Социальный вычет на лечение детей можно оформить только до 18-летия ребенка.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 25.05.2021 № 03-04-05/40046.

Социальный вычет на лечение детей может быть предоставлен одному из родителей, опекунов, усыновителей или попечителей, оплативших медицинские услуги или покупку лекарств. Причем вычет НДФЛ на лечение ребенка можно получить только до 18 лет.

«Согласно пункту 1 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации, ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия)».

Социальный налоговый вычет на лечение может получить официально работающий человек. Максимальный размер вычета за год — 120 тысяч рублей. Исключение — дорогостоящее лечение. Размер вычета на такое лечение не ограничен.