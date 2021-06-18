«Утренний бухгалтер». Как оплачивать очередные нерабочие дни в столице, не знает даже Роструд

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Бухгалтеры (и не только бухгалтеры) засыпают Роструд вопросами о том, как учитывать и оплачивать новые московские «нерабочие» дни. А Роструд отправляет всех «в орган государственной власти» столицы.
Должникам теперь по закону должны оставлять минимальный гарантированный доход не ниже прожиточного минимума. Госдума приняла закон.
Страховые взносы, уплаченные с материальной помощи работнику, учитываются в прочих расходах при расчете налога на прибыль, разъяснил Минфин. Берите на заметку.
Появились важные нюансы по учету микротравм работников: Минтруд опубликовал проект приказа.
Очередные поправки в НК: организации культуры освободили от авансовых платежей по налогу на прибыль.
Среди вопросов, которые могут задать налоговики на допросе, есть про заболевания памяти и проведение инструктажа. Ох уж эта творческая профессия, конечно.
Рассказываем, как сейчас проходят проверки налоговиков, на бесплатном вебинаре 22 июня. Не забудьте только зарегистрироваться. Про это, кстати, у «Клерка» есть авторский онлайн-курс.
Новости
- ОБРАЗЕЦ заполнения отчета о вакцинации
- Стало известно, как работодатели будут учитывать царапины на теле сотрудников. Надо будет заполнять справку и журнал
- Декларации по налогу на имущество частично отменят. Потому что налог будет считать инспекция
- В Петербурге усилили ковидные ограничения
- Иностранцам будет легче получить СНИЛС
- Четвертый регион вводит обязательную вакцинацию
- Штрафы за отсутствие обязательной вакцинации предложили заменить предупреждениями
- Нужно ли грамотно писать в соцсетях?
- Из-за льготной ипотеки цены на жилье выросли на 12% в 2020 году
- В Калининградской области вводят ограничения
- Хотят принять закон о льготах многодетным семьям
- Самозанятые не обязаны проходить обязательную вакцинацию
- Организации культуры освободили от авансовых платежей по налогу на прибыль
- За пользование скамейками в Москве штрафовать не будут
- Впервые за 4 года в стране больше созданных компаний, чем ликвидированных
- 34080 ИП в регионе зарегистрированы, а 4977 — исключены налоговиками как недействующие. Все ли они не действовали?
- Новый отчет по обязательной вакцинации: кто и как должен сдавать
- Принят закон о реформировании аудиторской деятельности
- Уплаченные страховые взносы с матпомощи работнику уменьшают прибыльную базу
- Не привитым от ковида до 15 июля таксистам и водителям автобусов запретят работать в МО
- Если налоговики на допросе спросили про заболевания памяти — это нормально
- Минюст получил право требовать от банков сведения по счетам НКО
- Роструд не знает, как московским работодателям оплачивать сотрудникам объявленные Собяниным выходные
- Google удалил из поисковых запросов материалы «Клерка» о взяточничестве чиновников. Потому что кто-то пожаловался
- К концу лета доллар может стоить 68 руб. Если повезет
- Что делать бизнесу, если из-за противопоказаний нельзя привить 60% сотрудников? Ждать штрафа?
