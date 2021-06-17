Как бизнесу работать с наличными в 2021 году и не попасть на штрафы

Самый удобный и современный способ расчетов — безналичный. К тому же, чем меньше наличности находится в обороте у компании или ИП, тем больше доверия к бизнесу у банка и ФНС. Однако во многих сферах предпринимательства без наличных расчетов не обойтись, поэтому рассмотрим актуальные в 2021 году правила работы с наличностью.

Понятие кассовой дисциплины

Кассовая дисциплина компании или предпринимателя — это порядок проведения операций с наличными средствами. Все расчеты наличностью (выплата зарплат, прием оплаты за продукцию или услуги, передача выручки на расчетный счет и т. д.) обязаны вестись через кассу предприятия.

Каждую операцию нужно правильно оформить соответствующим видом документа, иначе возникнет путаница в доходах и расходах бизнеса. С такими документами обычно работает бухгалтер, кассир, на маленьких предприятиях — директор.

Кто должен соблюдать кассовую дисциплину?

Соблюдать установленные законом правила обязаны все виды бизнеса, а также государственные компании, у которых есть наличные средства в обороте. Если бизнес рассчитывается и получает платежи исключительно безналом, то к нему это не относится.

Кассовые документы

При проведении какой-либо финансовой операции с наличными деньгами необходимо заполнять один или несколько кассовых документов. Рассмотрим отдельно каждый из них.

Кассовая книга

Сюда заносятся сведения о движении средств через кассу. Записи делаются последовательно, в соответствии с суммами в ордерах. Пример: бухгалтер снял со счета компании деньги на выплату наличными зарплаты и в тот же день выдал средства работникам. Соответственно, за этот день в кассовой книге будут записи о приходе денег и об их выплате на эту же сумму.

Законом разрешено вести реестр в электронном варианте, обычно используются бухгалтерские программы.

Книга учета принятых и выданных средств

Реестр следует заводить, только если в организации работает не один, а несколько кассиров, которые обмениваются между собой наличными деньгами. Например, старший кассир в супермаркете в начале смены раздает мелкие разменные купюры остальным кассирам. Эта финансовая операция, а также любое другое движение средств обязаны отражаться в Книге.

Расходный кассовый ордер

Ордер отражает любой расход денег — выдачу средств на покупку канцтоваров, оплату за ЖКХ, начисление заработных плат, др. В РКО нужно указать не только сумму и назначение денег, но и ФИО получателя, который еще раз своей рукой вписывает в ордер полученную сумму и ставит подпись о выдаче ему денег.

Приходный кассовый ордер

Этот ордер подтверждает поступление денег в кассу предприятия. Компании и ИП с небольшим потоком наличных оплат могут выписывать ПКО по каждой операции за день, а крупные торговые точки — по сумме выручки за смену. В ПКО указывается дата, сумма, основание внесения средств, кто вносит деньги.

В большинстве случаев ордер заполняется по сведениям из чеков за смену или из итогового отчета по чекам за весь рабочий день.

Расчетно-платежная ведомость

Этот документ составляется, когда на предприятии трудится много сотрудников и им всем нужно выдать заработную плату. Чтобы не составлять отдельно расходный ордер на каждого, используется расчетно-платежная ведомость на всю сумму наличности. В этом документе заполняется ФИО и должность каждого работника, период, за который выдается заработная плата, сумма начислений и налоговых удержаний.

Правила ведения кассовых документов

Делать исправления запрещено — придется еще раз заполнить новый бланк уже без исправлений.

Ежедневно бухгалтер или кассир должны проверять, сходится ли сумма денег в кассе с суммами в кассовых документах.

Срок хранения кассовой документации — от 6 лет, считать этот срок нужно не с даты оформления ордера, ведомости или книги, а с начала года, идущего после составления документа.

Лимит расчетов наличными средствами

Согласно последним изменениям в Налоговом кодексе, зарегистрированные ИП и компании могут рассчитываться с обычными гражданами наличностью на любые суммы. А при операциях с наличностью между ИП и компаниями, организациями, предпринимателями нужно придерживаться лимита в 100 000 рублей по одному договору. Исключение — следующие расчеты:

выплата сотрудникам ИП заработной платы;

таможенные платежи;

выдача подотчетных средств.

