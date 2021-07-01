Как новый счет-фактура может оказаться в старой книге продаж

Законодательство по НДС с 1 июля 2021 меняется. Компании же продолжают работать. А бухгалтерам приходится преодолевать возникающие сложности перехода к работе по новым правилам. Некоторые связаны с изменением формы счета-фактуры — это, пожалуй, сейчас главное новшество.
Последний день для старой формы
С 1 июля вводится новая форма счета-фактуры, и связано это с прослеживаемостью товаров , которая вошла в рабочую фазу.
30 июня 2021 г. — это последний день, когда можно использовать старую форму счета-фактуры.
Таким образом, если отгрузка была совершена 30 июня, используйте старую форму, без реквизитов прослеживаемости.
Однако НК РФ дает на выставление счета-фактуры пять дней, и он может быть выставлен уже после 1 июля.
Дата выставления счета-фактуры – 1 июля и позднее
Как вы знаете, обязательными реквизитами счета-фактуры являются порядковый номер и дата составления (подп. 1 п. 5 ст. 169 НК РФ).
При выставлении счета-фактуры с 1 июля и позднее его нужно составлять по новым правилам, действующим с 1 июля 2021 года. Это касается как бумажного, так и электронного счетов-фактур.
С 1 июля 2021 года в обязательном порядке применяется новая форма счета-фактуры, которая утверждена постановлением Правительства от 2 апреля 2021 г. № 534. Никаких исключений для тех, кто не занимается прослеживаемыми товарами, нет. Новую форму обязаны применять все.
Продавец, выставляя покупателю счет-фактуру в электронной форме, формирует его по утвержденному формату, действующему на дату формирования (создания) электронного счета-фактуры. С 1 июля 2021 года применяется также новый порядок выставления и получения электронных счетов-фактур. Он утвержден приказом Минфина от 5 февраля 2021 г. № 14н.
Счет-фактура в электронной форме считается выставленным, если продавец получил подтверждение оператора ЭДО, с которым заключен договор об электронном документообороте. Дата, указанная в таком подтверждении, и будет датой выставления электронного счета-фактуры (п. 8 нового Приказа).
Какой датой регистрировать счет-фактуру в книге продаж
Счета-фактуры выставляются в течение пяти календарных дней с даты отгрузки. А регистрируют их в книге продаж в хронологическом порядке в том налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство. Это предусмотрено пунктом 2 Правил ведения книги продаж (утв. постановлением Правительства № 1137).
Таким образом, даже если счета-фактуры на отгрузку 30 июня были выставлены в июле, их нужно зарегистрировать в книге продаж за 2 квартал 2021 г.