Отзыв сотрудника из отпуска: что важно учесть

Представим, что в компании только один юрист. В марте он ушел в отпуск, но неожиданно нагрянула налоговая проверка, поэтому пришлось вернуть его на работу. Она вышел, сопроводил «выездников» и ушел догуливать свои дни. Однако после налоговой пришел Роспотребнадзор, и без юриста опять не обойтись. Можно ли вызвать его еще раз? Сегодня ответим на этот вопрос и дадим пошаговую инструкцию оформления отзыва сотрудника из ежегодного отпуска.

Сколько раз можно вызвать сотрудника из отпуска

Отзыв из отпуска регламентируется ст. 125 ТК РФ. Во-первых, вызвать работника можно только с его согласия. Это значит, что если он откажется прервать отпуск, то заставить его нельзя и наказать за отказ тоже, поскольку это не считается нарушением трудовой дисциплины (п. 37 Постановления Пленума ВС РФ № 17.03.2004 №2).

Во-вторых, по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск можно делить на несколько частей. Но так, чтобы хотя бы одна часть была не менее 14 календарных дней.

Ситуация 1. Юрист до того, как вы его вызывали, уже отдохнул 14 календарных дней. Получается, остаток его отпуска можно делить на части. А значит, и отозвать его из отпуска тоже можно сколько угодно раз, пока он соглашается на это.

Ситуация 2. Юрист только вышел в отпуск, а отозвали его сначала через 3 дня, потом еще раз через неделю. Вы должны учитывать, чтобы у него осталось 14 календарных дней, в течение которых вы не будете его трогать, потому что эту часть делить нельзя. В этом случае можно отзывать сотрудника несколько раз, но как только осталось лишь 14 календарных дней, вы должны понимать, что вызвать на работу его уже нельзя. Даже если он сам не против.

В трудовом законодательстве нет ограничений по количеству отзывов сотрудника из отпуска, но важно учитывать двухнедельную часть, которую делить запрещено.

Если вы вызвали сотрудника посреди отпуска на работу, то те дни, что он не успел отгулять, нужно предоставить ему использовать по выбору:

в удобное для него время в течение текущего года;

присоединить неиспользованные дни к отпуску за следующий рабочий год.

Есть работники, которых запрещается отзывать из отпуска даже при их согласии — несовершеннолетние, беременные и занятые на работах с вредными (опасными) условиями труда. Если вызовете таких сотрудников, можете понести административную ответственность. За нарушение трудового законодательства наказывают штрафом по ст. 5.27 КоАП:

должностному лицу и ИП — от 1 до 5 тыс. руб.,

организации — от 30 до 50 тыс. руб.

Как правильно вызвать сотрудника из отпуска

Первым делом нужно получить согласие работника на выход на работу посреди отпуска. Оформите уведомление в виде служебной или докладной записки от непосредственного руководителя (начальника отдела, бригадира) или же может написать другое лицо на имя руководителя с просьбой вызвать нужного работника.

Согласие работника на выход на работу должно быть оформлено тоже письменно. Работник может выразить его прямо на уведомлении.

Получив согласие, можно составлять приказ об отзыве работника из отпуска. Выход сотрудника обязательно должен быть оформлен приказом руководителя. Даже если вы зовете его всего на 1 день.

Приказ оформляют в свободной форме с указанием даты досрочного выхода на работу и условий отзыва работника из отпуска. На приказе работник поставит отметку «Не возражаю» и свою подпись. Когда будете предоставлять остатки отпуска, составьте новый приказ о предоставлении календарного отпуска работнику.

После издания приказа внесите корректировки в кадровые документы.

Наименование документа Изменения График отпусков (форма Т-7) Заполните раздел «Перенесение отпуска»: в графе 8 — номер и дату документа, на основании которого переносится отпуск;

в графе 9 — дату предполагаемого отпуска Табель учета рабочего времени (формы Т-12, Т-13) Дни отпуска до отзыва отразите как ежегодный оплачиваемый отпуск (код «ОТ» или «09»). Дни, которые работник отработал по отзыву, отметьте как обычные рабочие дни кодом «Я» или «01» Личная карточка работника (форма Т-2) В разделе VIII «Отпуск» в графах 4 и 6 зачеркните одной чертой старые даты и количество дней отпуска, а рядом с ними пропишите новые. В графу 7 внесите информацию о документе, на основании которого произошли изменения

Как оплачивать дни отзыва из отпуска

Вы уже оплатили ему отпускные за весь запланированный отпуск. Но поскольку он отдохнул меньшее количество дней, то выданные суммы нужно пересчитать: из общей суммы отпускных вычтите отпускные, приходящиеся на дни которые сотрудник не использовал. А за те дни, которые он отработал по отзыву, начислите зарплату в общем порядке.

Смотрите на сумму начисленной зарплаты за месяц, в котором отозвали работника из отпуска. Так, если сумма будет меньше суммы отпускных за неиспользованные дни отпуска, то и работнику при выплате зарплаты ничего не полагается, потому что должен все равно работник. Однако забрать излишек принудительно вы уже не можете.

В ст. 137 ТК РФ приведены случаи, когда работодатель может удержать из зарплаты работника суммы излишков, однако случаи с отзывом работников из отпусков сюда не относятся. Принудительно уменьшать зарплату на выплаченные суммы отпускных вы не вправе — только с письменного согласия работника. НДФЛ и страховые взносы перечислять не надо, поскольку вы их уже перечислили вместе с отпускными.

Однако есть еще два способа вернуть деньги:

попросить работника вернуть в кассу сумму за не отгулянные дни отпуска;

оформить выплаченный излишек в виде аванса под следующую зарплату.

Какой бы способ вы не выбрали, помните, что нельзя удерживать больше 20% при каждой выплате зарплаты (ст. 138 ТК РФ).

А вот если сумма зарплаты работника будет больше излишка отпускных, работнику нужно выплатить разницу между начисленной зарплатой и отпускными, а также начислить и оплатить НДФЛ и страховые взносы с этой разницы.

Подводим итоги