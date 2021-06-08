Конвертируемый заём как инструмент для инвестиций

Традиционно инвестиционные сделки реализуют через обычные займы или прямые инвестиции (создание совместного предприятия или покупка доли в существующей компании). Сегодня рассмотрим с экспертами taxCoach непростой, но интересный инвестиционный инструмент — конвертируемый заём.
Коротко освежим, какие задачи решают классические инструменты
Займы используются, когда компания (заемщик) нуждается в финансировании краткосрочных или долгосрочных проектов, а инвестор (заимодавец) желает заработать на этом, претендуя на доход в виде процентов. Ни заемщик, ни заимодавец не заинтересованы в создании крепких корпоративных отношений.
Прямые инвестиции используются, когда компания нуждается в серьезных денежных вливаниях на развитие бизнеса. Как правило, такая компания имеет понятный развивающийся бизнес и собственник намерен поделиться долей в бизнесе в обмен на инвестиции, а инвестор — получить бенефиты от увеличения стоимости бизнеса.
Инвестирование в стартапы
Ни один из классических инструментов не подходит для инвестирования в молодые и амбициозные компании-стартапы, особенно на ранних стадиях проекта.
Почему так?
С одной стороны у нас основатель стартапа, находящийся в поисках финансирования для своего проекта, которому кроме доли в бизнесе предложить нечего. При этом есть вера в успех идеи и ожидание финансового успеха, но общий объем необходимых инвестиций не понятен.
Кроме того, стартап, как любая молодая компания, может продолжительное время не иметь финансовых возможностей для обслуживания займа. Возврат долга и уплата процентов будут регулярно сокращать оборотные средства, а на ранних стадиях это ощутимо повлияет на рост бизнеса.
С другой стороны — инвестор, который планирует извлечь максимально возможную прибыль, поскольку именно это оправдывает высокие инвестиционные риски. И одновременно с этим инвестор желает минимизировать риски невозврата вложенных денег, если что-то пойдет не по плану.
Договориться о размере доли, которую получит инвестор, на этом этапе тоже сложно. Как оценить идею и роль данного раунда инвестиций в ее успехе?
Некий компромисс — это оформить инвестиционную сделку в форме конвертируемого займа.
В чем суть конвертируемого займа?
Конвертируемый заём, в отличие от классических инструментов, предлагает несколько сценариев в зависимости от выполнения/невыполнения условий:
- Компания выполняет условия инвестиционной сделки. Инвестор получает доли (акции) в компании, а заём трансформируется в капитал компании. Размер доли, которую получает инвестор, зафиксирован изначально или определяется по формуле, описанной в договоре займа.
- Компания не выполняет условия инвестицонной сделки. Инвестор вправе потребовать возврата займа и уплаты процентов, начисленных с даты предоставления займа до даты фактического возврата.
Для наглядности приведем пример работы механизма конвертации займа.
Пример
Иван придумал сервис «ТакогоЕщеНет». Отсутствие денег на реализацию идеи привело Ивана к поиску финансирования. По скромным прикидкам до выхода на уверенный прибыльный уровень потребуется 3 года и 1 млн. у.е. Алексей согласился инвестировать в проект.
Алексей и Иван согласовали следующие условия:
- Заём предоставляется на 3 года, процентная ставка 5 % в первые три года и 25 % в случае невозможности конвертировать заём по независящим от него причинам;
- Алексей имеет право конвертировать заём через три года или ранее, одновременно с привлечением нового инвестора в проект. При это полученная им доля в компании не может составить менее 15 %.
По итогам первого года работы проинвестированные средства закончились, но проект выглядит многообещающе. Иван ищет нового Инвестора, им становится Фонд, который согласовывает сумму инвестиций в 2 млн.у.е., оценивая весь бизнес в 10 млн.у.е. Фонд намерен получить 20 % в уставном капитале компании.
В этот момент Алексей решает конвертировать предоставленный им заём в долю в компании. Исходя из оценки стоимости бизнеса Фондом, его доля должна была бы составить 10 %. Однако, в договоре займа предусмотрена гарантия — его доля не может быть менее 15 %.
Таким образом, проект поднимает новый раунд инвестиций, Основатель продолжает развивать проект, а Алексей получает долю в компании 15 %. Изначально такой размер его вклада согласовать было невозможно.
Какие плюсы у конвертируемого займа?
Как вы наверняка успели заметить, конвертируемый заём может быть интересен как инвестору, так и основателю по следующим причинам.
- Быстрота оформления, что позволяет не тратить время на согласования, а начать «осваивать» инвестиционные средства, завоевывая рынок.
