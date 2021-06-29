Старую форму транспортной накладной тоже можно использовать

Хотя с этого года применяется новая форма транспортной накладной, налоговики разрешили применять старую.
Транспортная накладная является частью документов договора перевозки грузов в целях подтверждения расходов на перевозку для налога на прибыль.
Форма транспортной накладной, которая применялась до 31.12.2020 включительно, была установлена приложением № 4 Правил перевозок грузов, утвержденных постановлением Правительства от 15.04.2011 № 272.
Постановлением Правительства от 21.12.2020 № 2200 установлена новая форма транспортной накладной, которая применяется с 01.01.2021.
Однако участники рынка столкнулись с невозможностью быстрого перехода на новую форму транспортной накладной ввиду необходимости доработки программных средств для их оформления. Многие крупные хозяйствующие субъекты вынуждены оформлять транспортные накладные по старой форме.
ФНС в письме № СД-4-3/5182@ от 15.04.2021 разрешила в целях главы 25 НК в случае наличия договора перевозки груза в подтверждение затрат организации на перевозку груза учитывать фактически оформленные документы (транспортные накладные по форме действовавшей до 31.12.2020 включительно), подтверждающие реальность выполнения определенных договором перевозок.