Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как принять ИП на работу и избежать штрафов

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадры
Версия для печати

Статус ИП позволяет гражданам заниматься предпринимательской деятельностью и самостоятельно уплачивать налоги и взносы. А может ли ИП наняться на работу по трудовому договору в компанию или к другому ИП? Какие ограничения и риски могут возникнуть у работодателей, оформивших таких лиц в штат?

Может ли компания принять ИП на работу?

Законодательство не содержит запретов на совмещение гражданами трудовой деятельности с предпринимательской, поэтому компании свободно могут нанимать ИП на работу (ст. 20 ТК РФ). Статус ИП при этом помехой не является.

Закон не устанавливает и специфических требований к трудовым договорам, заключаемым с такими лицами. Как и остальных сотрудников, при приеме на работу их необходимо ознакомить с нормативными актами работодателя, оформить необходимые кадровые и иные документы (трудовой договор, приказ о приеме на работу, личную карточку и т. д.), при необходимости провести инструктажи (по охране труда, пожарной безопасности и другие).

После официального оформления на работу работнику в общем порядке начисляется зарплата, с которой удерживается НДФЛ и начисляются страховые взносы. На него распространяются все гарантии и льготы, предусмотренные трудовым законодательством: ежегодный оплачиваемый отпуск по графику, выплата пособий и др.

Если с ИП заключается не трудовой договор, а ГПХ, то нанятый предприниматель выступает в статусе ИП и является не сотрудником, а исполнителем по договору ГПХ. При этом компания нанимает ИП-исполнителя для выполнения определенных работ (оказания услуг) и оплачивает ему не заработную плату, а сумму оплаты за его услуги.

На такого ИП не распространяются гарантии и льготы, предусмотренные трудовым законодательством. Он самостоятельно уплачивает налоги с полученного вознаграждения в соответствии с применяемым налоговым режимом.

Может ли ИП нанять на работу другого ИП?

В процессе развития собственного бизнеса индивидуальному предпринимателю могут потребоваться помощники. Таким помощником может стать другой ИП или несколько индивидуальных предпринимателей.

Статус ИП у лица, нанимающегося на работу к другому ИП, не мешает оформить с ним трудовой договор наравне с другими сотрудниками. Главное — чтобы ИП-наниматель был заинтересован в трудовых отношениях с таким лицом, а у нанимаемого работника были возможности для выполнения трудовых функций (время, квалификация, опыт и т. д.).

Можно использовать труд ИП и посредством заключения с ним договора ГПХ, выплачивая вознаграждение за выполненный объем работ (услуг).

Может ли ИП принять сам себя на работу?

Нет, не может.

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора (ст. 16 ТК РФ). В свою очередь, трудовой договор — это соглашение между двумя сторонами трудовых отношений (ст. 56 ТК РФ). Будучи одной стороной — работодателем, ИП не может одновременно быть второй стороной договора — работником.

Отсюда следует, что ИП не может сам себе выплачивать зарплату и оформлять на себя трудовую книжку.

Ограничения и риски при приеме на работу ИП

Если работодатель нанимает на работу ИП, увеличивается показатель численности его работников, что может иметь негативные налоговые последствия. Работодатель может «слететь» с применяемого налогового режима из-за превышения ограничения среднесписочной численности сотрудников.

К примеру, работодатель на УСН может у себя трудоустроить не более 100 чел. (п. 4 ст. 346.13 НК РФ), а средняя численность работников у предпринимателя на патенте не может превышать 15 чел. (п. 5 ст. 346.43 НК РФ). Только работодатели на ОСНО не ограничены в приеме работников и могут нанимать столько сотрудников, сколько посчитают необходимым.

Основной риск для работодателя, нанимающего на работу ИП, заключается в переквалификации договора ГПХ в трудовой договор (см., к примеру, Постановление АС Дальневосточного округа от 11.09.2020 по делу № А51-23858/2019). Такая переквалификация может обернуться для работодателя дополнительными тратами в виде расходов на уплату штрафов, пеней и недоимок (об этом расскажем далее).

Налоговые и административные последствия ошибок при оформлении на работу ИП

Если договор ГПХ, заключенный с ИП, контролеры переквалифицируют в трудовой, работодателю не только доначислят налоги и страховые взносы, но и обяжут пересчитать все выплаты, исчисляемые исходя из среднего заработка, выплатить компенсации за задержку зарплаты и пособий, а также оштрафуют.

Работодателю, допустившему такое нарушение, придется пересчитать начисленные налоги и взносы, так как с выплат по договорам ГПХ уплачивается меньше налогов и взносов, чем с вознаграждений по трудовым договорам (подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ).

Оформление договора ГПХ вместо трудового договора — административное правонарушение, за которое компанию штрафуют на сумму от 50 000 до 100 000 руб., а штраф на директора составит от 10 000 до 20 000 руб. (ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ).

Отдельным работодателям удается отбиться от доначислений в суде, но выигрышных дел все-таки больше у контролеров, чем у работодателей (Постановлении АС Волго-Вятского округа от 05.04.2021 по делу № А43-11502/2020).

Чтобы исключить риск переквалификации договора ГПХ с ИП в трудовой договор, следует придерживаться определенных правил: не заключать договоры ГПХ на продолжительный срок, не включать в договор условия, предусмотренные для трудового договора, не оформлять кадровых документов на исполнителей по договору ГПХ, не включать их в табель учета рабочего времени и платежные ведомости, а также не рассчитываться с ними в дни выплаты зарплаты штатному персоналу.

Подводим итоги

  • Статус ИП не мешает ему наниматься на работу в компанию или к другому ИП в качестве сотрудника по трудовому договору.
  • После официального оформления на работу работнику в общем порядке начисляется зарплата, с которой удерживается НДФЛ и начисляются страховые взносы. На него распространяются все гарантии и льготы, предусмотренные трудовым законодательством: ежегодный оплачиваемый отпуск по графику, выплата пособий и др.
  • Оформлять с ИП договор ГПХ, когда он выполняет обязанности штатного работника, опасно — такая переквалификация может обернуться для работодателя дополнительными тратами в виде расходов на уплату штрафов, пеней и недоимок.

Подборка полезных мероприятий

Разместить