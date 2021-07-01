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Как финансовая модель может помочь лучше понимать свой бизнес?

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Рубрика Свой бизнес
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Многие предприниматели при принятии бизнес-решений используют финансовые модели, которые помогают задать правильный вектор в развитии бизнеса. Другие, даже если понимают ценность финмоделей, не знают, с чего начать и как ими пользоваться.

CEO и основатель компании Финансист Станислав Кутузов рассказал о том, зачем компании строить финансовую модель и как это сделать. Поехали!

Что такое финансовая модель?

Финансовая модель — это подробная карта бизнеса, выраженная в цифрах.

Посмотрев финмодель, можно понять, как работает бизнес: как формируются его доходы, какие в нём есть расходы, какие параметры и с какой интенсивностью могут влиять на итоговые показатели.

Например, можно определить, что больше повлияет на рост прибыли: увеличение конверсии или среднего чека? Какой параметр даст наибольшее сокращение расходов и увеличит рентабельность? Какие у бизнеса есть «узкие» места, которые следует держать под контролем? На эти и многие другие вопросы можно ответить с помощью финансовой модели.

Основные части финансовой модели

1. План производства/продаж. Доходная часть бизнеса, выраженная в натуральных показателях — штуках, количестве клиентов, чеках и т. п.

Составляя финмодель, мы можем задать себе вопрос «а что будет, если...?»

Пример. Увеличивая трафик на сайт? мы затрачиваем больше ресурсов в маркетинг и ожидаем увеличения выручки, даже не изменив конверсию.

Финансовая модель поможет руководству ответить на следующие вопросы:

  • Какое будет соотношение затрат на рекламу и планируемой выручки?
  • Хватит ли ресурсов/сотрудников обработать новый рекламный трафик?
  • Если нет, то во сколько обходится обучение, ввод в должность и зарплата нового сотрудника?

2. План выручки. Доходная часть бизнеса, выраженная в деньгах.

Финансовая модель помогает увидеть как всю выручку бизнеса, так и детализировать по конкретной статье и увидеть, из чего складывается сумма.

«Предприниматель не управляет выручкой, а управляет бизнес-процессами»

3. План расходов. Операционные затраты, необходимые для функционирования бизнеса: закупка сырья/товаров, логистика, аренда помещения, затраты на рекламу и пр.

В периоды кризиса и снижения выручки компании менеджмент, безусловно, стремится сокращать расходы. Оптимизация затрат может решаться несколькими способами:

  • Сокращение переменных затрат: снижение расходов на сырье и материалы, снижение затрат на энергоресурсы в результате применения ресурсосберегающих технологий и др.

  • Сокращение постоянных затрат: снижение заработной платы менеджмента компании, сокращение административного персонала, снижение затрат на маркетинг и рекламу, переезд в более дешевые офисные/производственные помещения и т.д.

«Без понимания, какие последствия повлекут те или иные решения о снижении затрат, компания может получить серьезные проблемы»

Пример. Компания в сфере телекоммуникаций в период кризиса приняла решение снизить сотрудникам зарплату. У нее был небольшой штат специалистов с высоким уровнем квалификации и заработной платы. При этом общий фонд оплаты труда занимал 3-5% в структуре затрат компании (основной удельный вес в затратах занимала амортизация дорогостоящего оборудования, проценты по кредиту).

Через некоторое время начался отток кадров. Ушедших сотрудников было тяжело заместить новыми, т.к. предложение на рынке труда по требуемой специализации небольшое. В результате снижения затрат на ФОТ себестоимость продукции незначительно снизилась (менее чем на 1%). Это практически не сказалось на финансовом результате компании. Но при этом возникли проблемы с функционированием бизнеса в целом.

4. Финансовая деятельность, которая включает в себя план по привлечению/погашению кредитов и займов

Финансовая модель компании помогает принимать верное решение, как правильно с максимальной доходностью распорядиться свободными средствами, а также, как избежать возможных неплатежей по кредитам в будущем.

Пример. Организация привлекла долгосрочный кредит на строительство. Сроки затянулись, и комплекс был запущен с опозданием на 8 месяцев. Через 2 года компания должна была погашать основной долг по кредиту. Однако не смогла к этому времени выйти на прогнозируемый объем производства — достаточный, чтобы обеспечить финансирование основного долга. То есть не нашла всей суммы для погашения. Из-за отсутствия реальных прогнозов выручки и без заблаговременной работы с банком по реструктуризации долга организация получила серьезные финансовые трудности.

Подведем итог

Финансовая модель помогает собственникам бизнеса контролировать развитие компании, а кредиторам — принимать решение о выдаче займов. Она демонстрирует, как будет расти бизнес и за счет чего организация вернет долг.

Финансовую модель можно составить в виде Excel, в нее нужно включить несколько разделов: «Исходные данные», «Капитальные вложения», «Финансирование», «Денежный поток», «Эффективность проекта», «Анализ чувствительности». А можно построить в автоматизированном сервисе для управленческого учета, где вы сможете не только заложить финансовую модель, но и наложить реальные цифры бизнеса.

Коллеги, сегодня я показал лишь вершину айсберга Финансового моделирования, если эта тема для вас является интересной, ставьте реакции под статьей, буду рад раскрыть тему далее.

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