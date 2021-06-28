Денежные средства в кассе: бухгалтерские проводки

Кассовые операции регулируются Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У. Согласно этому документу, расчеты наличными между юрлицами, а также между юрлицом и ИП, между предпринимателями по одному договору не должны превышать 100 тысяч рублей. Если расчеты производятся в инвалюте, то они не должны превышать сумму, эквивалентную данному лимиту по курсу регулятора.

Деньги, которые содержатся в кассах компании, аккумулируются на счете 50 «Касса», субсчетах 50-1 «Касса организации» и 50-2 «Операционная касса». Если компания проводит расчеты в валюте, к счету 50 открываются субсчета для отдельного учета движения каждой наличной инвалюты.

Находящиеся в кассе компании почтовые марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы фиксируются на субсчете 50-3. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам.

По дебету счета 50 отражается остаток и зачисление наличных и денежных документов в кассу, а по кредиту — их расходование и списание.

Внесено в кассу: проводки

Для оприходования наличных в кассу нужно оформить приходный кассовый ордер (ПКО), в котором кассир должен проверить:

есть ли подпись главбуха (бухгалтера или гендиректора компании);

соответствие сумм, проставленных цифрами, суммам, проставленным прописью.

Помимо этого, необходимо проконтролировать наличие подтверждающих документов, а также пересчитать внесенные деньги и сверить фактически полученную сумму с величиной, указанной в ордере.

Квитанцию к ПКО нужно отдать лицу, которое внесло деньги в кассу.

В бухучете операции по получению наличных с расчетного счета фиксируется проводкой:

Дебет 50 Кредит 51 — получено из банка по чеку.

Кассир должен сделать запись в кассовой книге о получении соответствующей суммы.

Поступление в кассу наличных в качестве вклада в уставный капитал также оформляется ПКО, в строке «Основание» нужно указать: «Взнос учредителя в уставный капитал».

В бухгалтерском учете делается следующая запись:

Дебет 50 Кредит 75 — получен взнос учредителя в уставный капитал общества.

Выдача из кассы: проводки

Выдача наличных средств из кассы оформляется расходным кассовым ордером (РКО).

При этом кассир должен проверить:

есть ли в РКО подпись главбуха (бухгалтера или руководителя);

соответствие сумм, проставленных цифрами, суммам, проставленным прописью;

наличие подтверждающих документов, следует удостовериться в том, что наличные выдаются лицу, указанному в РКО (расчетно-платежной ведомости, платежной ведомости).

При выдаче денег получатель должен поставить подпись на ордере.

Выплата заработной платы из кассы отражается следующей проводкой:

Дебет 70 Кредит 50 — выдана заработная плата работнику.

При выдаче денег под отчет бухгалтер должен сделать в учете запись:

Дебет 71 Кредит 50 — выдана подотчетная сумма из кассы.

Возврат в кассу: проводки

Если, к примеру, поставщик возвращает товар покупателю, то последний должен оформить возврат денег. Для этого необходимо указать в ПКО:

наименование поставщика;

реквизиты договора и (или) накладной;

Ф.И.О. лица, которое вносит наличные деньги в кассу;

сумму возвращенных денежных средств.

При возврате наличных за товар поставщик должен выдать чек ККТ с признаком расчета «возврат прихода», который необходимо приложить к ПКО.

Возврат наличных денег от поставщика отражается в учете следующей проводкой:

Дебет 50 Кредит 60 — поступили наличные в кассу в случае возврата товара.