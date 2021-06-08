Конвертируемый заём как инструмент для инвестиций

Традиционно инвестиционные сделки реализуют через обычные займы или прямые инвестиции (создание совместного предприятия или покупка доли в существующей компании). Сегодня рассмотрим с экспертами taxCoach непростой, но интересный инвестиционный инструмент — конвертируемый заём.

Коротко освежим, какие задачи решают классические инструменты

Займы используются, когда компания (заемщик) нуждается в финансировании краткосрочных или долгосрочных проектов, а инвестор (заимодавец) желает заработать на этом, претендуя на доход в виде процентов. Ни заемщик, ни заимодавец не заинтересованы в создании крепких корпоративных отношений.

Прямые инвестиции используются, когда компания нуждается в серьезных денежных вливаниях на развитие бизнеса. Как правило, такая компания имеет понятный развивающийся бизнес и собственник намерен поделиться долей в бизнесе в обмен на инвестиции, а инвестор — получить бенефиты от увеличения стоимости бизнеса.

Инвестирование в стартапы

Ни один из классических инструментов не подходит для инвестирования в молодые и амбициозные компании-стартапы, особенно на ранних стадиях проекта.

Почему так?

С одной стороны у нас основатель стартапа, находящийся в поисках финансирования для своего проекта, которому кроме доли в бизнесе предложить нечего. При этом есть вера в успех идеи и ожидание финансового успеха, но общий объем необходимых инвестиций не понятен.

Кроме того, стартап, как любая молодая компания, может продолжительное время не иметь финансовых возможностей для обслуживания займа. Возврат долга и уплата процентов будут регулярно сокращать оборотные средства, а на ранних стадиях это ощутимо повлияет на рост бизнеса.

С другой стороны — инвестор, который планирует извлечь максимально возможную прибыль, поскольку именно это оправдывает высокие инвестиционные риски. И одновременно с этим инвестор желает минимизировать риски невозврата вложенных денег, если что-то пойдет не по плану.

Договориться о размере доли, которую получит инвестор, на этом этапе тоже сложно. Как оценить идею и роль данного раунда инвестиций в ее успехе?

Некий компромисс — это оформить инвестиционную сделку в форме конвертируемого займа.

В чем суть конвертируемого займа?

Конвертируемый заём, в отличие от классических инструментов, предлагает несколько сценариев в зависимости от выполнения/невыполнения условий:

Компания выполняет условия инвестиционной сделки. Инвестор получает доли (акции) в компании, а заём трансформируется в капитал компании. Размер доли, которую получает инвестор, зафиксирован изначально или определяется по формуле, описанной в договоре займа. Компания не выполняет условия инвестицонной сделки. Инвестор вправе потребовать возврата займа и уплаты процентов, начисленных с даты предоставления займа до даты фактического возврата.

Для наглядности приведем пример работы механизма конвертации займа.

Пример Иван придумал сервис «ТакогоЕщеНет». Отсутствие денег на реализацию идеи привело Ивана к поиску финансирования. По скромным прикидкам до выхода на уверенный прибыльный уровень потребуется 3 года и 1 млн. у.е. Алексей согласился инвестировать в проект. Алексей и Иван согласовали следующие условия: Заём предоставляется на 3 года, процентная ставка 5 % в первые три года и 25 % в случае невозможности конвертировать заём по независящим от него причинам; Алексей имеет право конвертировать заём через три года или ранее, одновременно с привлечением нового инвестора в проект. При это полученная им доля в компании не может составить менее 15 %. По итогам первого года работы проинвестированные средства закончились, но проект выглядит многообещающе. Иван ищет нового Инвестора, им становится Фонд, который согласовывает сумму инвестиций в 2 млн.у.е., оценивая весь бизнес в 10 млн.у.е. Фонд намерен получить 20 % в уставном капитале компании. В этот момент Алексей решает конвертировать предоставленный им заём в долю в компании. Исходя из оценки стоимости бизнеса Фондом, его доля должна была бы составить 10 %. Однако, в договоре займа предусмотрена гарантия — его доля не может быть менее 15 %. Таким образом, проект поднимает новый раунд инвестиций, Основатель продолжает развивать проект, а Алексей получает долю в компании 15 %. Изначально такой размер его вклада согласовать было невозможно.

Какие плюсы у конвертируемого займа?

Как вы наверняка успели заметить, конвертируемый заём может быть интересен как инвестору, так и основателю по следующим причинам.

Быстрота оформления, что позволяет не тратить время на согласования, а начать «осваивать» инвестиционные средства, завоевывая рынок.

