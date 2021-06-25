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Как распознать поддельную банкноту

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Рубрика Наличные деньги
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Говорят, что деньги — бумага, но ценная. На это и нужно обратить внимание в первую очередь, проверяя купюры на подлинность в быту. Настоящие банкноты напечатаны на дорогостоящей износостойкой высококачественной бумаге из натуральных материалов — хлопка, льна, целлюлозы (клетчатки). Ее легко отличить на ощупь от той, что делается из древесной целлюлозы и используется в обычных принтерах и копирах для производства имитации купюр «Банком приколов». Особую опасность такие «шуточные» деньги представляют для пожилых людей с ослабленным зрением.

Производство бумаги для печати денег отличается от обычной. Сырье размалывают и превращают в кашеобразную массу, а затем высушивают в единое полотно, в котором отдельные волокна накрепко соединяются друг с другом и со специальными вкраплениями или конфетти. Именно в момент формирования банкнотного листа, на бумагу добавляют дополнительные защитные признаки — водяные знаки и защитные нити.

Как правило, мошенники для производства подделок применяют уже готовое сырье — ценную или сувенирную бумагу с нанесенными на нее водяными знаками, которые, конечно же, не имеют ничего общего с настоящими средствами защиты. Еще один способ имитации водяных знаков — теснение или надавливание. Однако в этом случае подделку также можно распознать, обратив внимание на глянец от нажима на более светлых участках купюр.

Защитные нити, которые в настоящих банкнотах представляют собой тонкую полимерную полоску с разнообразными видами покрытий и изображений полностью или частично скрытую в толще бумаги, в подделках заменяет надпечатка полосы серым цветом или металлизированная фольга между двумя слоями бумаги. Определить такого рода имитацию можно на ощупь — полотно купюры в этом месте будет неровным.

От качества бумаги зависит стоимость производства подделки, поэтому изготовление сторублевых купюр для мошенников менее выгодно, чем банкнот в пять тысяч рублей. Вывод: особое внимание стоит уделять тактильному изучению денег номиналом от тысячи рублей и выше.

Обучение новых сотрудников в банке, например, «Ренессанс Кредит», работающих с наличными деньгами, всегда начинается именно с азов производства банкнотной бумаги. Подробно об этом процессе пишет В.В. Авдошин в методическом пособии «Определение подлинности и платежеспособности денежных знаков», которое легко найти для ознакомления.

Наиболее достоверную и актуальную информацию о современных способах защиты денег можно получить в приложении, разработанном Центральным Банком, которое называется «Банкноты банка России». Программа может самостоятельно проверить лишь некоторые купюры. Но если загрузить в приложение фото банкноты, то оно покажет признаки ее подлинности и места их расположения на купюре, по которым владелец сможет сориентироваться. База данных «Банкнот банка России» содержит информацию обо всех деньгах, находящихся в обращении.

С развитием карточных технологий наличные деньги используются реже, соответственно сокращается и количество подделок. Однако при совершении крупных покупок или продаж за наличный расчет все-таки стоит прибегать к услугам пересчета и проверки купюр у экспертов банка.

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