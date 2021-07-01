Каждая организация сталкивается с камеральными и выездными налоговыми проверками. Не всегда налоговики действуют в рамках закона, и компания может быть не согласна с результатами проверки, которые отражаются в акте налоговой проверки. Чтобы опротестовать итоги проверки, организации нужно вовремя составить возражения на акт. В этой статье мы расскажем, как это сделать.

Как оформить возражения на акт налоговой проверки

Вы вправе обжаловать акт налогового органа в любом случае, когда вы не согласны с описанными в нем доводами фискалов. Никаких ограничений для этого не установлено (п. 6 ст. 100 НК РФ).

Например, вы считаете, что некоторые подтверждающие документы не учтены ошибочно, есть погрешности в расчетах инспектора или он неверно истолковал норму Налогового кодекса, а также вы не согласны с доначислением по НДС или НДФЛ.

При этом вы можете обжаловать как акт в целом, так и его отдельные положения.

Отметим, что если в отношении вас проводились дополнительные мероприятия налогового контроля, то вы можете подать возражения на их результаты. Такие результаты должны быть оформлены в виде дополнения к акту проверки (пп. 6.1, 6.2 ст. 101 НК РФ).

Выразить претензии вы можете и в устной форме, но лучше оформить их письменно. Ведь в ходе проверки претензий у вас будет возможность уточненить их в устной форме (п. 6 ст. 100 НК РФ).

Для письменных возражений существует рекомендуемая форма, опубликованная ФНС, но вы можете использовать и свою. Жестких законодательных требований к претензии по налоговым актам нет. Можно взять за образец структуру акта налоговой проверки и, поделив его на три части, указать:

1) в первой части:

наименование и адрес инспекции, в которую вы подаете возражения;

сведения о вас: наименование, адрес, ИНН (КПП) вашей организации (Ф.И.О., адрес регистрации и ИНН для ИП);

номер и дату акта выездной или камеральной проверки;

2) во второй части:

факты и выводы из акта проверки, с которыми вы не согласны, и обоснование ваших возражений;

ссылки на нормативно-правовые акты в редакции, действовавшей в спорный период;

ссылки на официальные разъяснения Минфина, ФНС или регионального управления ФНС России. Если ваша инспекция давала письменные разъяснения по спорным вопросам, рекомендуем сослаться и на них;

ссылки на судебную практику, которая подтверждает ваши выводы. Рекомендуем в первую очередь использовать решения высших судов, а также судебную практику по вашему судебному округу или по другим округам;

если вы считаете, что есть обстоятельства, смягчающие ответственность, а также обстоятельства, исключающие привлечение вас к ответственности, укажите их. Отметим, что смягчающие обстоятельства вы можете не включать в возражения, а заявить их отдельно. Для этого составьте и подайте в инспекцию ходатайство об уменьшении штрафа;

ссылки на ваши документы, которые подтверждают обоснованность ваших возражений. Эти документы (их заверенные копии) приложите к возражениям;

3) в последней части:

подведите итог всему сказанному выше. Например, укажите, что недоимки не возникло, поэтому нет оснований для начисления штрафа и пеней за несвоевременную уплату налога;

укажите на то, что вы просите вынести решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (если оспариваете акт полностью);

перечислите подтверждающие документы, которые вы прикладываете в качестве обоснования своих доводов.

Претензию должен подписать директор компании (если ИП, то сам предприниматель) или его представитель по доверенности. Если подписывает и подает претензию представитель, то к документам должна быть приложена копия его доверенности (п. 3 ст. 29 НК РФ, п. 4 ст. 185.1 ГК РФ).

Подавать ходатайство лучше всего непосредственно в налоговую либо через электронные сервисы. Теоретически разрешается подавать возражения по почте, однако учтите, что налоговики могут рассмотреть акт проверки без учета возражений из-за задержки в работе «Почты России».

Срок подачи возражения на акт камеральной налоговой проверки

Письменные возражения по общему правилу можно подать в инспекцию в течение одного месяца со дня, когда вы получили акт налоговой проверки (п. 6 ст. 100 НК РФ).

Дата, с которой начинает исчисляться срок подачи возражений, зависит от способа получения акта (п. 6 ст. 6.1, п. 5 ст. 100 НК РФ, п. 10 Приложения к Приказу ФНС России от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@):

если забрали лично (под расписку) — день получения;

если получили по ТКС — дата приема, которая указана в квитанции о приеме;

если акт вам направили заказным письмом по почте, то днем получения является наиболее ранняя из дат;

шестой рабочий день с даты отправки заказного письма;

день получения заказного письма из инспекции.

Срок начнет на следующий день после даты вручения акта, а закончится в следующем месяце в 24:00 того числа, которое соответствует дате вручения. Если в месяце нет такого числа, то последним днем на подачу возражений нужно считать последний день этого месяца (п. п. 2, 5, 8 ст. 6.1 НК РФ).

Например, если акт вручен 31 августа 2020 г., то последним днем подачи возражений будет 30 сентября.

Если последний день срока подачи возражений на акт выпал на выходной или нерабочий день, то подать их можно не позднее следующего рабочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Срок подачи возражения на акт выездной налоговой проверки

Сроки подачи возражения на акт выездной проверки такие же, как и для возражений по камеральным проверкам — 1 месяц с момента получения акта. Как считать эти сроки, мы уже изложили выше.