Инвестор имеет свободу выбора. Если бизнес оказался успешным, инвестор может стать участником (акционером) проинвестированной компании. Если бизнес не «взлетел», инвестор вернет деньги и получит доходность в виде процентов. Или простится с деньгами, но избежит участи остаться участником недействующей компании.

Конвертируемый заём повышает защищенность инвестиций. Инвестор снижает риски получения неликвидных долей (акций), т.к. он может вернуть полностью или частично вложенные деньги, если бизнес не достиг намеченных финансовых целей.

Вариативность механизма конвертируемого займа позволяет основателю получить финансирование на более комфортных условиях.

Основатель свободен в привлечении новых инвестиций и полностью свободен в принятии бизнес-решений.

Оценка инвестиций откладывается на более поздний срок, когда идея превратится в продукт, имеющий рыночную оценку. При этом в договоре можно предусмотреть формулу, по которой определяется размер доли в результате конвертации.

Несмотря на очевидную привлекательность, конвертируемый заём не идеален и имеет недостатки, которые необходимо учитывать, если вы решили воспользоваться таким инструментом при структурировании инвестиционной сделки.

Ложка дегтя

Обычно механизм конвертации займа реализуется через увеличение уставного капитала и заключение корпоративного договора. Однако это не гарантирует инвестору автоматическую конвертацию займа при изъявлении им такого решения. Именно действующий участник компании должен принять решение об увеличении уставного капитала, посетить нотариуса и предпринять действия по регистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

На помощь мог бы прийти опцион, который удостоверяется у нотариуса и дает возможность инвестору автоматически получить долю в компании. Однако нотариусы с настороженностью относятся к нестандартным условиям, а неопределенность размера доли, которую должен получить инвестор в зависимости от оценки стоимости бизнеса, может заблокировать реализацию опциона. Кроме того, опцион выдает участник компании, а не юридическое лицо, в связи с чем конвертация займа в счет оплаты доли становится проблематичной.

Неопределенность с перспективами судебной защиты также присутствует.

Отчасти описанные проблемы могут быть решены за счет усложения юридической структуры и усиления корпоративного договора, в том числе высоких штрафов за неисполнение взятых обязательств, но это не исключает их полностью.

Что в итоге? Бесполезный или эффективный инструмент?

Описанные уязвимости могут навести на мысль о нежизнеспособности конвертируемого займа, но это не совсем так, как кажется на первый взгляд.

Безусловно, конвертируемый заём менее надежен, чем традиционные инструменты, но более гибок и интересен в плане настройки под потребности инвестора и основателя стартапа.

При этом укрепление слабых мест конвертируемого займа возможно с помощью глубокой и тонкой проработки документов: договора конвертируемого займа, корпоративного договора и других корпоративных документов.

К примеру, вы можете предусмотреть дополнительные условия, которые могут повлиять на поведение участников сделки:

запрет на выход из бизнеса до определенного момента;

запрет на увеличение уставного капитала;

голосование определенным образом;

штрафы за несоблюдение корпоративного договора.

Однако будьте аккуратны. Формулировки в документах чувствительны к ошибкам. Некорректно сформулированное условие может нарушать запреты и ограничения, предусмотренные российским корпоративным законодательством. В таком случае договор будет не только не эффективным, но и вовсе бесполезным — разработанный механизм будет невозможно реализовать, даже обратившись к судебным процедурам.

Немного позитива в завершение

В 2020 году в Госдуму был внесен законопроект о конвертируемом займе.

В случае приятия законопроекта, структурирование сделок с использованием такого инструмента станет безопаснее и проще, т.к. законодатель закрепит автоматизированный процесс передачи долей (акций) инвестору при конвертации займа.

В текущей редакции законопроекта предложено закрепить процесс конвертации с участием нотариуса и налогового органа. Предполагается следующая процедура:

Займодавец и заемщик заключают нотариально удостоверенный договор конвертируемого займа. Нотариус подает сведения в налоговый орган о заключенном договоре для внесения сведений в ЕГРЮЛ. В случае наступления событий, который служат основанием проведения конвертации, займодавец направляет заемщику и нотариусу требование об увеличении уставного капитала и приобретении доли. Нотариус уведомляет о предъявленном требовании заемщика, который может подать возражения по поводу реализации конвертируемого займа, например, в отношении размера доли, на которую претендует заимодавец. После снятия противоречий нотариус подает в налоговый орган сведения об увеличении уставного капитала и размере доли займодавца. Если сторонам не удастся разрешить противоречия у нотариуса, спор передается на разрешение суда.

Такая формула не исключает споры, однако однозначно повысит степень определенности для инвестора.