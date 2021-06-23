Варианты закрытия предприятия: что делать и что учесть

Бизнес — дело рискованное. Всегда есть вероятность, что владелец придет к решению о закрытии предприятия. Она увеличивается, когда есть внешние негативные факторы. В 2020 и 2021 году таковым стал коронавирус и последствия эпидемии.

Рассказываем о трех способах закрытия бизнеса.

Ликвидация

Это основной и максимально прозрачный способ прекращения работы компании, при котором все обязательства должны быть погашены, и вопросы контролирующих органов — сняты. В теории ликвидации занимает не менее 4 месяцев, на практике — больше. Основные этапы ликвидации:

1. Владельцы компании принимают решение о ликвидации.

2. Формируется ликвидационная комиссия. В ее задачи входит инвентаризация всего имущества и обязательств компании, чтобы получить точное представление о действительном имущественном и финансовом положении ликвидируемой компании.

3. В ходе ликвидации все обязательства компании перед кредиторами, заявившими свои требования в процессе ликвидации, должны быть выполнены. Оставшееся после погашения долгов имущество передается владельцам. Пока не будут удовлетворены все предъявленные требования кредиторов, ликвидация не может быть завершена.

4. Чтобы кредиторы могли узнать о предстоящей ликвидации компании, информация об этом публикуется в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

С этого момента у кредиторов есть два месяца, чтобы предъявить требования к ликвидируемой компании. Если кредитор не сделает это в установленный срок, ликвидационная комиссия вправе не включать их в промежуточный ликвидационный баланс, в соответствии с которым идут расчеты с кредиторами.

5. Ликвидационная комиссия может не согласиться с предъявленными требованиями. Тогда кредитор вправе обратиться в суд для их подтверждения. В таком случае ликвидация компании не будет завершена до окончания этого спора.

6. Принятие решения о ликвидации может быть основанием для проведения внеочередной налоговой и таможенной проверки. И ликвидацию нельзя будет завершить до окончания проверки и до снятия всех спорных вопросов надзорными органами.

Банкротство

Что делать, если денег компании недостаточно для удовлетворения требований кредиторов? Во-первых, ликвидационная комиссия обязана реализовать имущество компании с торгов. Всё стоимостью до 100 тыс. рублей можно продавать без проведения торгов. Если это не помогло, комиссия обязана начать процедуру банкротства и уведомить об этом всех кредиторов.

Впрочем, банкротство может быть инициировано не только в ходе ликвидации компании. Заявление о банкротстве вправе подать любой кредитор (группа кредиторов), требования которого к компании превышают 300 тысяч рублей. Руководитель не просто может, а обязан обратиться в суд с заявлением, если компания неплатежеспособна или может стать таковой в результате удовлетворения требования одного или нескольких кредиторов.

1. Банкротство происходит под контролем арбитражного суда. Суд назначает арбитражного управляющего, который ведет все дела компании-должника до прекращения процедуры банкротства. Также под контролем суда оценивается и продается имущество компании-должника.

2. Только суд принимает решение об обоснованности требований, которые предъявлены кредиторами. Требования кредиторов разбиваются на пять очередей. Требования каждой последующей очереди погашаются только после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди.

3. Процедура банкротства предполагает, что не все требования кредиторов будут удовлетворены до ликвидации компании. Но нельзя уповать на то, что компания легко и просто освободится от обязательств только потому, что ее имущества недостаточно. Для этого есть арбитражный управляющий. Он обязан принять меры для выявления и истребования имущества должника, находящегося у третьих лиц. Управляющий или кредиторы могут требовать признания недействительными отдельных сделок должника, которые, по их мнению, способствовали неплатежеспособности, и возврата имущества по таким сделкам. Кроме того, арбитражный управляющий или кредитор вправе требовать привлечения контролирующих должника лиц к ответственности перед кредиторами, если полное погашение их требований стало невозможно из-за действий таких контролирующих лиц (руководителя, владельца).

Соответственно, банкротство нельзя назвать легким способом освобождения от обязательств, как к нему часто относятся. Если банкротство неминуемо, стоит основательно подготовиться ко всем его процедурам и содействовать удовлетворению требований кредиторов в той степени, в какой это действительно возможно.

Прекращение работы

Бывает, что компания перестала работать — не представляет налоговую отчетность, не имеет банковского счета или не совершает по нему операций.

1. Если такая ситуация продолжается в течение двенадцати месяцев подряд, то по решению Федеральной налоговой службы компания может быть исключена из Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц. Информация о таком решении публикуется в журнале «Вестник государственной регистрации».

2. После этого кредиторы и сама компания вправе в течение трех месяцев заявить о несогласии с исключением из реестра. Тогда налоговый орган отменяет решение и за компанией сохраняется статус действующей.

3. Если возражений нет, ФНС исключает компанию из реестра. Последствия те же, что и при ликвидации компании. Если у компании остались неисполненные обязательства и это явилось следствием недобросовестного или неразумного поведения ее контролирующих лиц, кредиторы вправе требовать привлечь их к ответственности по этим обязательствам.

4. Исключение юридического лица из реестра также может быть обжаловано кредиторами или иными заинтересованными лицами. Срок — в течение года.