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Нематериальные активы: проводки

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Рубрика Бухгалтерский учет
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Нематериальные активы (НМА) — это особый вид имущества, который не имеет материально-вещественной формы. Это, например, программы, патенты и другие подобные внеоборотные средства. В нашей статье вы найдете бухгалтерские проводки, которые нужно сделать при поступлении, амортизации, инвентаризации и списании НМА.

Поступление НМА: проводки

Организация может приобрести НМА, создать его, а также получить от своего учредителя или в ходе бартерной операции (по договору мены). Рассмотрим подробнее проводки для каждого случая на примере интернет-сайта.

Покупка

Расходы, связанные с покупкой сайта, аккумулируют по дебету счета 08 «Внеоборотные средства», субсчет «Покупка НМА», который корреспондирует с кредитом счета 60 «Расчеты с продавцами и покупателями» или счета 76 «Расчеты с разными продавцами и покупателями». Проводка по учету затрат следующая:

Дебет 08 Кредит 60 (76) — учтены расходы на покупку сайта

После того, как все условия для признания веб-сайта в составе НМА будут выполнены, необходимо заполнить карточку учета по типовой форме НМА-1 или самостоятельно разработанной и утвержденной форме. На основании документа в учете делают следующую проводку по дебету счета 04 «НМА»:

Дебет 04 Кредит 08 — сайт учтен в качестве НМА

Создание

Расходы на создание сайта также аккумулируют на дебете счета 08, но на отдельном субсчете «Создание НМА», который также корреспондирует со счетами затрат. Проводка по учету затрат следующая:

Дебет 08 Кредит 60 (76, 68, 69, 70) — учтены расходы на создание сайта

После выполнения всех условий для признания сайта в составе НМА на него также потребуется завести карточку и сделать проводку:

Дебет 04 Кредит 08 — сайт включен в состав НМА

Вклад в уставный капитал

Стоимость полученных от собственника НМА сначала отражают по дебету счета 08, который корреспондирует со счетом 75 «Расчеты с собственниками». Проводка следующая:

Дебет 08 Кредит 75 — отражена стоимость сайта, согласованная учредителями

Затем, при выполнении всех условий, на НМА заполняют карточку учета и делают типовую проводку:

Дебет 04 Кредит 08 — сайт включен в состав НМА

Договор мены

Операции по отражению в бухучете обмена товара на сайте можно условно разделить на три этапа. На первом этапе отражают реализацию товаров по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», который корреспондирует со счетом 90 «Продажи». Проводки следующие:

Дебет 62 Кредит 90 — отражена выручка от продажи товаров, равная стоимости сайта

После того, как контрагент получит товар и передаст сайт, нужно зафиксировать этот факт в учете. Проводка следующая:

Дебет 08 Кредит 60 — оприходован интернет-сайт по цене, равной стоимости переданных товаров

Далее необходимо заполнить карточку учета и перевести сайт в состав НМА. Проводка такая:

Дебет 04 Кредит 08 — сайт признан в составе НМА

В самом конце необходимо провести зачет взаимных требований. Проводка следующая:

Дебет 60 Кредит 62 — зачтены задолженности сторон по договору мены

Списание НМА: проводки

Организация вправе продать НМА, обменять или внести в качестве вклада в уставный капитал другого общества. Рассмотрим, какие проводки нужно сделать в бухучете в каждом из случаев на примере программного обеспечения.

Продажа

Продажу программы отражают по дебету счета 62 в корреспонденции с кредитом счета 91 «Прочие доходы и расходы». Проводка такая:

Дебет 62 Кредит 91 — отражен доход от продажи программы

Одновременно с признанием дохода от продажи необходимо отразить факт выбытия программы. Для этого сумму начисленной амортизации списывают с дебета счета 05 «Амортизация НМА» в кредит счета 04. Проводка следующая:

Дебет 05 Кредит 04 — списана амортизация по выбывающей программе

В самом конце остаточную стоимость проданного НМА списывают в состав прочих расходов. Проводка такая:

Дебет 91 Кредит 04 — включена в расходы остаточная стоимость

Договор мены

Обмен программы на товары отражают в три этапа. На первом этапе происходит продажа программы. Проводки следующие:

  • Дебет 62 Кредит 90 — отражена выручка от реализации программы, равная стоимости товаров
  • Дебет 05 Кредит 04 — списана начисленная амортизация по программе
  • Дебет 91 Кредит 04 — списана стоимость программы

Затем отражают поступление товаров от контрагента по дебету счета 41 «Товары», в корреспонденции с кредитом счета 60. Проводки следующие:

Дебет 41 Кредит 60 — оприходованы товары от контрагента по стоимости программы

В самом конце производят взаимозачет требований. Проводки такие:

Дебет 60 Кредит 62 — зачтены задолженности сторон по договору мены

Вклад в уставный капитал

Передача программы в капитал другого общества отражают по счету 58 «Финансовые вложения».

Первой проводкой формируют задолженность по вкладу собственника по дебету счета 58 в корреспонденции с кредитом счета учета расходов. Например, по кредиту счета 76 субсчет «Расчеты по вкладам в уставный капитал». Проводка следующая:

Дебет 58 Кредит 76 — отражена задолженность собственника перед другой организацией

Второй проводкой отражается списание амортизации по активу. Проводка следующая:

Дебет 05 Кредит 04 — списана амортизация по выбывающей программе

Третьей проводкой отражают передачу программы другой организации. Проводка следующая:

Дебет 76 Кредит 04 — программа внесена в капитал другой организации

Амортизация НМА: проводки

Стоимость НМА списывают через амортизацию. В зависимости от того, как используется актив, начисленную амортизацию списывают на расходы по обычным видам деятельности, прочие расходы или в состав капвложений.

Проводки следующие:

  • Дебет 20 (44) Кредит 05 — отражена амортизация по НМА, которые используются в основной деятельности
  • Дебет 08 Кредит 05 — отражена амортизация по НМА, которые используются в процессе создания других внеоборотных активов
  • Дебет 91 Кредит 05 — отражена амортизация по НМА, которые используются в прочих видах деятельности

Инвентаризация НМА: проводки

В результате инвентаризации НМА может возникнуть недостача, которую необходимо будет документально зафиксировать и отразить по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Проводка следующая:

Дебет 94 Кредит 04 — отражена недостача НМА, выявленная в ходе инвентаризации

Данную операцию проводят на дату завершения инвентаризации и составления акта или на дату составления годовой бухгалтерской отчетности (п. 5.5 методических указаний, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49).

Дальнейшие операции зависят от того, известен виновник пропажи или нет.

В случае, если виновник известен, делают следующие проводки по счету 73 «Прочие расчеты с работниками»:

  • Дебет 73 Кредит 94 — недостача закреплена за виновным лицом
  • Дебет 50 (51, 70) Кредит 73 — задолженность по недостаче погашена виновным лицом

Ели же виновник пропажи неизвестен, то делают проводку по списанию убытков:

Дебет 91 Кредит 94 — списан убыток от недостачи из-за отсутствия виновного лица

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