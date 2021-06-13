Разбор «выходных» с 15 по 19 июня. Добавили режим воскресного дня

На вопросы об указе Собянина отвечает на vc.ru налоговый консультант, глава S4 Consulting Айгуль Шадрина.

Это требование отличается от «нерабочих дней», которые были раньше?

На мой взгляд, это «новые» нерабочие дни.

Добавили режим воскресного дня, который более понятный и юридически точный. Суды, к примеру, не должны работать.

Работа в «воскресные» дни подлежит двойной оплате?

Оплата труда точно должна быть в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ не менее чем в двойном размере.

Возможно, будут разъяснения Минтруда, как в апреле , это бы значительно прояснило ситуацию. Если компания не может позволить двойную оплату, можно ли договориться с сотрудником?

Законодательством предусмотрено два варианта компенсации работы в выходные и праздничные дни:

работодатель должен оплатить отработанный день либо в двойном размере,

либо в одинарном с предоставлением дополнительного дня отдыха (статья 153 ТК РФ).

Какой из вариантов компенсации получить, выбирает сам работник.

Также возможен переход на ненормированный или гибкий график — они описаны в статьях 101 и 102 ТК.

Для сферы рекламы, услуг, ИТ подойдёт, но здесь должно быть обоюдное доверие. Без этого для предпринимателя могут быть риски. Может ли мэр города сам менять график работы всех коммерческих организаций?

Я считаю, что четкие юридические основания по коммерческим организациям для этого отсутствуют.