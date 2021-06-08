Как избежать блокировки счета по 115-ФЗ?

Какие ограничения по счетам клиентов применяют банки для соблюдения закона о противодействии отмыванию доходов и как их избежать?

Одна из обсуждаемых тем в финансовом пространстве — ограничения по счетам клиентов, которые применяют банки в рамках соблюдения закона «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма». Федеральный закон № 115 вступил в силу с 7 августа 2001 года, с этого момента банки должны оценивать операции по счетам клиентов, опираясь на требования регулятора и правила внутреннего контроля.

Основная цель — мониторинг действий по легализации нелегальных доходов, а также анализ финансовых операций, потенциально связанных с отмыванием преступных капиталов, и выявление фактов финансирования терроризма. Этим занимается служба финансового мониторинга, которая создается в структуре банковской организации и пристально следит за операциями по счетам клиентов: проводит внутренний контроль, оценивает риски осуществляемых денежных операций и их соответствие законодательным нормам.

Обнаружив сомнительные операции, банк имеет право ограничить предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания.

Можно выделить несколько признаков сомнительных операций:

Необычный характер сделки (признаки, указывающие на необычный характер сделки, перечислены в приложении № 3 к положению Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П). Проводятся операции, которые не свойственны бизнесу, они не ведут к реальным поставкам товаров и предоставлению услуг. Другими словами, у проводимой сделки отсутствует экономический смысл. Операции направлены на вывод капитала из страны. Клиент снимает много наличных денежных средств и уклоняется от уплаты налогов. Один из контрагентов клиента является террористом или стороны сделки проводят операции по поручению лиц, находящихся в розыске. Операция проводится на сумму свыше 600 тыс. рублей (это тот предел, который вызывает подозрения у Росфинмониторинга). Большое количество денежных переводов осуществляется от организации в пользу физических лиц.

Если банк замечает хотя бы один из указанных признаков, запускается процесс внутренней проверки. Банк запрашивает документы по сделкам и устанавливает срок, до которого клиент должен предоставить необходимые сведения. Если от клиента не поступают пояснения, банк вправе приостановить операции по его счету.

Существуют три процедуры, которые совершаются по инициативе банка.

1. Приостановление операций по счету — это означает, что банк прекращает все расходные операции по счету клиента.

2. Приостановление проведения конкретной финансовой операции — законом (115-ФЗ, пункт 14 статьи 7) установлена обязанность клиентов предоставлять информацию, необходимую для исполнения банками требований законодательства. Поэтому на период получения ответа от клиента и его обработки банк приостанавливает операцию, которую считает сомнительной.

3. Отказ от проведения конкретной финансовой операции (у банка есть право отказать в проведении операции по счету, пункт 11 статьи 7 115-ФЗ). Отказано может быть в двух случаях:

если клиентом по требованию банка не предоставлены запрошенные документы;

если у работников банка возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Даже имея заблокированный счет, клиент вправе и в некоторых случаях обязан совершать различные платежи. Таким образом, существует ряд операций, на которые не распространяются ограничения. Это, например, следующие:

Выплаты по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также требований о взыскании алиментов. Выплата выходных пособий, зарплаты по трудовым договорам. Уплата налогов и взносов по поручению Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования. Выплаты по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований.

Риск попасть под ограничения, связанные со 115-ФЗ, касается всех, кто имеет счет в банке и использует его для бизнеса, личных расчетов, дополнительного заработка или крупных денежных переводов. Чаще всего с этим сталкиваются индивидуальные предприниматели и малый бизнес, ведь именно их деятельность подразумевает частое снятие и внесение наличных денежных средств, что, в свою очередь, вызывает подозрения у банков.