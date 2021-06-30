«Утренний бухгалтер». Следственный комитет не увидел преступления в липовых нулевках по НДС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Очередной скандал с фальшивым обнулением деклараций по НДС разгорелся в Санкт-Петербурге. Компании, на которых неизвестно кто сдавал такие нулевки, написали заявление в Следственный комитет. А там сказали, что признаков преступления в заявлении нет.

С 1 июля, то есть уже завтра налоговики начинают выдачу бесплатных ЭЦП. Подать заявление можно через личный кабинет налогоплательщика.

Доплаты к пенсиям сельских пенсионеров с 1 января 2022 года будут сохраняться даже при их переезде в город.

Конечно, вы уже слышали, что со следующего года больничные будут только в электронном виде. Напоминаем, что для этого работодателю нужно подключиться к ЭДО.

Еще больше нюансов о больничных — в онлайн-курсе «Клерка» про пособия. Начать проходить можно прямо сейчас.

ФНС разрешила использовать старую форму транспортной накладной для подтверждения расходов для налога на прибыль.

Напоминаем про бесплатный вебинар по обязательной вакцинации работников: разберем все нюансы с экспертом уже совсем скоро. У вас еще есть шанс зарегистрироваться.

Новости

События

Онлайн-курс «Финансовый директор» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 6 июля, вторник

Эффективные переговоры

Дата проведения: 5 июля, понедельник

Оптимизация трудозатрат бухгалтера: как работать эффективнее

Дата проведения: 5 июля, понедельник

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (5-6 июля 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 5 июля, понедельник

Консолидированная финансовая отчётность по МСФО

Дата проведения: 5 июля, понедельник

Ликбез для начинающих ИП: налоги, документы, кадровый учет

Дата проведения: 2 июля, пятница

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021 г. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 2 июля, пятница

«Специалист по МСФО» идет набор. Занятия проходят очно и очно-дистанционно на практике

Дата проведения: 2 июля, пятница

Для работы в международной компании.CPA:Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

Дата проведения: 2 июля, пятница

«Разрывы» по НДС: как легально не платить за других и при этом избежать ВНП

Дата проведения: 1 июля, четверг

Статьи

Последний июньский понедельник выдался богатым на новости.

Авансы по прибыли за 2 квартал 2021 года обязаны перечислять все плательщики этого налога. Но периодичность уплаты и порядок их расчета могут быть разными. Какие учесть нюансы при расчете авансов и оформлении платежных поручений на их перечисление?

Для вычета НДС при возврате аванса (в случае обеспечительного платежа) арендодателем обязательно выполнение двух условий. Каких именно, разбираемся с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ Ираидой Косаревой.

Сроки выплаты заработной платы должны быть указаны в Правилах внутреннего трудового распорядка или в трудовом договоре (ст.136 ТК РФ). Если работодатель не выплачивает зарплаты в эти сроки (независимо от периода или причин задержки), то и суд, и инспекция сочтут такое поведение работодателя задержкой зарплаты.

В этом году на рынке труда начался «идеальный шторм» — сразу несколько неблагоприятных внешних факторов привели к дефициту линейного персонала: водителей, рабочих, медиков и продавцов. Рассказываем, в чем причины и как улучшить ситуацию с подбором.

Оплатить покупку без использования карты и наличных сегодня можно не только с помощью платежного приложения в телефоне или через биометрию, но и по QR-коду. Разбираемся, как это работает и в чем плюсы и минусы такой оплаты.

Пандемия всколыхнула рынок мошеннических операций. По данным Tinkoff Data, опубликованным в мае 2021 года, 9 из 10 россиян сталкивались с телефонными мошенниками, спамерские звонки получали 98% граждан России. Злоумышленники активно используют тему коронавируса для организации хищения денег.

В СК просто переслали в УФНС обращение компаний по фальшивым декларациям. Без проверки на предмет преступления. История от наших читателей.

Похоже, инспекторы скоро будут работать «по понятиям»: уже сейчас они могут запросто ворваться в офис, взять что им нужно и при этом наплевать на Налоговый кодекс.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/5182@ от 15.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Старую форму транспортной накладной тоже можно использовать

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