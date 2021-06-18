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«Утренний бухгалтер». Как оплачивать очередные нерабочие дни в столице, не знает даже Роструд

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Бухгалтеры (и не только бухгалтеры) засыпают Роструд вопросами о том, как учитывать и оплачивать новые московские «нерабочие» дни. А Роструд отправляет всех «в орган государственной власти» столицы.

Должникам теперь по закону должны оставлять минимальный гарантированный доход не ниже прожиточного минимума. Госдума приняла закон.

Страховые взносы, уплаченные с материальной помощи работнику, учитываются в прочих расходах при расчете налога на прибыль, разъяснил Минфин. Берите на заметку.

Появились важные нюансы по учету микротравм работников: Минтруд опубликовал проект приказа.

Очередные поправки в НК: организации культуры освободили от авансовых платежей по налогу на прибыль.

Среди вопросов, которые могут задать налоговики на допросе, есть про заболевания памяти и проведение инструктажа. Ох уж эта творческая профессия, конечно.

Рассказываем, как сейчас проходят проверки налоговиков, на бесплатном вебинаре 22 июня. Не забудьте только зарегистрироваться. Про это, кстати, у «Клерка» есть авторский онлайн-курс.

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Дата проведения: 23 июня, среда

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Документы

Роструд: Письмо № ПГ/08368-6-1 от 17.04.2021

Роструд: Письмо № ПГ/13009-6-1 от 21.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если сократили продажника, выплата процента от продаж зависит от даты издания приказа

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8412@ от 16.06.2021

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