- Инвестор имеет свободу выбора. Если бизнес оказался успешным, инвестор может стать участником (акционером) проинвестированной компании. Если бизнес не «взлетел», инвестор вернет деньги и получит доходность в виде процентов. Или простится с деньгами, но избежит участи остаться участником недействующей компании.
- Конвертируемый заём повышает защищенность инвестиций. Инвестор снижает риски получения неликвидных долей (акций), т.к. он может вернуть полностью или частично вложенные деньги, если бизнес не достиг намеченных финансовых целей.
- Вариативность механизма конвертируемого займа позволяет основателю получить финансирование на более комфортных условиях.
- Основатель свободен в привлечении новых инвестиций и полностью свободен в принятии бизнес-решений.
- Оценка инвестиций откладывается на более поздний срок, когда идея превратится в продукт, имеющий рыночную оценку. При этом в договоре можно предусмотреть формулу, по которой определяется размер доли в результате конвертации.
Несмотря на очевидную привлекательность, конвертируемый заём не идеален и имеет недостатки, которые необходимо учитывать, если вы решили воспользоваться таким инструментом при структурировании инвестиционной сделки.
Ложка дегтя
Обычно механизм конвертации займа реализуется через увеличение уставного капитала и заключение корпоративного договора. Однако это не гарантирует инвестору автоматическую конвертацию займа при изъявлении им такого решения. Именно действующий участник компании должен принять решение об увеличении уставного капитала, посетить нотариуса и предпринять действия по регистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.
На помощь мог бы прийти опцион, который удостоверяется у нотариуса и дает возможность инвестору автоматически получить долю в компании. Однако нотариусы с настороженностью относятся к нестандартным условиям, а неопределенность размера доли, которую должен получить инвестор в зависимости от оценки стоимости бизнеса, может заблокировать реализацию опциона. Кроме того, опцион выдает участник компании, а не юридическое лицо, в связи с чем конвертация займа в счет оплаты доли становится проблематичной.
Неопределенность с перспективами судебной защиты также присутствует.
Отчасти описанные проблемы могут быть решены за счет усложения юридической структуры и усиления корпоративного договора, в том числе высоких штрафов за неисполнение взятых обязательств, но это не исключает их полностью.
Что в итоге? Бесполезный или эффективный инструмент?
Описанные уязвимости могут навести на мысль о нежизнеспособности конвертируемого займа, но это не совсем так, как кажется на первый взгляд.
Безусловно, конвертируемый заём менее надежен, чем традиционные инструменты, но более гибок и интересен в плане настройки под потребности инвестора и основателя стартапа.
При этом укрепление слабых мест конвертируемого займа возможно с помощью глубокой и тонкой проработки документов: договора конвертируемого займа, корпоративного договора и других корпоративных документов.
К примеру, вы можете предусмотреть дополнительные условия, которые могут повлиять на поведение участников сделки:
- запрет на выход из бизнеса до определенного момента;
- запрет на увеличение уставного капитала;
- голосование определенным образом;
- штрафы за несоблюдение корпоративного договора.
Однако будьте аккуратны. Формулировки в документах чувствительны к ошибкам. Некорректно сформулированное условие может нарушать запреты и ограничения, предусмотренные российским корпоративным законодательством. В таком случае договор будет не только не эффективным, но и вовсе бесполезным — разработанный механизм будет невозможно реализовать, даже обратившись к судебным процедурам.
Немного позитива в завершение
В 2020 году в Госдуму был внесен законопроект о конвертируемом займе.
В случае приятия законопроекта, структурирование сделок с использованием такого инструмента станет безопаснее и проще, т.к. законодатель закрепит автоматизированный процесс передачи долей (акций) инвестору при конвертации займа.
В текущей редакции законопроекта предложено закрепить процесс конвертации с участием нотариуса и налогового органа. Предполагается следующая процедура:
- Займодавец и заемщик заключают нотариально удостоверенный договор конвертируемого займа.
- Нотариус подает сведения в налоговый орган о заключенном договоре для внесения сведений в ЕГРЮЛ.
- В случае наступления событий, который служат основанием проведения конвертации, займодавец направляет заемщику и нотариусу требование об увеличении уставного капитала и приобретении доли.
- Нотариус уведомляет о предъявленном требовании заемщика, который может подать возражения по поводу реализации конвертируемого займа, например, в отношении размера доли, на которую претендует заимодавец.
- После снятия противоречий нотариус подает в налоговый орган сведения об увеличении уставного капитала и размере доли займодавца.
- Если сторонам не удастся разрешить противоречия у нотариуса, спор передается на разрешение суда.
Такая формула не исключает споры, однако однозначно повысит степень определенности для инвестора.