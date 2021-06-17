«Утренний бухгалтер». Столичный бизнес будут штрафовать за несоблюдение обязательной вакцинации

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Пока вокруг обязательной вакцинации для сферы услуг бушуют страсти, появилось важное уточнение. Работодатель не сможет просто так уволить сотрудника, который отказался от обязательной вакцинации. А вот штраф из-за этого ему платить придется.
Проверки начнутся с 15 июля: штрафы же составят от 50 тыс. до 1 млн рублей.
Но это все пока про столицу. Из важного для всех: заявление на увольнение не всегда можно отозвать. Рассказываем, что говорит Трудовой кодекс.
Еще больше про прием и увольнение сотрудников — в онлайн-курсе Центра обучения «Клерка». Пройти можно хоть сейчас.
Свежее разъяснение от Минфина. Социальный вычет на лечение детей можно оформить только до 18-летия ребенка.
К 2024 году на портале Госуслуг будет зарегистрировано более 120 млн уникальных пользователей, оптимистично считают в Минцифры. А вы уже там?
Обсудим, как сейчас проходят налоговые проверки, на примере практических ситуаций на бесплатном вебинаре 22 июня. Не забудьте зарегистрироваться.
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- IT-гигантам будут блокировать платежи из России и блокировать их самих. За несоблюдение законодательства
- Московские компании просят разрешения на вакцинацию иностранцев
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- Для жителей столицы, которые не работают в сфере услуг, вакцинация остается добровольной
- Налоговики хотят видеть директора по требованию с непонятной формулировкой. Как понять, чего они хотят?
- Заявление на увольнение не всегда можно отозвать
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- Столичный бизнес будет отдуваться за сотрудников, которые не хотят прививаться. И уволить их нельзя
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События
Ценообразование бухгалтерской фирмы: как увеличить чек без потери клиентов
Дата проведения: 23 июня, среда
Как систематизировать и масштабировать бухгалтерскую компанию в 2 раза за 6 месяцев
Дата проведения: 22 июня, вторник
Налоговые проверки-2021 на примере практических кейсов
Дата проведения: 22 июня, вторник
Расчеты с работниками с учетом последних изменений законодательства
Дата проведения: 22 июня, вторник
Онлайн-курс «Корпоративная культура» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 22 июня, вторник
Онлайн-курс «Директор по продажам» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 22 июня, вторник
Развитие навыков критического мышления
Дата проведения: 21 июня, понедельник
Онлайн-курс «Переговоры в бизнесе» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 21 июня, понедельник
Онлайн-курс «B2B-продажи» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 21 июня, понедельник
Онлайн-курс «PR личного бренда» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 21 июня, понедельник
Статьи
Наконец-то способы пополнить бюджет дают результаты, а то мы уже переживать начали.
Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами необходим в любой организации как для контроля денежной наличности и учета реально произведенных затрат, так и для правильного расчета налогов. Какие документы и как должны оформляться в этом случае?
Казалось бы, уже все на эту тему сказано, но повторение — мать учения. Новые нерабочие дни в Москве и похоже, третья волна коронавируса — повод еще раз вспомнить (а где-то и усвоить заново) основные уроки пандемии для бизнеса.
Проговорим ответы на основные вопросы: будет полезно как новичкам, так и уже опытным в общении с налоговой компаниям.
Многие владельцы компаний мечтают о сотрудниках, для которых работа — смысл жизни. Казалось бы, такой кандидат предан организации, круглосуточно на связи и готов взяться за любые задачи. Но так ли полезен трудоголик, если оценивать общую продуктивность?
Уже четвертый год складывается правоприменительная практика по статье 54.1 НК РФ. Вопросов накопилось больше, чем ответов. И вот ФНС выпустила письмо, которое зрело в ведомстве около года. Специалисты по налоговому праву называют это письмо «манифестом ФНС» или «письмом года», настолько значимый документ получился. Разберем, почему.
Что делать, если «незваные гости» уже на пороге? Будут ли они залезать в сумочку бухгалтера или заходить в женский туалет? На самые странные вопросы нашей редакции ответил адвокат, специалист по уголовно-правовой защите Александр Цыбырны. А заодно дал пошаговую инструкцию бухгалтеру и руководителю о том, как сохранить ясную голову и не допустить нарушения своих прав.
Коронавирусные ограничения по стране набирают обороты, и чтобы не повторить прошлый год, власти решили ввести обязательную вакцинацию — не для всех. Только для работников сферы услуг.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/38954 от 21.05.2021
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-2329/2021 от 21.05.2021
Минфин РФ: № 03-04-05/40046 от 25.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Социальный вычет на лечение детей можно оформить только до 18-летия ребенка
ЦБ РФ: Информационное письмо № ИН-06-59/38 от 10.06.2021
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