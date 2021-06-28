Денежные средства в кассе: бухгалтерские проводки

Кассовые операции регулируются Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У. Согласно этому документу, расчеты наличными между юрлицами, а также между юрлицом и ИП, между предпринимателями по одному договору не должны превышать 100 тысяч рублей. Если расчеты производятся в инвалюте, то они не должны превышать сумму, эквивалентную данному лимиту по курсу регулятора.
Деньги, которые содержатся в кассах компании, аккумулируются на счете 50 «Касса», субсчетах 50-1 «Касса организации» и 50-2 «Операционная касса». Если компания проводит расчеты в валюте, к счету 50 открываются субсчета для отдельного учета движения каждой наличной инвалюты.
Находящиеся в кассе компании почтовые марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы фиксируются на субсчете 50-3. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам.
По дебету счета 50 отражается остаток и зачисление наличных и денежных документов в кассу, а по кредиту — их расходование и списание.
Внесено в кассу: проводки
Для оприходования наличных в кассу нужно оформить приходный кассовый ордер (ПКО), в котором кассир должен проверить:
- есть ли подпись главбуха (бухгалтера или гендиректора компании);
- соответствие сумм, проставленных цифрами, суммам, проставленным прописью.
Помимо этого, необходимо проконтролировать наличие подтверждающих документов, а также пересчитать внесенные деньги и сверить фактически полученную сумму с величиной, указанной в ордере.
Квитанцию к ПКО нужно отдать лицу, которое внесло деньги в кассу.
В бухучете операции по получению наличных с расчетного счета фиксируется проводкой:
Дебет 50 Кредит 51 — получено из банка по чеку.
Кассир должен сделать запись в кассовой книге о получении соответствующей суммы.
Поступление в кассу наличных в качестве вклада в уставный капитал также оформляется ПКО, в строке «Основание» нужно указать: «Взнос учредителя в уставный капитал».
В бухгалтерском учете делается следующая запись:
Дебет 50 Кредит 75 — получен взнос учредителя в уставный капитал общества.
Выдача из кассы: проводки
Выдача наличных средств из кассы оформляется расходным кассовым ордером (РКО).
При этом кассир должен проверить:
- есть ли в РКО подпись главбуха (бухгалтера или руководителя);
- соответствие сумм, проставленных цифрами, суммам, проставленным прописью;
- наличие подтверждающих документов, следует удостовериться в том, что наличные выдаются лицу, указанному в РКО (расчетно-платежной ведомости, платежной ведомости).
При выдаче денег получатель должен поставить подпись на ордере.
Выплата заработной платы из кассы отражается следующей проводкой:
Дебет 70 Кредит 50 — выдана заработная плата работнику.
При выдаче денег под отчет бухгалтер должен сделать в учете запись:
Дебет 71 Кредит 50 — выдана подотчетная сумма из кассы.
Возврат в кассу: проводки
Если, к примеру, поставщик возвращает товар покупателю, то последний должен оформить возврат денег. Для этого необходимо указать в ПКО:
- наименование поставщика;
- реквизиты договора и (или) накладной;
- Ф.И.О. лица, которое вносит наличные деньги в кассу;
- сумму возвращенных денежных средств.
При возврате наличных за товар поставщик должен выдать чек ККТ с признаком расчета «возврат прихода», который необходимо приложить к ПКО.
Возврат наличных денег от поставщика отражается в учете следующей проводкой:
Дебет 50 Кредит 60 — поступили наличные в кассу в случае возврата товара.