- Кадровые документы хотят сделать электронными
- Должникам оставят неприкосновенный минимальный доход. Закон принят
- С 1 декабря доступ к социально значимым сайтам станет бесплатным
- Путин сказал Егорову, что нужно продолжать деофшоризацию российской экономики
- Доходы российских блогеров от Google не будут облагаться налогом в США. Но надо сдать 3-НДФЛ в России
- Московский бизнес предложил вакцинировать всех жителей столицы
- Утвердили рекомендации по электронному документообороту
- Путин назвал работу налоговиков творческой. А их самих — профессионалами своего дела
- Столичному бизнесу разрешили отстранять не привитых работников от работы без зарплаты
- В Москве могут ввести новый локдаун, пишут СМИ. Но сами власти это опровергли
- Для УСН не нужны документы для подтверждения расходов. Это так сервис Сбера подсказывает
- Прошлогоднюю госпошлину за алкогольную лицензию можно будет зачесть в следующем году
- Если сократили продажника, выплата процента от продаж зависит от даты издания приказа
- Большинство читателей «Клерка» против полной отмены налички
- Руководитель «Бухсофта» рассказала клеркам о заявках бухгалтеров и объяснила, как избавиться от звонков «Актиона»
- Бесплатный вебинар о налоговом мониторинге уже завтра
События
«2 способа управления проектами в 1С:Документооборот»
Дата проведения: 24 июня, четверг
Допросы в налоговой: что нужно знать бухгалтеру и руководителю
Дата проведения: 23 июня, среда
Работа над ошибками: анализ судебной практики по оспариванию внутригруппового ценообразования
Дата проведения: 23 июня, среда
Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции 2021 в налогообложении физических лиц в России и за рубежом. Как защитить свои активы?
Дата проведения: 23 июня, среда
МСФО: практика внедрения и изменения 2021 г. Консолидированная отчетность с нуля: разбор сложных ситуаций и ошибок в учете
Дата проведения: 23 июня, среда
Ценообразование бухгалтерской фирмы: как увеличить чек без потери клиентов
Дата проведения: 23 июня, среда
Как систематизировать и масштабировать бухгалтерскую компанию в 2 раза за 6 месяцев
Дата проведения: 22 июня, вторник
Налоговые проверки-2021 на примере практических кейсов
Дата проведения: 22 июня, вторник
Расчеты с работниками с учетом последних изменений законодательства
Дата проведения: 22 июня, вторник
Применение МСА 540 (пересмотренного, 2018 г.) «Аудит оценочных значений»
Дата проведения: 22 июня, вторник
Статьи
Про то, что теперь делать московским работодателям. Судя по заявлениям глав других регионов, практика обязательной вакцинации в определенных сферах пойдет и в другие субъекты.
А вот увольнять работников, отказавшихся от вакцинации, нельзя.
Роскомнадзор возобновил проверки защиты персональных данных. Прежде всего, ему интересны иностранные компании, чтобы проверить, где хранятся данные о сотрудниках, ведь штраф может достигать 6 млн рублей. К тому же, в марте вновь изменился закон и увеличились штрафы.
Самый удобный и современный способ расчетов — безналичный. К тому же, чем меньше наличности находится в обороте у компании или ИП, тем больше доверия к бизнесу у банка и ФНС. Однако во многих сферах предпринимательства без наличных расчетов не обойтись, поэтому рассмотрим актуальные в 2021 году правила работы с наличностью.
Интересные выводы сделаны в недавно опубликованном документе.
- Уголовная ответственность за сокрытие имущества или денег для взыскания недоимки: что про это надо знать
Слишком много нюансов при расследовании налоговых преступлений возникает перед следователями: ну, например, что считать этим самым преступным деянием, а что нет, или как быть с дебиторской задолженностью? Это не говоря о прекращении уголовного дела, если ущерб был возмещен.
С 2021 г. по всей стране ввели прямые выплаты из ФСС. Рассмотрим, как отражать больничные пособия в программе и взаимодействовать с фондом.
- «Ночной бухгалтер». Сколько заплатят работодатели, если сотрудники откажутся вакцинироваться. И что с такими делать
Эпопея с обязательной вакцинацией продолжается, власти придумали новый способ ее стимулировать. Какой? Вы угадали, конечно же, штрафовать бизнес.
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- Права детей, инвалидов, учителей, военных в обзоре деятельности Госдумы за май 2021 (Юзвак Максим)
- Очередной крах «банковской тайны»? (Taxadvisor)
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- Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности (Калуга Астрал)
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Документы
Роструд: Письмо № ПГ/08368-6-1 от 17.04.2021
Роструд: Письмо № ПГ/13009-6-1 от 21.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если сократили продажника, выплата процента от продаж зависит от даты издания приказа
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8412@ от 16.06.2021
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