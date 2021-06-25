Как составить единый корректировочный счет-фактуру?

При изменении стоимости товаров (работ, услуг, имущественных прав), отраженных в нескольких выставленных ранее счетах-фактурах, продавец может составить единый корректировочный счет-фактуру. Рассмотрим, как оформить этот документ.

Общая информация о единых корректировочных счетах-фактурах

Пунктом 5.2 ст. 169 НК РФ налогоплательщику предоставлено право составлять единый корректировочный счет-фактуру (ЕКСФ) при изменении стоимости товаров (работ, услуг, имущественных прав, далее — товары), отраженных в нескольких выставленных им ранее счетах-фактурах.

Правила заполнения корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, приведены в постановлении Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.

С 1.07.2021 действует новый бланк счета-фактуры, в т.ч. корректировочного, в редакции постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534. Обновление бланка вызвано внедрением системы прослеживаемости товаров. Использовать новый бланк обязаны все налогоплательщики, даже в случае, если товары не включены в систему прослеживаемости:

Правила заполнения

Правила заполнения корректировочного счета-фактуры следующие.

По строке 1 указывается номер и дата корректировочного счета-фактуры.

Составление ЕКСФ производится в течение 5 дней с момента оформления первичного документа, в котором покупатель уведомляется или подтверждает свое согласие на изменение стоимости товаров (абз. 3 п. 3 ст. 168, п. 10 ст. 172 НК РФ). К таким первичным документам могут относиться:

дополнительное соглашение к договору;

акт о недостатках товара;

платежное поручение на выплату премии с цены товаров, предусмотренной договором, и т. п. (письмо Минфина от 14.02.2017 № 03-07-09/8251).

По строке 1б единого корректировочного счета-фактуры указываются сведения обо всех счетах-фактурах, по которым осуществляется изменение стоимости товаров (работ, услуг, имущественных прав).

В строках 2 и 3 приводятся наименования продавца и покупателя, а в строках 2а и 3а соответственно их адреса из первоначальных счетов-фактур.

Сведения по каждому наименованию товаров (работ, услуг), цена или количество которых изменились, в ЕКСФ указываются отдельно (подп. 4, 5, 7 п. 5.2 ст. 169 НК РФ).

В блоке А-Г единого корректировочного счета-фактуры можно объединить данные из разных счетов фактур, если (подп. 13 п. 5.2 ст. 169 НК РФ, подп. «а», «в», «д—ж», «п» п. 2 Правил заполнения корректировочного счета-фактуры, утвержденных постановлением № 1137, см. письма Минфина России от 08.09.2014 № 03-07-15/44970, от 05.09.2014 № 03-07-09/44607):

совпадают наименования товаров;

товары были отгружены по одинаковой цене;

при выставлении исходных счетов-фактур применялась одна налоговая ставка;

цена товаров изменилась одинаково или не изменилась.

Поскольку форма корректировочного счета-фактуры не содержит сведения о грузоотправителях и грузополучателях, в нем можно отражать сведения, относящиеся к одному покупателю, но с разными грузоотправителями и грузополучателями.

В одном ЕКСФ нельзя объединить сведения из счетов-фактур, составленных в разных валютах, поскольку в строке 4 «Валюта: наименование, код» не предполагается возможность указания нескольких видов валют.

Пример составления единого корректировочного счета фактуры

ООО «Акация» (продавец) отгрузило ООО «Лилия» (покупателю) две партии пряжи (полушерсть синего цвета).

Дата отгрузки партии товара Количество, кг Цена за 1 кг, руб. Стоимость партии, руб. Счет-фактура без НДС начислен НДС по ставке 20% без НДС начислен НДС по ставке 20% с учетом НДС 08.08.2021 10 2000 400 20 000 4 000 24 000 № 158 от 08.08.2021 22.08.2021 20 2000 400 40 000 8 000 48 000 № 167 от 22.08.2021

02.09.2021 стороны подписали соглашение об уменьшении цены ранее отгруженного товара на 3%. В таком случае новая цена, стоимость отгруженного товара и сумма НДС составили:

Дата отгрузки партии товара Количество, кг Цена за 1 ед., руб. Стоимость партии, руб. Счет-фактура без НДС начислен НДС по ставке 20% без НДС начислен НДС по ставке 20% с учетом НДС 08.08.2021 10 1940 388 19 400 3 880 23 280 № 158 от 08.08.2021 22.08.2021 20 1940 388 38 800 7 760 46 560 № 167 от 22.08.2021

02.09.2021 ООО «Акация» выставляет покупателю единый корректировочный счет-фактуру. При этом изменение стоимости по 2 поставкам продавец отразит суммарно в одной строке корректировочного счета-фактуры, поскольку наименование товаров, первоначальная и итоговая цена совпадают.

Ниже приведен образец заполнения единого корректировочного счета-фактуры по форме, действующей с 01.07.2021:

Итоги

Правила заполнения корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, приведены в постановлении № 1137. При соблюдении приведенных выше условий в едином корректировочном счете-фактуре можно объединить данные из разных счетов-фактур.