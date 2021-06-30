«Утренний бухгалтер». Следственный комитет не увидел преступления в липовых нулевках по НДС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Очередной скандал с фальшивым обнулением деклараций по НДС разгорелся в Санкт-Петербурге. Компании, на которых неизвестно кто сдавал такие нулевки, написали заявление в Следственный комитет. А там сказали, что признаков преступления в заявлении нет.
С 1 июля, то есть уже завтра налоговики начинают выдачу бесплатных ЭЦП. Подать заявление можно через личный кабинет налогоплательщика.
Доплаты к пенсиям сельских пенсионеров с 1 января 2022 года будут сохраняться даже при их переезде в город.
Конечно, вы уже слышали, что со следующего года больничные будут только в электронном виде. Напоминаем, что для этого работодателю нужно подключиться к ЭДО.
Еще больше нюансов о больничных — в онлайн-курсе «Клерка» про пособия. Начать проходить можно прямо сейчас.
ФНС разрешила использовать старую форму транспортной накладной для подтверждения расходов для налога на прибыль.
Напоминаем про бесплатный вебинар по обязательной вакцинации работников: разберем все нюансы с экспертом уже совсем скоро. У вас еще есть шанс зарегистрироваться.
Новости
- Налоговики просто могут прийти, вскрыть офис и взять что им нужно? НК? Не, не слышали
- Путин подписал закон о единой цифровой платформе в сфере занятости
- Подписан закон об отмене обязательного возврата в страну валютной выручки для несырьевого бизнеса
- Место хранения трудовой книжки определяет работодатель, а не работник
- В Курской области ввели обязательную вакцинацию не менее 70% работников
- Мнение: обязательная вакцинация не нарушает Конституцию
- НДС с аванса в валюте рассчитывается по курсу ЦБ на день получения предоплаты
- Поддельные QR-коды для посещения ресторанов продают по 11 тысяч рублей
- За использование поддельных QR-кодов посадят на два года или оштрафуют на 40 тыс. руб.
- Господрядчикам предлагают списывать долги по налогам автоматически
- Обязательная вакцинация сотрудников, как с ней быть? Бесплатный вебинар завтра
- Путину предложат провести налоговую реформу для малого и среднего бизнеса
- Столичному общепиту дадут субсидии до 1 млн, отсрочку по аренде и льготные кредиты. Если выполнят предписания по вакцинации
- Доплата к пенсии сельчан будет сохраняться при их переезде в город
- Срок перехода на новый налоговый мониторинг продлили до 1 сентября
- Подать заявление на получение бесплатной электронной подписи можно через личный кабинет налогоплательщика
- Столичные рестораны потеряли 80% выручки в первый же день «бесковидного» режима
- Контрагент вернул долг и возместил 50% расходов на юриста. Как провести это возмещение?
- Систему QR-кодов в Москве могут ввести еще и в торговле
- Бизнес жалуется в СК на обнуление деклараций по НДС. В СК нарушений не увидели
- Налоговики хотят расчет рентабельности заключенного договора. Как им вежливо отказать?
- Половина столичного общепита работает в «бесковидном» режиме
- В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию
- ЦБ в июле может повысить ключевую ставку до 6,5%. А стоит ли это делать?
- Налоговая реконструкция или налоговая реквизиция? Бесплатный вебинар
- Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией
- К осени коллективного иммунитета не будет, уверены в Кремле
- В Москве из ячейки Сбербанка украли 560 тыс. долларов
- Считать ли энергоустановку недвижимым имуществом, разбирался ВС. Налогоплательщик победил
- Больше всего зарплаты вырастут в энергетике, металлургии и лесной промышленности
- Старую форму транспортной накладной тоже можно использовать
- С 2022 года больничные будут выдаваться только в электронном виде
События
Онлайн-курс «Финансовый директор» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 6 июля, вторник
Дата проведения: 5 июля, понедельник
Оптимизация трудозатрат бухгалтера: как работать эффективнее
Дата проведения: 5 июля, понедельник
Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (5-6 июля 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 5 июля, понедельник
Консолидированная финансовая отчётность по МСФО
Дата проведения: 5 июля, понедельник
Ликбез для начинающих ИП: налоги, документы, кадровый учет
Дата проведения: 2 июля, пятница
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021 г. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 2 июля, пятница
«Специалист по МСФО» идет набор. Занятия проходят очно и очно-дистанционно на практике
Дата проведения: 2 июля, пятница
Для работы в международной компании.CPA:Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право
Дата проведения: 2 июля, пятница
«Разрывы» по НДС: как легально не платить за других и при этом избежать ВНП
Дата проведения: 1 июля, четверг
Статьи
- «Утренний бухгалтер». Штрафы для МСП хотят заменить на предупреждения. Опять много нового по вакцинации
Последний июньский понедельник выдался богатым на новости.
