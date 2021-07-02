Меняем фамилию в трудовом договоре: нюансы

Работница вышла замуж и сменила фамилию. Как внести изменения в трудовой договор в связи с изменением фамилии? Нужно ли делать дополнительное соглашение к договору или можно обойтись внесением корректировок в его текст? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье.

Когда надо менять фамилию работника в трудовом договоре

Работник может изменить семейный статус: жениться (выйти замуж) или развестись. Эти обстоятельства часто служат основанием для смены фамилии. Сотрудник может и просто сменить фамилию по своему желанию — например, если она неблагозвучна.

В этой ситуации кадровику нужно внести изменения в документы, в том числе и в трудовой договор, заключенный с работником.

Чтобы скорректировать кадровые документы, работник должен представить работодателю оригиналы документов, подтверждающих смену личных данных: устного заявления недостаточно (п. 26 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225, п. 2.3 Инструкции, утв. Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69). Это может быть паспорт, где указана новая фамилия, свидетельство о заключении или расторжении брака, свидетельство о смене фамилии.

Работодателю нужно снять копии с представленных документов, но хранить их в личном деле необязательно: закон этого не требует. К тому же, в случае проверки Роскомнадзор может решить, что вы обрабатываете избыточные персданные, а это нарушение прав работника (постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 21.04.2014 по делу № А53-13327/2013, от 11.03.2014 по делу № А53-10287/2013).

А еще советуем получить заявление от работника. И хотя закон не обязывает его составлять, но такое заявление будет еще одним основанием для внесения корректировок в трудовой договор и другие кадровые документы.

Способы изменения фамилии в трудовом договоре

Один из вариантов изменения фамилии в трудовом договоре — непосредственное внесение исправлений в действующий трудовой договор. В частности, внести корректировки нужно во все разделы документа, в которых содержится фамилия сотрудницы: это преамбула договора и его последний раздел, где содержатся адреса, реквизиты и подписи сторон.

Если изменения в трудовой договор при смене фамилии решено вносить путем корректировок, то неактуальные сведения (старую фамилию) нужно зачеркнуть одной чертой и указать новую фамилию. Исправления нужно заверить подписью уполномоченного кадровика. Также необходимо указать дату внесения корректировок. Такие правила внесения исправлений должны применяться на каждой странице документа, где есть фамилия сотрудницы.

Прежние сведения зачеркните одной чертой и сверху впишите новые. Здесь же сотруднику кадровой службы необходимо поставить подпись и дату внесения изменений.

Внесите новые сведения также в реквизиты сторон. Сотрудник кадровой службы здесь также проставляет свою подпись и дату внесения изменений при смене фамилии в трудовом договоре.

Альтернативный и более рациональный вариант — не зачеркивать ничего в договоре, а заключить допсоглашение к трудовому договору о том, что, например, фамилию «Иванова» в трудовом соглашении следует читать как «Петрова».

Подводим итоги