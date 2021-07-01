Как новый счет-фактура может оказаться в старой книге продаж

Законодательство по НДС с 1 июля 2021 меняется. Компании же продолжают работать. А бухгалтерам приходится преодолевать возникающие сложности перехода к работе по новым правилам. Некоторые связаны с изменением формы счета-фактуры — это, пожалуй, сейчас главное новшество.

Последний день для старой формы

С 1 июля вводится новая форма счета-фактуры, и связано это с прослеживаемостью товаров , которая вошла в рабочую фазу.

30 июня 2021 г. — это последний день, когда можно использовать старую форму счета-фактуры.

Таким образом, если отгрузка была совершена 30 июня, используйте старую форму, без реквизитов прослеживаемости.

Однако НК РФ дает на выставление счета-фактуры пять дней, и он может быть выставлен уже после 1 июля.

Дата выставления счета-фактуры – 1 июля и позднее

Как вы знаете, обязательными реквизитами счета-фактуры являются порядковый номер и дата составления (подп. 1 п. 5 ст. 169 НК РФ).

При выставлении счета-фактуры с 1 июля и позднее его нужно составлять по новым правилам, действующим с 1 июля 2021 года. Это касается как бумажного, так и электронного счетов-фактур.

С 1 июля 2021 года в обязательном порядке применяется новая форма счета-фактуры, которая утверждена постановлением Правительства от 2 апреля 2021 г. № 534. Никаких исключений для тех, кто не занимается прослеживаемыми товарами, нет. Новую форму обязаны применять все.

Продавец, выставляя покупателю счет-фактуру в электронной форме, формирует его по утвержденному формату, действующему на дату формирования (создания) электронного счета-фактуры. С 1 июля 2021 года применяется также новый порядок выставления и получения электронных счетов-фактур. Он утвержден приказом Минфина от 5 февраля 2021 г. № 14н.

Счет-фактура в электронной форме считается выставленным, если продавец получил подтверждение оператора ЭДО, с которым заключен договор об электронном документообороте. Дата, указанная в таком подтверждении, и будет датой выставления электронного счета-фактуры (п. 8 нового Приказа).

Какой датой регистрировать счет-фактуру в книге продаж

Счета-фактуры выставляются в течение пяти календарных дней с даты отгрузки. А регистрируют их в книге продаж в хронологическом порядке в том налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство. Это предусмотрено пунктом 2 Правил ведения книги продаж (утв. постановлением Правительства № 1137).