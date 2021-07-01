Счёт-фактура и товарная накладная: чем отличаются

Счёт-фактура и товарная накладная выписываются продавцом при реализации. Для покупателя они являются основанием для оприходования товаров. Каково предназначение каждого из этих документов, чем отличается счет-фактура от товарной накладной и можно ли оформить единый документ на их основе, объясним в статье.

Оформляем реализацию: как выписываются счета-фактуры и накладные

Каждый факт хозяйственной деятельности сопровождается оформлением первичных документов. На их основании бухгалтер фиксирует совершившуюся операцию в учете. Не исключение и операции по реализации продукции, работ, услуг и пр. В ходе указанной операции продавец должен выписать первичный документ (например, товарную накладную), на основании которого товар, работа, услуга передается (или право собственности переходит) покупателю. Если продавец уплачивает НДС, то в общих случаях он выставляет в адрес покупателя и счет-фактуру. Но сделать это он может не в момент передачи актива или права собственности на него, а в течение пяти дней после отгрузки.

Таким образом, накладная и счет-фактура — единый комплект документов по реализации товаров, однако предназначены они для того, чтобы учитывать различные объекты. Чтобы понять разницу между накладной и счетом-фактурой, рассмотрим каждый документ по отдельности.

Для чего служит товарная накладная

Товарная накладная по форме ТОРГ-12 — это один из видов первичных документов, на основании которых происходит передача, например, товаров, приобретенных для перепродажи, или продукции собственного производства покупателю. То есть накладная нужна для учета товарно-материальных ценностей.

Форма и указания по заполнению товарной накладной утверждены постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132. Однако по закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ экономические субъекты имеют право:

разрабатывать собственные бланки первичной документации с сохранением необходимых реквизитов;

дополнять унифицированные формы существенными для себя реквизитами.

Одновременно с выпиской товарной накладной в бухгалтерском учете формируются проводки по реализации:

Дт 62.1 Кт 90.1 — отражен факт реализации продукции или товаров покупателю;

Дт 90.2 Кт 41, 43 — себестоимость реализованных товаров или продукции.

Покупатель на основании товарной накладной отразит в своем учете поступление материальных ценностей проводкой Дт 10, 15, 41... Кт 60.1.

В чем заключается разница между товарной накладной и другими передаточными документами

Когда выписывается товарная накладная, мы уже выяснили, но кроме нее в процессе реализации могут быть оформлены и другие передаточные документы:

накладная на отпуск материалов на сторону — форма № М-15;

акт выполненных работ / об оказании услуг;

акт о приеме-передаче ОС — форма № ОС-1 и пр.

Из названий видно, что оформление перечисленных документов происходит в зависимости от того, какое имущество передается: материалы, работы, услуги, основные средства, нематериальные активы и т. д.

Все эти документы характеризуются тем, что в них должны быть прописаны реквизиты передающей и принимающей сторон, наименование и при необходимости характеристика передаваемого актива, количество, цена и стоимость, дата, когда произошла передача актива, и пр. Документы должны быть заверены подписями уполномоченных лиц с каждой стороны сделки и скреплены печатями (при наличии).

Каково предназначение счета-фактуры и в чем ее отличие от товарной накладной

Счет-фактура — первичный документ, служащий для учета налога на добавленную стоимость. Продавец-налогоплательщик обязан при совершении операций, подлежащих обложению указанным налогом, выписать счет-фактуру, показывая таким образом начисление НДС: Дт 90.3 Кт 68/НДС.

Счет-фактура может выписываться не только при отгрузке, но и при других обстоятельствах (например, при поступлении денежных средств от покупателя в качестве аванса), когда выписка накладной не требуется, а НДС начислить надо.

Покупатель — плательщик НДС вправе на основании полученного счета-фактуры принять сумму НДС к вычету, уменьшив величину налога к уплате в бюджет. Входящий НДС у покупателя отражается на основании проводки Дт 19 Кт 60.1, а заявление налога к вычету — Дт 68/НДС Кт 19.Однако для этого документ должен соответствовать всем требованиям налогового законодательства.

Форма счета-фактуры и правила по его заполнению приводятся в постановлении Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.

С 1.07.2021 действует обновленный бланк счета-фактуры, в редакции постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534. Обновление бланка вызвано внедрением системы прослеживаемости товаров. Использовать новый бланк обязаны все налогоплательщики, даже в случае, если товары не включены в систему прослеживаемости.

В счете-фактуре, как и в накладной, должны быть указаны наименование товара, его количество, цена за единицу и общая стоимость, ставка и размер НДС, сумма с НДС. Кроме того, здесь приводятся реквизиты продавца и покупателя (грузоотправителя, грузополучателя). Заверяется документ подписями уполномоченных лиц (обычно руководителя и главного бухгалтера от организации или ИП). Места для печати в нем в отличие от товарной накладной не предусмотрено.

Возможно ли оформить накладную и счет-фактуру в одном документе?

Итак, товарная накладная предназначена для учета товарно-материальных ценностей, счет-фактура — для учета НДС. Возможно ли составить их в форме одного документа?

Возможно. Такой документ действует с 2013 года — с того момента, как ФНС выпустила письмо от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ с целью облегчить документооборот хозсубъектов. В письме приведен новый бланк с реквизитами обоих документов. Он получил название УПД (универсального передаточного документа).

Форму счета-фактуры наше законодательство периодически корректирует, в связи с этим меняется и бланк УПД.

УПД заменяет:

комплект из счета-фактуры и передаточного документа;

передаточный документ.

Закон не обязывает использовать УПД, это дело добровольное. Если хозсубъект решит о том, что при отгрузке будет оформляться именно УПД, то лучше такое решение прописать в учетной политике.

Где найти образец УПД — единого документа, составленного на основании счета-фактуры и накладной

Образец единого документа из счета-фактуры и накладной представлен ниже:

Надеемся, что этот образец поможет вам оформить универсальный передаточный документ правильно.

Итоги

Так чем отличается счет-фактура от накладной? Они предназначены для отражения в бухгалтерских и налоговых регистрах двух разных объектов учета. Товарная накладная учитывает ТМЦ, а счет-фактура — НДС. Оба документа выписываются при отгрузке или при переходе права собственности, но накладная непосредственно в момент отгрузки, а счет-фактура в течение 5 дней после этого. Сведения, отражаемые в этих двух документах, в некоторой степени дублируют друг друга. Именно поэтому в целях упрощения документооборота налоговиками была разработана единая форма, соединяющая в себе реквизиты счета-фактуры и первичного передаточного документа. Образец УПД приведен выше.