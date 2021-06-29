Уплата аванса по налогу на прибыль за 2 квартал 2021 года

Авансы по прибыли за 2 квартал 2021 года обязаны перечислять все плательщики этого налога. Но периодичность уплаты и порядок их расчета могут быть разными. Какие учесть нюансы при расчете авансов и оформлении платежных поручений на их перечисление?

Платежные сроки для авансов по прибыли

Первый важный вопрос: как часто необходимо перечислять авансы по прибыли? Уплата авансов по налогу на прибыль за 2 квартал 2021 года происходит в разные сроки в зависимости от применяемого компанией способа.

Кратко напомним законодательно установленные общие способы и периодичность уплаты «прибыльных» авансов (ст. 286, ст. 287 НК РФ):

Первые два способа уплаты АПНП могут использовать любые организации, а третий доступен только тем компаниям, у которых доходы от реализации за предыдущие 4 квартала в среднем не превышали установленный лимит, либо новички с выручкой не более 5 млн руб. за месяц или 15 млн руб. за квартал (п. 3 ст. 286, п. 5 ст. 287 НК РФ).

Среднеквартальный лимит на 2020 год повышался с 15 до 25 млн руб. Но в 2021 году все вернулось к прежним правилам.

В соответствии с п. 7 ст. 6.1 НК РФ сроки уплаты, попадающие на выходные, праздники или нерабочие дни, сдвигаются на ближайший рабочий день.

С учетом этого сроки уплаты авансов по прибыли за 2 квартал 2021 года будут такими:

Платеж Срок уплаты Налог на прибыль (обычные ежемесячные и ежеквартальные авансы) Аванс по налогу на прибыль за апрель 2021 года 28.04.2021 Аванс по налогу на прибыль за май 2021 года 28.05.2021 Аванс по налогу на прибыль за июнь 2021 года 28.06.2021 Аванс по налогу на прибыль за 2 квартал (полугодие) 2021 года 28.07.2021 Налог на прибыль (авансы по фактической прибыли) Аванс по налогу на прибыль за апрель 2021 года 28.05.2021 Аванс по налогу на прибыль за май 2021 года 28.06.2021 Аванс по налогу на прибыль за июнь 2021 года 28.07.2021

Определяем сумму платежа

Второй важный вопрос: как определить сумму АПНП? Разобраться с ним нам помогут примеры.

Пример 1

ООО «ЭкоСервис» уплачивает АПНП ежеквартально (без ежемесячных перечислений). С начала года прибыль ООО «ЭкоСервис» составила:

856 340 руб. в 1 квартале (по итогам 1 квартала перечислен АПНП в размере 171 268 руб.);

1 769 376 руб. по итогам работы за полугодие.

Расчет АПНП:

1 769 376 руб. × 20% — 171 268 руб. = 182 607 руб.

или

(1 769 376 руб. — 856 340 руб.) × 20% = 182 607 руб.

При способе исчисления АПНП, который использует ООО «ЭкоСервис», в расчете участвует фактически полученная за отчетный период прибыль.

Пример 2

ПАО «Сириус Форте» уплачивает АПНП ежемесячно с доплатой по завершении квартала. Для исчисления каждого ежемесячного платежа внутри 2 квартала понадобится всего 1 показатель — АПНП за 1 квартал. У ПАО «Сириус Форте» он равен 965 442 руб.

Расчет ежемесячного АПНП во 2 квартале:

965 442 / 3 = 321 814 руб.

Данный способ исчисления ежемесячных АПНП не предусматривает участия в расчетах показателя фактически полученной компанией во 2 квартале прибыли, а определяет сумму внутриквартальных АПНП исходя из АПНП предыдущего квартала (п. 2 ст. 286 НК РФ). Поэтому отсутствие прибыли внутри квартала не избавляет компанию от перечисления ежемесячных АПНП. А фактически полученная квартальная прибыль будет участвовать только в исчислении суммы доплаты по итогам полугодия.

Пример 3

ООО «Елисеевские пекарни» перечисляет ежемесячные АПНП исходя из фактической прибыли. Данные по прибыли для расчета:

21 109 130 руб. за январь-март;

24 667 224 руб. за январь-апрель;

39 881 013 руб. за январь-май;

36 030 652 руб. за январь-июнь (июньский убыток).

Расчет:

АПНП за апрель: (24 667 224 руб. — 21 109 130 руб.) × 20% = 711 619 руб.

АПНП за май: (39 881 013 руб. — 24 667 224 руб.) × 20% = 3 042 758 руб.

АПНП за июнь: (36 030 652 руб. — 39 881 013 руб.) × 20% = 0

Данный способ ежемесячной уплаты АПНП позволяет не уплачивать аванс, если компания получила убыток в отчетном периоде (в отличие от способа, рассмотренного в примере 2).

Оформляем платежное поручение: что учесть

Третий важный вопрос: как оформить платежное поручение на перечисление АПНП? От правильности составления этого документа зависит своевременность попадания в бюджет налогового платежа.

Необходимо:

распределить исчисленную сумму АПНП по бюджетам (федеральный — 3%, бюджет субъекта — 17%);

оформить отдельные платежные поручения на перечисление федеральной и региональной частей платежа с указанием отдельных КБК.

Лучше не опаздывать с перечислением АПНП и не занижать сумму к уплате. Оштрафовать за это не могут, но начисления пеней не избежать.

Итоги

Уплата авансов по прибыли за 2 квартал 2021 года производится в разные сроки. Эти зависит от того, как компания считает авансы. При попадании крайней даты платежа на нерабочий день авансовые перечисления можно произвести в ближайший после него рабочий день. Но для авансов за 2 квартал таких переносов нет.