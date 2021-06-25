Дата составления первичного учетного документа: про новый ФСБУ

Не так давно появилась новость о том, что утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Этот стандарт определяет требования к документам бухгалтерского учета и документообороту в бухгалтерском учете.

Общая информация о новом стандарте и дате составления первичного документа

ФСБУ 27/2021 вступает в силу с 1.01.2022, однако организация имеет право принять решение о его применении до указанного срока (п. 2 Приказа № 62н).

В частности, в стандарте дано определение термину «дата составления первичного учетного документа» (подп. «а» п. 8 ФСБУ 27/2021). До этого ни в одном законодательном или нормативно-правовом акте определения этого термина не приводилось.

Теперь же под датой составления первичного учетного документа предложено понимать дату его подписания лицом (лицами), совершившим (совершившими) сделку, операцию и ответственным (ответственными) за ее оформление, либо лицом (лицами), ответственным (ответственными) за оформление совершившегося события.

Таким образом, при оформлении, например, ТОРГ-12, накладной по форме М-11 или другого акта приема-передачи товаров, дата его передачи продавцом покупателю будет определяться по датам подписей лица, отпустившего этот товар (продавца) и лица, его принявшего (покупателя или перевозчика). В подавляющем большинстве случаев даты эти будут совпадать.

Весьма трудно представить себе реальную ситуацию, в которой товар был принят позже, чем отгружен. Хотя не исключено, что наши коллеги-юристы смогут привести такие примеры, или, хотя бы, дать отсылку к судебным решениям, согласно которым, по их мнению, таковое возможно.

Однако (подп. «б» того же п. 8 ФСБУ 27/2021) дата составления первичного учетного документа может отличаться от даты совершения факта хозяйственной жизни, им оформляемого. В этом случае в составленном первичном документе в обязательном порядке должна быть указана информация о дате совершения факта хозяйственной жизни.

Так, например, акт приема-передачи оказанных услуг за отчетный период (месяц) может быть составлен и в первые рабочие дни следующего месяца. Но если в документе, подписанном исполнителем и заказчиком, к примеру, 2, или там 7 июля, будет однозначно отмечено, что услуги были оказаны в июне, то исполнитель не то, что имеет право, а обязан отразить у себя выручку (как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения) в I полугодии. Заказчик точно также должен показать у себя эти затраты в том же отчетном периоде.

Имеет ли он право принять эти затраты к учету позже — это уже другой вопрос.

Когда первичный документ является внутренним, то есть составляется и подписывается только сотрудником (сотрудниками) организации, то никаких проблем по дате его составления возникать не должно. Но если этот первичный документ касается деятельности двух организаций, то даты подписей могут и не совпадать.

Практический пример

Рассмотрим ситуацию, которая недавно довольно бурно осуждалась на одном из профессиональных форумов.

Исполнитель передал Заказчику созданный по его техническому заданию комплекс программного обеспечения. При этом ПО, согласно приемопередаточному акту Исполнитель передал Заказчику в последних числах декабря прошлого года, а тот подписал акт только в середине января года текущего. Претензий у Заказчика нет, все расчеты он в этом году произвел. Внимание, вопрос. В каком периоде Исполнитель должен показать у себя реализацию, в 2020 году, или уже в 2021?

Обсуждение (оно длилось дней пять, не меньше), как всегда, было бурным. Затронули и сопутствующие темы, и пообвиняли, как водится, коллег в некомпетентности, в нарушении профессиональной этики, неумении себя вести, чересчур вызывающем тоне, и т. д., и т. п., и пр. Всё, как обычно. Ну и к единому мнению тоже, как обычно, не пришли.

Лично мои выводы были следующими (хотя с ними не все согласились).

Разработка программного обеспечения для целей налогообложения прибыли вроде бы является услугой, так как результат этот деятельности не имеет материального выражения (см. п. 5 ст. 39 НК РФ). Однако там же сказано, что услуга потребляется заказчиком непосредственно в процессе её оказания.

Но заказчик не может принять себе и использовать сам процесс разработки ПО. До тех пор, пока исполнитель не получит устраивающий заказчика результат, передавать последнему и нечего. То есть заказчик может использовать разработанное ПО только после того, как исполнитель закончит его разработку, а полученный результат полностью устроит заказчика.

Здесь разработка ПО, получается, ближе к работе.

Наше действующее законодательство не успевает за столь бурным развитием цифровой экономики, поэтому напрямую ссылаться на него, это самое законодательство, не получается. Вот и приходиться прибегать к логике, здравому смыслу и прочим вещам, которыми не могут (а точнее, не хотят) руководствоваться ни законодатели, ни чиновники финансовых ведомств.

И когда результат, то есть разработанное ПО заказчику передан, то последний имеет полное на то право не поверить на слово исполнителю: — да все отлично работает, сам вчера проверял, подпиши.

Точно также он вправе запустить свой процесс проверки, например, загрузив это ПО на свои компы, погонять их в тестовом режиме какое-то время. Вот тут ключевое слово «какое-то». Это может быть и несколько часов, и несколько дней, и несколько недель.

И только после этого, когда заказчик не обнаружит косяков, и убедится, что ПО нормально работает, техника не виснет каждые полтора-два часа, требуя перезагрузки, а получаемые результаты соответствуют ожиданию, он примет предъявленный исполнителем результат и подпишет сей злополучный акт, который исполнитель подписал в прошлом году.

То, что и торопыга надеялся получить подпись раньше — ну, это, в принципе, его проблемы.

На наш взгляд, в этой ситуации исполнитель должен ориентироваться не на свою дату передачи — декабрь 2020 года, а на дату приемки заказчиком — январь 2021 года.

Да, у него полетел план, финансовый результат, обещанные персоналу премии... Но он должен был предполагать (если давно работает с этим заказчиком), что тот товарищ недоверчивый, и за красивые глазки и обещания, что если что и вылезет, так мы в сей же миг, не успеете и глазом моргнуть..., акт не подпишет.

Следовательно, реализации у исполнителя следует отразить уже январем 2021 года. Но если уж очень надо, и без этого никуда, то можно и декабрем 2020.

Что за это будет, тем более, что в январе есть в наличии подписанный (пусть и январем) акт, спустя неделю там, ну, пусть и месяц, деньги полностью получены, и претензий нет?

Да, по большому счету, ничего. Раньше — не позже.

Только отвлекли свои оборотные средства.

Могли бы соответствующие суммы налога на прибыль и НДС заплатить в апреле-июне, а пришлось — в январе-марте.

Хотя это может быть компенсировано чем-то другим: — более красивыми показателями баланса, выполнением в срок поставленных вышестоящим руководством задач, получением премии (или похвальной грамоты, или поощрительным похлопыванием тем же самым вышестоящим по плечу).

Но все эти вопросы, повторю и буду неоднократно повторять, должна решать не бухгалтерия, а руководство организации.