👉 Если сократили продажника, выплата процента от продаж зависит от даты издания приказа

Выплата процента от продажи сокращенному менеджеру зависит от даты издания приказа. Если приказ был издан до даты увольнения — то процент от продажи надо выплатить. Если после — то нет.

Такое разъяснение дал Роструд в письме от 21.05.2021 № ПГ/13009-6-1.

Зарплата работников состоит из оклада и процента от сделок. До сокращения работника он заключил поставку, однако оплата поступила после сокращения. Организация спросила, надо ли выплачивать комиссионное вознаграждение уже сокращенному работнику.

Ведомство отметило, что процент от продажи, то есть комиссионное вознаграждение, является стимулирующей выплатой и относится к премиям.

Правила премирования утверждаются самой организацией, ТК не регулируется данный вопрос.

Если приказ о выплате процента от продаж был издан до даты сокращения — то выплатить комиссионные надо. Если же приказ был издан после сокращения — то такого работника уже не надо включать в приказ.