Ограничение работает не только относительно одноразовой оплаты, а и по накопительной системе. Например, ООО ежедневно получает от одного ИП по 7 000 рублей за оказанные услуги, но как только сумма платежей достигнет 100 000 рублей, нужно будет перейти на безналичную оплату. Также на лимит не будет влиять срок действия договора — если ООО задержался с оплатой ИП за товары, то для получения остатка долга на сумму более 100 000 рублей нужно будет заключить несколько новых договоров.

Соблюдение лимита отслеживает ФНС, нарушителям грозит штраф.

Лимит остатка по кассе

По окончании рабочего дня в кассе должно оставаться наличности не больше определенной суммы — установленного лимита. Все, что превышает эту сумму необходимо передавать в банк. Исключение — дни начисления зарплаты, нерабочие дни, когда велись кассовые операции.

Лимит определяет каждое предприятие самостоятельно, по умолчанию он равен 0 рублей, то есть всю наличность в конце дня нужно класть на счет. За нарушение данного правила можно получить штраф.

Как предприятию рассчитать лимит по кассе?

Сумму наличности в кассе можно посчитать следующими методами:

1. Исходя из величины оплат из кассы. Этот метод удобен для компаний, которые часто рассчитываются с поставщиками наличностью. Для подсчета применяется формула:

Кассовый лимит = Сумма выдачи / Срок получения х Срок выплат получения, где:

Сумма выдачи — величина выдаваемых наличных средств из кассы за определенный период. Сюда не включаются зарплаты и остальные начисления сотрудникам. Недавно зарегистрированный бизнес может устанавливать для себя ожидаемую величину наличности.

Срок получения — период между получением средств со счета в банке и выдачей их из кассы. Сюда не включаются зарплаты и остальные начисления сотрудникам. Максимальное значение этого параметра — 7 дней.

Срок выплат — период, за который учитывается величина выплаченной наличности. Максимум — 92 дня.

Пример: Организация «Строй» занимается оптовой реализацией стройматериалов и принимает оплату только на расчетный счет. Однако периодически организации нужно оплачивать услуги перевозчиков наличными, поэтому «Строй» снимает средства в банке для таких расчетов. Чтобы подсчитать лимит остатка по кассе на следующий год, решено было взять самый активный период в этом году — октябрь. В этом месяце организация проработала 24 дня и в сумме сняла со счета для оплаты перевозчикам 256 000 рублей. Бухгалтер получал средства в банке каждые 3 дня. Величину лимита можно посчитать так: 256 000 рублей / 3 дня х 24 дня = 32 000 рублей.

2. Исходя из величины поступлений наличности. Для подсчета лимита по кассе используется такая формула:

Лимит = Выручка / Срок сдачи х Срок поступлений, где:

Выручка — сумма поступивших наличных средств за продукцию или услуги за определенный период. Если компания или ИП только зарегистрировались, то берется ожидаемая сумма.

Срок сдачи — время между поступлением наличности и отправкой наличности на счет. Максимум может составлять 7 дней.

Срок поступлений — отрезок, за который учитывается величина поступлений. Можно брать срок до 92 дней.

Пример: Организация «Аэро» занимается продажами канцтоваров. В конце года директор дал указание подсчитать лимит остатка по кассе на следующий год, для чего взяли данные за ноябрь. В этом месяце «Аэро» проработала 23 дня и получила 564 000 рублей наличными, средства отправлялись в банк каждые 3 дня. Лимит остатка можно посчитать так: 564 000 рублей / 3 дня х 23 дня = 73 565 рубля.

После того как лимит будет подсчитан, руководителю предприятия нужно выдать приказ об утверждении этой суммы на определенный период (например, до конца года) или без указания периода (тогда лимит будет действовать до утверждения следующего приказа).

Лимит по кассе для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей

Малый бизнес, микропредприятия и ИП имеют возможность работать без соблюдения лимитов, то есть оставлять столько наличных денег, сколько посчитают нужным. Чтобы отменить какой-либо лимит, руководителю (собственнику) следует издать приказ с таким указанием: «Хранить наличные денежные средства в кассе без установления лимита остатка в кассе».

Можно ли собственнику брать наличность из кассы?

ИП имеют право снимать деньги со счета предприятия и забирать из кассы любые суммы, которые им нужны. Нет ограничений на количество таких трат в месяц или их назначение — у предпринимателей полная свобода распоряжения заработанными деньгами.

Учредителям ООО, в отличии от ИП, запрещено брать наличность из кассы, поскольку вся выручка предприятия является собственностью компании. Распределение доходов организации между учредителями производится только в качестве выплаты дивидендов.