На роскошное жилье должников открыли охоту

Прецедент случился в рамках банкротства жителя Екатеринбурга Аркадия Поторочина. Собрание кредиторов решило переселить должника из двухуровневой квартиры в стандартную «однушку», местные суды эту инициативу поддержали, несмотря на то, что закона, определяющего параметры «роскошности» жилья и обязывающего банкротов переселяться в более скромные апартаменты, до сих пор нет. Эксперты прогнозируют, что кейс Аркадия Поторочина может привести к изменению парадигмы решения подобных вопросов, и суды все чаще будут разрешать продавать роскошное жилье банкротов. Разбираемся с ДОЛГ.РФ.

Аркадий Поторочин был признан банкротом в декабре 2017 года из-за долга в 21,6 млн рублей. С этого же момента в отношении должника была введена процедура реструктуризации долгов, которую в мае 2018-го заменили процедурой реализации имущества.

Единственным ценным активом банкрота оказалась двухэтажная квартира площадью 147,3 кв. м, расположенная в Екатеринбурге. Как уточняется в документах суда, эта недвижимость была единственным жильем должника, что, согласно сложившейся практике и позиции Верховного суда, делало невозможной ее продажу в целях пополнения конкурсной массы.

Несмотря на это кредиторы Аркадия Поторочина приняли решение о переселении должника в более скромное жилье площадью 31,7 кв. м. Первые две инстанции — Арбитражный суд Свердловской области и апелляция — не поддержали кредиторов и исключили единственное жилье должника из конкурсной массы. Окружной же суд, рассмотревший кассационную жалобу кредиторов в январе 2019-го, отменил оба решения коллег и направил дело на новое рассмотрение. Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы Аркадия Поторочина.

После этого кредиторы, не дожидаясь итогов повторного рассмотрения дела, поспешили исполнить ранее принятое ими решение о переселении должника. Так, между одним из кредиторов и финансовым управляющим был заключен договор купли-продажи, предметом которого стала вышеназванная квартира площадью 31,7 кв. м. Стоимость недвижимости, как следует из документов суда, составила 2,3 млн руб.

Во время повторного рассмотрения дела в 2019 году должник ходатайствовал о защите квартиры от кредиторов, так как она является единственным жильем. Однако суды отклонили обращение должника.

В 2020-м Аркадий Поторочин предпринял еще одну попытку «отвоевать» квартиру. В своем обращении в суд он ссылался на дело жителя Ижевска Дмитрия Стружкина. В рамках этого разбирательства Верховный суд (ВС) запретил кредиторам продавать сорокаметровую квартиру должника и переселять его в «однушку». Изъятие единственного жилья должника, как говорилось в определении ВС, являлось нарушением его конституционных прав.

При этом Конституционный суд в своем определении, вынесенном в апреле 2021-го, допускал возможность продажи единственного жилья должника, если его площадь превышает нормативы, установленные в регионе. В КС обратили внимание, что при принятии решении о выселении суды должны учитывать множество факторов: оценку добросовестности должника, его семейное положение и наличие несовершеннолетних детей, а также фактическую стоимость недвижимости, из которой предполагается выселение.

Кроме этого, Конституционный суд снова обратился к законодателям с просьбой разработать нормативный акт, регулирующий подобные споры. О необходимости создания этого документа КС заявлял еще в 2012-м, в 2018-2019-м был в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, но хода ему не дали из-за того, что законодатели решили полностью реформировать институт банкротства в РФ и сконцентрировались на этом вопросе.

В деле Аркадия Поторочина суды, по всей видимости, руководствовались позицией Конституционного суда и разрешили включить квартиру должника в конкурсную массу, исходя из того, что банкрот на момент разбирательства был холост и не имел иждивенцев. Кроме этого, суды указывали, что предоставленная для переселения «однушка» соответствует нормативам жилья на одного человека, установленным в Екатеринбурге.

В итоге квартира Поторочина была выставлена на торги за 9,1 млн рублей и в июне 2021-го продана за 8,25 млн руб.

По мнению экспертов, дело Поторочина даст зеленый свет для продажи роскошного жилья в других делах, где возникают подобные споры.

«Закон о банкротстве такой размен делать не запрещает, — считает арбитражный управляющий Сергей Домнин. – Он говорит о том, что есть такая конституционная ценность как жилище, ее нужно обеспечивать и для этого сохранять единственное жилье. Если у гражданина два жилья, то, как разъяснил Верховный суд в 48 Пленуме, какое жилье оставить — выбирает суд, руководствуясь внутренним убеждением».

По словам Сергея Домнина, в делах, где у должника изначально два жилья (таких много встречается в практике), суды руководствуются основаниями, обозначенными Конституционным судом — семейным положением банкрота, наличием иждивенцев, расположением жилья относительно места работы должника и прочим.

«В деле Поторочина такая же точно конструкция, но созданная искусственно. Кредиторы дают должнику второе жилье, а суд делает выбор, естественно, в пользу более дорого актива. Запрета на это нет. Верховный суд высказался против таких конструкций, но необходимо понимать, что его вердикты не носят обязательный характер. С учетом того, что КС высказывался уже после ВС и его акт имеет определенную силу, с которой нужно считаться, и было принято такое решение», - считает Домнин.

При этом эксперт отмечает, что отказаться от второго жилья, которое передают кредиторы, сам должник не может, это полномочия его финансового управляющего. Так как финансовый управляющий не принимает участия в принятии решений собранием кредиторов, он может только по итогу согласиться или не согласиться с их вердиктом. В случае несогласия финансовый управляющий, согласно регламенту, обязан оспаривать решение кредиторов в суде. Если это удастся сделать, тогда кредиторы не смогут передать должнику еще одно жилье.