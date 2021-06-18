«Утренний бухгалтер». Как оплачивать очередные нерабочие дни в столице, не знает даже Роструд

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Бухгалтеры (и не только бухгалтеры) засыпают Роструд вопросами о том, как учитывать и оплачивать новые московские «нерабочие» дни. А Роструд отправляет всех «в орган государственной власти» столицы.

Должникам теперь по закону должны оставлять минимальный гарантированный доход не ниже прожиточного минимума. Госдума приняла закон.

Страховые взносы, уплаченные с материальной помощи работнику, учитываются в прочих расходах при расчете налога на прибыль, разъяснил Минфин. Берите на заметку.

Появились важные нюансы по учету микротравм работников: Минтруд опубликовал проект приказа.

Очередные поправки в НК: организации культуры освободили от авансовых платежей по налогу на прибыль.

Среди вопросов, которые могут задать налоговики на допросе, есть про заболевания памяти и проведение инструктажа. Ох уж эта творческая профессия, конечно.

Рассказываем, как сейчас проходят проверки налоговиков, на бесплатном вебинаре 22 июня. Не забудьте только зарегистрироваться. Про это, кстати, у «Клерка» есть авторский онлайн-курс.

Новости

События

«2 способа управления проектами в 1С:Документооборот»

Дата проведения: 24 июня, четверг

Допросы в налоговой: что нужно знать бухгалтеру и руководителю

Дата проведения: 23 июня, среда

Работа над ошибками: анализ судебной практики по оспариванию внутригруппового ценообразования

Дата проведения: 23 июня, среда

Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции 2021 в налогообложении физических лиц в России и за рубежом. Как защитить свои активы?

Дата проведения: 23 июня, среда

МСФО: практика внедрения и изменения 2021 г. Консолидированная отчетность с нуля: разбор сложных ситуаций и ошибок в учете

Дата проведения: 23 июня, среда

Ценообразование бухгалтерской фирмы: как увеличить чек без потери клиентов

Дата проведения: 23 июня, среда

Как систематизировать и масштабировать бухгалтерскую компанию в 2 раза за 6 месяцев

Дата проведения: 22 июня, вторник

Налоговые проверки-2021 на примере практических кейсов

Дата проведения: 22 июня, вторник

Расчеты с работниками с учетом последних изменений законодательства

Дата проведения: 22 июня, вторник

Применение МСА 540 (пересмотренного, 2018 г.) «Аудит оценочных значений»

Дата проведения: 22 июня, вторник

Статьи

Про то, что теперь делать московским работодателям. Судя по заявлениям глав других регионов, практика обязательной вакцинации в определенных сферах пойдет и в другие субъекты.

А вот увольнять работников, отказавшихся от вакцинации, нельзя.

Роскомнадзор возобновил проверки защиты персональных данных. Прежде всего, ему интересны иностранные компании, чтобы проверить, где хранятся данные о сотрудниках, ведь штраф может достигать 6 млн рублей. К тому же, в марте вновь изменился закон и увеличились штрафы.

Самый удобный и современный способ расчетов — безналичный. К тому же, чем меньше наличности находится в обороте у компании или ИП, тем больше доверия к бизнесу у банка и ФНС. Однако во многих сферах предпринимательства без наличных расчетов не обойтись, поэтому рассмотрим актуальные в 2021 году правила работы с наличностью.

Интересные выводы сделаны в недавно опубликованном документе.

Слишком много нюансов при расследовании налоговых преступлений возникает перед следователями: ну, например, что считать этим самым преступным деянием, а что нет, или как быть с дебиторской задолженностью? Это не говоря о прекращении уголовного дела, если ущерб был возмещен.

С 2021 г. по всей стране ввели прямые выплаты из ФСС. Рассмотрим, как отражать больничные пособия в программе и взаимодействовать с фондом.

Эпопея с обязательной вакцинацией продолжается, власти придумали новый способ ее стимулировать. Какой? Вы угадали, конечно же, штрафовать бизнес.

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Документы

Роструд: Письмо № ПГ/08368-6-1 от 17.04.2021

Роструд: Письмо № ПГ/13009-6-1 от 21.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если сократили продажника, выплата процента от продаж зависит от даты издания приказа

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8412@ от 16.06.2021

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