Как избежать штрафа и требований от налоговой из-за уточненной декларации

Рассмотрим, к чему может привести уточненка и то, как действовать прогрессивному бухгалтеру, чтобы избежать штрафа – независимо от того, какой налог правим.

С чего начинается «уточненка»

Бухгалтер сдал декларацию, а потом понял, что в отчете - техническая ошибка. Программа так сработала.

Или отчетная кампания давно прошла, отчет сдали в срок, но тут ответственный менеджер приносит первичку, по которой можно учесть новые траты.

Или контрагент исправил счет-фактуру уже после сдачи отчетности.

Или бухгалтер по своей вине отразил в отчете не те показатели.

Все подобные ситуации - повод, чтобы сформировать уточненную декларацию. Для бухгалтера – это возможность исправить ошибки в отчетности самостоятельно, до того, как их найдет налоговая, и тем самым избежать нежелательной ответственности.

Действуйте по-разному в зависимости от того, что происходит у вас с налогом – увеличиваете вы его или уменьшаете.

Заявляем налог к доплате

В данном случае крайне важно действовать в строго определенной последовательности. Если сделать наоборот, нарветесь на штраф и пени. Если все шаги будут верными, получится ограничиться только пенями.

Шаг 1.

Перед тем, как подать уточненку, переведите в бюджет ту часть налога, которая возникла к доплате после всех исправлений.

Помимо недоимки, уплатите пени за каждый календарный день неуплаты налога.

Имейте в виду: ИП и компании считают пени по-разному. Для организаций – «расценки» в два раза строже начиная с 31 дня просрочки.

В любом случае, сумма пеней не может быть больше, чем сама недоимка.

Считает пени бухгалтер. В помощь – интернет-сервисы, предусмотренные для этих целей.

Как считать пени

Кто считает Формула (п. 4 ст. 75 НК РФ) Компания Пени за первые 30 календарных дней просрочки = 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ x сумма недоимки x количество дней просрочки Пени начиная с 31 дня просрочки = 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ x сумма недоимки x количество дней просрочки - 30 ИП Пени за первые 30 календарных дней просрочки и далее = 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ x сумма недоимки x количество дней просрочки

Шаг 2.

После того, как оплатили налог и пени, сдайте исправленную декларацию.

Что делать, если сначала уточнились, а потом перевели недоимку и пени в бюджет?

Будьте готовы заплатить штраф по п. 1 ст. 122 НК РФ – 20% от неоплаченной суммы налога. Основание: неправильное исчисление налога, заниженная налоговая база. Если нарушение носит умышленный характер, санкцию увеличат до 40% от неоплаченной суммы налога.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, попробуйте уменьшить размер штрафа, заявив о наличии смягчающих обстоятельств. Как именно заявиться – смотрите в шпаргалке ниже. А в таблице указаны, какие аргументы стоит привести.

Налоговая обязана учитывать смягчающие ответственность обстоятельства (ст. 112 НК РФ). Даже одно смягчающие обстоятельство уже уменьшает размер штрафа в два раза.

Нет предела, до которого налоговая вправе снизить санкцию. Это значит, что штраф даже полностью могут отменить. Например, если инспектор посчитает, что совершить нарушение вынудила совокупность обстоятельств и выбора не было.

В каждой конкретной ситуации налогоплательщик может указывать на аргументы, не поименованные ни в Кодексе, ни в судебной практике.

Смягчающие обстоятельства можно заявить в возражениях на акт камеральной проверки или в заявлении, написанном по свободной форме (ходатайстве), а также в ходе рассмотрения материалов камеральной проверки. Также налогоплательщик может представить документы, подтверждающие перечисленные доводы.

Перечень возможных обстоятельств, снижающих размер штрафа

Смягчающие обстоятельства поименованные в НК (перечень открытый) сформированные в судебной практике и не поименованные в НК Тяжелые личные или семейные обстоятельства, которые повлияли на совершение нарушения Угроза или принуждение, основанное на различного рода зависимости (материальной, служебной и т.д.) Тяжелое материальное положение Другие обстоятельства, которые налоговая может признать смягчающими ответственность Нарушение совершили впервые. Тот факт, что налогоплательщик ранее не допускал ошибок, а, следовательно, не имел умысла, позволяет снизить штраф Нарушение совершили без умысла. Как правило, каждый налогоплательщик может воспользоваться этим основанием, так как доказывать наличие умысла - дело налоговой Ошибку исправили самостоятельно, сдали уточненку. Если налогоплательщик выявил ошибку раньше, чем это сделала налоговая, это сыграет в его пользу Нет долгов перед бюджетом или самостоятельно погасили задолженность. Это показывает, что налогоплательщик добросовестно исполняет свои обязанности, не является злостным нарушителем На иждивении у индивидуального предпринимателя малолетние дети У организации тяжелое финансовое положение. Это подразумевает, что у налогоплательщика нет возможности оплатить штраф в полном размере

Шпаргалка. Как отбиться от штрафа за уточненку

По итогам камеральной проверки уточненки вы получаете акт. Лично, по ТКС или Почтой России. Из акта узнаете, что налоговая привлекает к ответственности по статье 122 Налогового кодекса. Есть 30 календарных дней, чтобы подготовить возражения на акт проверки либо ходатайство в свободной форме. Цель – перечислить обстоятельства, смягчающие ответственность, то есть размер штрафа. Желательно подкрепить свои доводы подтверждающими документами.

Декларируем налог к уменьшению

Здесь нет поводов для штрафа. Однако возможны как минимум две неприятности, которые нужно учитывать, если вы решились на уточненку.

Неприятность первая. Декларация, в которой увеличилась сумма убытка или уменьшился размер налога, – повод для инспекторов затребовать документы, подтверждающие размер убытка, первичку, аналитические регистры. Но есть ограничение: такая возможность представляется только по тем декларациям, которые сданы после двух лет со дня установленного срока подачи.

Неприятность вторая. Налоговая вправе потребовать пояснения от налогоплательщика. Придется объяснить, на каких основаниях уменьшили свои налоговые обязательства. Если пояснения не представить, грозит штраф.