяцев, «0» — за год Код отчетного налогового периода 4. Не заполняется

Если ЕУД заполняет ИП на ОСН, то в строке 110 ЕУД отражается информация только по НДС. В остальном порядок заполнения ничем не отличается. Плюс предпринимателю нужно не забыть отчитаться по нулевой 3-НДФЛ.

Если организация или ИП применяют «упрощенку», то, согласно пп. 7–9 п. 7 порядка, алгоритм заполнения строки 110 такой.

Номер графы Содержание Расшифровка 1. Упрощенная система налогообложения — 2. «26.2» Номер главы НК РФ по УСНО 3. «3» — за I квартал, «6» — за полугодие; «9» — за 9 месяцев, «0» — год Код отчетного (налогового) периода 4. Не заполняется

Указываются:

номер телефона;

количество страниц ЕУД и подтверждающих документов;

подпись руководителя организации или ИП и полная расшифровка автографа. Если документ подписывает представитель, указываются реквизиты доверенности.

печать (при наличии).

При заполнении ЕУД индивидуальным предпринимателем есть две особенности:

поле КПП нужно оставить пустым;

вместо наименования организации заполняется Ф.И.О. предпринимателя полностью (п. 3, пп. 4 п. 7 порядка).

Вторая страница ЕУД предусмотрена для заполнения физлицами без статуса ИП.

Пожалуй, главное удобство ЕУД — это возможность ее сдачи на бумаге. Если НДС-декларацию представляют исключительно в электронном виде, то ЕУД, согласно пп. 3, 4 ст. 80 НК РФ, порядка, можно подать в ИФНС:

на бумаге (лично или по почте), только если среднесписочная численность работников за прошлый год не превысила 100 человек. Если ЕУД подается представителем, к декларации необходимо приложить копию доверенности (п. 3 ст. 29, п. 5 ст. 80 НК РФ);

в электронной форме по ТКС. Если ЕУД подписана УКЭП представителя, его полномочия потребуется подтвердить. С 01.07.2021 для этого нужно использовать электронный документ, составленный по утвержденному формату и заверенный УКЭП доверенного лица (п. 5 ст. 80 НК РФ).

После 01.07.2021 инспекторы в ходе «камералки» по ЕУД вправе признать ее непредставленной на основаниях, перечисленных в п. 4.1 ст. 80 НК РФ, если будут обнаружены факты:

подписания ЕУД неуполномоченным лицом;

дисквалификации руководителя организации, подписавшего ЕУД;

наличия в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о руководителе компании;

подписания декларации УКЭП умершего лица.

При выявлении вышеназванных событий ИФНС уведомит о признании ЕУД непредставленной (п. 4.2 ст. 80 НК РФ). В этом случае необходимо устранить нарушение и подать новую ЕУД во избежание просрочки.

Нулевая единая упрощенная налоговая декларация

Поскольку ЕУД не содержит показателей, отражающих суммы налогов, она является нулевой изначально.

Смысл этой отчетности как раз в замене нулевых деклараций по отдельным налогам на одну, упрощенную.