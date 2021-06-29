Обеспечительный платеж по договору аренды и НДС

Для вычета НДС при возврате аванса (в случае обеспечительного платежа) арендодателем обязательно выполнение двух условий. Каких именно, разбираемся с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ Ираидой Косаревой.

Исходная ситуация

ООО 1 на общей системе налогообложения является арендодателем. ООО 1 был получен обеспечительный платеж от ООО 2 (арендатор) по договору аренды. ООО 1 был оплачен НДС с обеспечительного платежа в бюджет. Через некоторое время договор аренды был расторгнут, и с ООО 2 были взысканы пени за просрочку платежей (без НДС) путем проведения взаимозачета из обеспечительного платежа.

Может ли ООО 1 отразить НДС к вычету в книге покупок с зачтенной суммы? В каком периоде это можно сделать?

При получении обеспечительного платежа по договору аренды организацией был исчислен и уплачен в бюджет НДС, так как обеспечительный платеж рассматривался как оплата (частичная оплата), полученная в счет предстоящего оказания услуг по аренде (письмо Минфина России от 28.12.2018 N 03-07-11/95829).

Ответ

Для вычета НДС при возврате аванса (в данном случае обеспечительного платежа) арендодателем обязательно выполнение двух условий (п. 5 ст. 171 НК РФ):

расторжение договора (либо изменение его условий);

фактический возврат предоплаты продавцом.

В рассматриваемой ситуации возврат предоплаты в денежной форме не производился, однако согласно разъяснениям Минфина, прекращение обязательства налогоплательщика по возврату сумм предварительной оплаты путем проведения зачета встречного однородного требования признается возвратом сумм предварительной оплаты (письма Минфина России от 07.09.2020 N 03-07-11/78402, от 01.04.2014 N 03-07-РЗ/14444, от 11.09.2012 N 03-07-08/268, смотрите также п. 23 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33).

Таким образом, при оформлении соглашения о взаимозачете, где обязанность возврата обеспечительного платежа арендодателя погашается путем проведения взаимозачета в счет задолженности арендатора по уплате пени, обеспечительный платеж будет считаться возвращенным, что означает выполнение условий для принятия уплаченного НДС к вычету в соответствии с п. 5 ст. 171 НК РФ.

При этом сумма засчитываемых взаимных требований может быть любой, но не может превышать меньшую сумму из числящихся за той или другой стороной в момент проведения зачета. Сторонами засчитываются просто равные по величине суммы вне зависимости от того, содержат ли они согласно условиям договоров НДС, одинаковы ли эти суммы НДС, или одна из сторон предъявляла другой требования, сумма которых НДС не содержала.

Вычеты сумм налога, указанных в п. 5 ст. 171 НК РФ, производятся в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров (работ, услуг), но не позднее одного года с момента возврата или отказа (п. 4 ст. 172 НК РФ, второй абзац п. 22 Правил ведения книги покупок (постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137)).

При отражении вычета НДС в книге покупок в графе 7 отражаются реквизиты документов, подтверждающих возврат покупателю авансового платежа (письмо Минфина России от 24 марта 2015 г. N 03-07-11/16044). В данном случае — реквизиты соглашения (акта) о взаимозачете.