НПФ или государственный пенсионный фонд — что лучше и безопаснее?

Россияне уже в течение почти двух десятков лет могут самостоятельно решить для себя вопрос выбора фонда формирования пенсионных выплат: это будет НПФ (негосударственный пенсионный фонд) или ПФР.

Если человек, заранее заботясь о своем существовании на пенсии, отдаёт предпочтение в пользу Пенсионного фонда РФ, то в таком случае денежными средствами будет управлять ВЭБ.РФ или частные управляющие компании, с которыми ПФР заключил договор.

При выборе негосударственного пенсионного фонда инвестированием денежных средств будут заниматься частные управляющие компании, заключившие договор с НПФ.

Чтобы сделать взвешенный выбор в пользу НПФ или ПФР, необходимо знать все преимущества и «подводные камни» каждого из представленных вариантов. О ПФР написано много, поговорим о рисках и нюансах НПФ.

Государственная и негосударственная пенсия

Для начала стоит обозначить, что негосударственная пенсия, то есть доход, полученный от инвестирования в НПФ, не заменит государственную пенсию. На государственную пенсию гарантированно могут рассчитывать все жители России, уходящие на заслуженный отдых. При этом доход, полученный от НПФ, будет являться прибавкой к основным пенсионным выплатам.

Чтобы обеспечить себе достойную старость и безбедное существование, любой человек может подобрать себе выгодный и надежный НПФ, заключить с ним договор и вложить туда денежные средства.

После оформления всех необходимых бумаг можно обратиться в бухгалтерию по месту работы и написать заявление на автоматическое перечисление части денежных средств заработной платы в выбранный фонд. Или альтернативный вариант — настроить в мобильном приложении банка ежемесячный автоплатёж с банковской карты.

Чем выгодна система добровольных пенсионных выплат

Ключевое преимущество негосударственных пенсионных фондов кроется в инвестировании вложенных россиянами денежных средств. Фонды не хранят денежные средства просто так, они активно ими управляют. Очевидно, что вариант вложения денежных средств в НПФ в разы выгоднее, чем обычный вклад в банке.

В итоге за счет полученных от россиян доходов растут и сами будущие пенсионные выплаты, которые впоследствии будут начислены вкладчику, когда он выйдет на пенсию.

Однако итоговый размер добровольной негосударственной пенсии будет зависеть еще от множества факторов: объем выручки самого НПФ, какие именно суммы были перечислены в фонд человеком, как долго он вкладывался в свою безбедную старость и т.д.

Сейчас выплата пенсионных накоплений из НПФ начинается с момента, когда ПФР назначает россиянам государственные пенсии.

Помимо всего прочего, по договорам с негосударственными пенсионными фондами гражданам полагается налоговый вычет, а сами денежные средства могут быть завещаны в случае необходимости.

О рисках вложения в НПФ

Основная проблема, которую так бояться россияне, вложившиеся в НПФ, — страх неожиданного закрытия самого фонда. Однако сейчас в стране осталось не так много негосударственных пенсионных фондов, и риски непредвиденного банкротства или мошенничества минимизированы.

Кроме того, денежные средства, находящиеся в Негосударственном пенсионном фонде, надежно защищены системой страхования вкладов. В случае, если НПФ обанкротился, вкладчикам компенсирует все долги фонда Агентство по страхованию вкладов. Перед заключением договора с НПФ зайдите на сайт агентства и убедитесь, что выбранный фонд входит в соответствующий перечень.