Как принять ИП на работу и избежать штрафов

Статус ИП позволяет гражданам заниматься предпринимательской деятельностью и самостоятельно уплачивать налоги и взносы. А может ли ИП наняться на работу по трудовому договору в компанию или к другому ИП? Какие ограничения и риски могут возникнуть у работодателей, оформивших таких лиц в штат?

Может ли компания принять ИП на работу?

Законодательство не содержит запретов на совмещение гражданами трудовой деятельности с предпринимательской, поэтому компании свободно могут нанимать ИП на работу (ст. 20 ТК РФ). Статус ИП при этом помехой не является.

Закон не устанавливает и специфических требований к трудовым договорам, заключаемым с такими лицами. Как и остальных сотрудников, при приеме на работу их необходимо ознакомить с нормативными актами работодателя, оформить необходимые кадровые и иные документы (трудовой договор, приказ о приеме на работу, личную карточку и т. д.), при необходимости провести инструктажи (по охране труда, пожарной безопасности и другие).

После официального оформления на работу работнику в общем порядке начисляется зарплата, с которой удерживается НДФЛ и начисляются страховые взносы. На него распространяются все гарантии и льготы, предусмотренные трудовым законодательством: ежегодный оплачиваемый отпуск по графику, выплата пособий и др.

Если с ИП заключается не трудовой договор, а ГПХ, то нанятый предприниматель выступает в статусе ИП и является не сотрудником, а исполнителем по договору ГПХ. При этом компания нанимает ИП-исполнителя для выполнения определенных работ (оказания услуг) и оплачивает ему не заработную плату, а сумму оплаты за его услуги.

На такого ИП не распространяются гарантии и льготы, предусмотренные трудовым законодательством. Он самостоятельно уплачивает налоги с полученного вознаграждения в соответствии с применяемым налоговым режимом.

Может ли ИП нанять на работу другого ИП?

В процессе развития собственного бизнеса индивидуальному предпринимателю могут потребоваться помощники. Таким помощником может стать другой ИП или несколько индивидуальных предпринимателей.

Статус ИП у лица, нанимающегося на работу к другому ИП, не мешает оформить с ним трудовой договор наравне с другими сотрудниками. Главное — чтобы ИП-наниматель был заинтересован в трудовых отношениях с таким лицом, а у нанимаемого работника были возможности для выполнения трудовых функций (время, квалификация, опыт и т. д.).

Можно использовать труд ИП и посредством заключения с ним договора ГПХ, выплачивая вознаграждение за выполненный объем работ (услуг).

Может ли ИП принять сам себя на работу?

Нет, не может.

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора (ст. 16 ТК РФ). В свою очередь, трудовой договор — это соглашение между двумя сторонами трудовых отношений (ст. 56 ТК РФ). Будучи одной стороной — работодателем, ИП не может одновременно быть второй стороной договора — работником.

Отсюда следует, что ИП не может сам себе выплачивать зарплату и оформлять на себя трудовую книжку.

Ограничения и риски при приеме на работу ИП

Если работодатель нанимает на работу ИП, увеличивается показатель численности его работников, что может иметь негативные налоговые последствия. Работодатель может «слететь» с применяемого налогового режима из-за превышения ограничения среднесписочной численности сотрудников.

К примеру, работодатель на УСН может у себя трудоустроить не более 100 чел. (п. 4 ст. 346.13 НК РФ), а средняя численность работников у предпринимателя на патенте не может превышать 15 чел. (п. 5 ст. 346.43 НК РФ). Только работодатели на ОСНО не ограничены в приеме работников и могут нанимать столько сотрудников, сколько посчитают необходимым.

Основной риск для работодателя, нанимающего на работу ИП, заключается в переквалификации договора ГПХ в трудовой договор (см., к примеру, Постановление АС Дальневосточного округа от 11.09.2020 по делу № А51-23858/2019). Такая переквалификация может обернуться для работодателя дополнительными тратами в виде расходов на уплату штрафов, пеней и недоимок (об этом расскажем далее).

Налоговые и административные последствия ошибок при оформлении на работу ИП

Если договор ГПХ, заключенный с ИП, контролеры переквалифицируют в трудовой, работодателю не только доначислят налоги и страховые взносы, но и обяжут пересчитать все выплаты, исчисляемые исходя из среднего заработка, выплатить компенсации за задержку зарплаты и пособий, а также оштрафуют.

Работодателю, допустившему такое нарушение, придется пересчитать начисленные налоги и взносы, так как с выплат по договорам ГПХ уплачивается меньше налогов и взносов, чем с вознаграждений по трудовым договорам (подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ).

Оформление договора ГПХ вместо трудового договора — административное правонарушение, за которое компанию штрафуют на сумму от 50 000 до 100 000 руб., а штраф на директора составит от 10 000 до 20 000 руб. (ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ).

Отдельным работодателям удается отбиться от доначислений в суде, но выигрышных дел все-таки больше у контролеров, чем у работодателей (Постановлении АС Волго-Вятского округа от 05.04.2021 по делу № А43-11502/2020).

Чтобы исключить риск переквалификации договора ГПХ с ИП в трудовой договор, следует придерживаться определенных правил: не заключать договоры ГПХ на продолжительный срок, не включать в договор условия, предусмотренные для трудового договора, не оформлять кадровых документов на исполнителей по договору ГПХ, не включать их в табель учета рабочего времени и платежные ведомости, а также не рассчитываться с ними в дни выплаты зарплаты штатному персоналу.

Подводим итоги