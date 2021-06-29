Как оплатить покупку по QR-коду

Оплатить покупку без использования карты и наличных сегодня можно не только с помощью платежного приложения в телефоне или через биометрию, но и по QR-коду. Разбираемся, как это работает и в чем плюсы и минусы такой оплаты.

Где используют QR-коды

Оплата по QR-кодам активно используется за рубежом. Например, в Китае систему развивают AliPay и WeChat. В России у ряда компаний были попытки запуска подобных сервисов еще с 2014 года, но они не увенчались особым успехом.

Начиная с 2019 года оплату покупок через QR-коды развивает Система быстрых платежей (СБП), та самая, которая реализовала межбанковские переводы по номеру телефона.

Как происходит оплата

QR-коды могут быть статическими (многоразовыми) или динамическими (одноразовыми).

В статическом коде зашифрованы только реквизиты продавца. Его можно разместить в виде наклейки на кассе.

Динамический код помимо реквизитов содержит информацию о проводимой операции и генерируется в момент совершения покупки. Обычно его распечатывают на чеке или выводят на экран терминала.

Для совершения покупки клиенту необходимо открыть приложение своего банка, выбрать опцию оплаты по QR-коду и отсканировать код. Если QR-код динамический, он уже содержит сумму операции, если статический — сумму покупки придется вводить самостоятельно.

QR-код может генерироваться не только на стороне продавца, но и у покупателя. Покупатель в приложении своего банка создает QR-код, который содержит платежные реквизиты. Продавец сканирует QR-код с экрана смартфона, и таким образом происходит оплата без карты.

Участники

Чтобы совершить покупку по QR-коду, покупатель и продавец должны обслуживаться в одном из банков, подключенных к той или иной системе.

В мае у сервиса от СБП было около 50 партнеров, среди них — крупнейшие банки и НКО. Список участников можно найти на сайте СБП.

Подключить сервис СберБанка могут только организации, обслуживающиеся в банке, а воспользоваться сервисом помимо клиентов «Сбера» могут также клиенты Тинькофф Банка и держатели карты «Халва» от Совкомбанка. Исключение составляют держатели валютных и дополнительных карт, оформленных на третьих лиц.

Есть ли комиссии и ограничения по сумме покупок?

При оплате покупки через СБП операция проходит как перевод юридическому лицу, и для нее действуют такие же комиссии и лимиты, как при переводе по номеру телефона: до 100 тыс. рублей в месяц — бесплатно. После превышения этой суммы взимается комиссия, которую каждый банк определяет самостоятельно.

Плюсы и минусы

Какие преимущества и недостатки есть у QR-платежей?

Начнем с хорошего

Покупателям не надо носить с собой наличные и карту, не нужен NFC-чип. Для оплаты достаточно иметь любой смартфон с приложением банка и доступом в интернет.

Если вы потеряете телефон, никто не сможет воспользоваться вашими деньгами.

В интернете не надо вводить данные карты — достаточно просто отсканировать QR-код.

Для продавцов плюсы более ощутимые: комиссия за использование сервисов меньше, чем по эквайрингу;

не нужно специальное оборудование для приема платежей;

деньги моментально поступают на счет, что позволяет избежать кассовых разрывов.

Теперь о недостатках

При оплате через СБП операция проходит как денежный перевод, соответственно, на покупку не начисляется кешбэк, не действует льготный период по кредитной карте, нет возможности осуществить чарджбэк.