Авансы по прибыли за 2 квартал 2021 года обязаны перечислять все плательщики этого налога. Но периодичность уплаты и порядок их расчета могут быть разными. Какие учесть нюансы при расчете авансов и оформлении платежных поручений на их перечисление?
Для вычета НДС при возврате аванса (в случае обеспечительного платежа) арендодателем обязательно выполнение двух условий. Каких именно, разбираемся с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ Ираидой Косаревой.
Сроки выплаты заработной платы должны быть указаны в Правилах внутреннего трудового распорядка или в трудовом договоре (ст.136 ТК РФ). Если работодатель не выплачивает зарплаты в эти сроки (независимо от периода или причин задержки), то и суд, и инспекция сочтут такое поведение работодателя задержкой зарплаты.
В этом году на рынке труда начался «идеальный шторм» — сразу несколько неблагоприятных внешних факторов привели к дефициту линейного персонала: водителей, рабочих, медиков и продавцов. Рассказываем, в чем причины и как улучшить ситуацию с подбором.
Оплатить покупку без использования карты и наличных сегодня можно не только с помощью платежного приложения в телефоне или через биометрию, но и по QR-коду. Разбираемся, как это работает и в чем плюсы и минусы такой оплаты.
Пандемия всколыхнула рынок мошеннических операций. По данным Tinkoff Data, опубликованным в мае 2021 года, 9 из 10 россиян сталкивались с телефонными мошенниками, спамерские звонки получали 98% граждан России. Злоумышленники активно используют тему коронавируса для организации хищения денег.
- Кто-то сдает за компании уточненки по НДС уже в Питере. Обращения в налоговые, в ФНС, и даже в СК — бесполезны
В СК просто переслали в УФНС обращение компаний по фальшивым декларациям. Без проверки на предмет преступления. История от наших читателей.
Похоже, инспекторы скоро будут работать «по понятиям»: уже сейчас они могут запросто ворваться в офис, взять что им нужно и при этом наплевать на Налоговый кодекс.
Блоги компаний
- Может ли вакцина изменить ДНК и лишить детей? Ответы на главные вопросы по прививке (Юзвак Максим)
- Комиссии по налогам: ожидания и реальность (НАСБ)
- В 21 году налоговики охотятся на схемы с дроблением. Отдаем курс про дробление за полцены (Блог «Клерка»)
- Развитие в бухгалтерской профессии. Шагаем вверх по карьерной лестнице (Школа бухгалтерского бизнеса)
- Налоговые проверки: новые правила с 1 июля (Scloud — это аренда 1С в облаке)
- Хитрые расходы на УСН: уменьшаем облагаемую базу вместе с Бертой Сергеевной (БухСофт)
- Судебная практика по оспариванию «валютных» штрафов (RosCo)
- Бизнес растет — должны расширяться и знания по управлению финансами (Laba)
- Выездная проверка: как защитить активы компании (WhiteRock)
- Какие займы выгоднее: беспроцентные или процентные (КАМИН)
- УЦ «Калуга Астрал» получил аккредитацию? Давайте разбираться (Калуга Астрал)
- Учет у лизингополучателя по ФСБУ 25/2018 в программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 (1С-Франчайзи «Ю-Софт»)
- Тачка на прокачку: как рассчитать НДФЛ с продажи автомобиля (Школа бизнеса Турова)
- В каком случае вы получите вычет в меньшей сумме, чем заявляли? (Налогия)
- Последний день акции: доступ к вип-сервисам БухСофт (БухСофт)
- Новости июля 2021: какие новые законы вступают в силу (URVISTA)
- Продолжаем оспаривать результаты налоговой проверки (Игумнов Групп)
- 6 причин, почему прибыль не растет (Диляра Кадрматова)
- БухСофт Отчетность готов к работе по новым правилам с 1 июля (БухСофт)
- Поменяй лицо перед налоговой! (НАСБ)
Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/5182@ от 15.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Старую форму транспортной накладной тоже можно использовать
Новые темы форума
- Вакцинация единственного директора-учредителя
- Неопределенный срок полномочий Ген. Дира. в Уставе ООО
- 6 НДФЛ за 2 кв. 2021
- Информационное письмо с истребованием документов
- Иностранная компания, счет в РФ банке, платит ли налоги?
- Выгрузка базы 1С
- Нужен мануал по проведению эквайринга в доходы в 1С 8.3
- Новомодное отстранение от работы
- Оплата выходных в командировке!
- Уведомление об остатках прослеживаемых товаров
- Исковое заявление от ПФР
- Камеральная по прибыли (убытку)
- О соразмерном уменьшении пени по авансовым платежам
- Рассрочка по взносам на 12 месяцев и переход в другую ИФНС
- Отчетность ИП за 2 квартал 2021 года
- Списание засора при продаже металлолома
- ОСНО: что сдаем за 2 квартал 2021 года
- Организации на УСН: что сдаем за 2 квартал 2021 года
- УПД с 1 июля 2021 г
- Бухгалтерский юмор