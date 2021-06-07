Разделяем движимое и недвижимое имущество для налоговых целей: критерий от Верховного суда

Верховный Суд России фактически установил с 2021 года новый критерий разграничения движимого и недвижимого имущества для целей налога на имущество организаций. И сразу скажем, что он имеет прямое отношение к бухгалтерам и бухгалтерскому учёту. Рассказываем, из чего теперь исходить при налогообложении строений, сооружений, производственного оборудования, машин и т. д.

Решение Верховного Суда РФ

ВС РФ проанализировал решения судов по делу № А32-56709/2019, в котором ИФНС начислила компании налог на имущество в отношении распределительно-трансформаторной подстанции (энергоустановка), размещенной в помещении на первом этаже здания, обслуживающего гостиницу, и отказала в предоставлении освобождения от её налогообложения (определение Судебной коллегии по экономическим спорам от 17.05.2021 № 308-ЭС20-23222).

По мнению налоговиков, компания неправомерно отнесла энергоустановку в состав движимого имущества и применила льготу (освобождение), установленную п. 21 ст. 381 НК РФ. Стоимость энергоустановки должна быть включена в базу по налогу на имущество организаций, поскольку данный объект должен рассматриваться в качестве недвижимого имущества — части здания энергоцентра, предназначенного для обслуживания гостиницы.

Однако Верховный Суд РФ признал правомерным включение инспекцией стоимости энергоустановки в налоговую базу для исчисления налога на имущество организаций.

Он заключил, что общество законно приняло энергоустановку к бухгалтерскому учету в качестве отдельного инвентарного объекта и не включало стоимость этого объекта в базу по налогу на имущество организаций, считая её движимым имуществом. То есть, оборудованием. И прочная связь с землёй здесь — не самый главный критерий.

Аргументация у ВС РФ такая:

сами по себе критерии ГК РФ прочной связи вещи с землей, невозможности раздела вещи в натуре без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения, а также соединения вещей для использования по общему назначению в сложную вещь не позволяют однозначно решить вопрос о праве налогоплательщиков на льготу. Дело в том, что они не позволяют разграничить инвестиции в обновление производственного оборудования и создание некапитальных сооружений от инвестиций в создание (улучшение) объектов недвижимости — зданий и капитальных сооружений;

в обоих случаях приобретаемые активы до окончания монтажа не имеют прочной связи с землей, а после начала эксплуатации — могут образовывать сложную вещь с объектом недвижимости, разделение которой без разрушения или повреждения становится невозможным или экономически нецелесообразным;

наличие (отсутствие) сведений об объекте основных средств в ЕГРН нельзя использовать в качестве безусловного критерия оценки правомерности применения льготы.

В итоге, ВС РФ пришёл к выводу, что необходимо использовать установленные в бухгалтерском учете критерии признания имущества налогоплательщика (движимого и недвижимого) в качестве соответствующих объектов ОС.

Основа классификации объектов основных средств в бухгалтерском учете:

Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008), введенный в действие с 01.01.2017 приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст;

ранее действовавший ОКОФ ОК 013-94 (утв. постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 359).

Согласно этим классификаторам, оборудование не относится к зданиям и сооружениям и формирует самостоятельную группу основных средств. Исключение — прямо предусмотренные ОКОФ случаи, когда отдельные объекты признаются неотъемлемой частью зданий и включаются в их состав (например, коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации; оборудование встроенных котельных установок, водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также устройства канализации).

Соответственно, исключение из объекта налогообложения применимо к машинам и оборудованию, выступающим движимым имуществом при их приобретении. Они правомерно приняты на учет в качестве отдельных инвентарных объектов, а не в качестве составных частей капитальных сооружений и зданий.

Позиция ФНС

В письме от 21.05.2021 № БС-4-21/7027 «О критериях разграничения видов имущества (движимое или недвижимое) в целях применения гл. 30 НК РФ» ФНС России фактически согласилась с Верховным Судом: разделять движимое и недвижимое имущество при расчете налога на имущество организаций нужно по ОКОФ.

Заключение

Согласно позиции ВС РФ 2021 года, поддержанной налоговиками, связь с землей и госрегистрация в ЕГРН не могут быть безусловными критериями отнесения объекта к недвижимости. Нужно исходить из правил бухучета: если имущество по ОКОФ — оборудование, а не здание или сооружение, то оно движимое.